Katars Scheich will Manchester United nicht mehr

Der Bieterkrieg um Manchester United ist vorerst beendet: Der katarische Scheich Jassim bin Hamad Al Thani ist offenbar aus dem Rennen. Der verbleibende Interessent wäre auch mit einer Minderheitsbeteiligung am Traditionsverein zufrieden.

Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United wird wohl nicht an ein Konsortium aus Katar verkauft. Wie die BBC berichtet, soll Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani sein milliardenschweres Angebot für die Red Devils zurückgezogen haben. Der Verkaufsprozess war in den vergangenen Monaten deutlich ins Stocken geraten.

Jessim bin Hamad Al Thani war einer von nur zwei Bietern, die öffentlich ihre Übernahmeabsicht erklärt hatten. Der andere ist der britische Milliardär Jim Ratcliffe und seine Ineos-Gruppe. Derzeit ist Manchester United im Besitz der US-amerikanischen Glazer-Familie, doch die angebotene Summe von angeblich über sechs Milliarden Pfund war ihnen offenbar zu niedrig. Der Marktwert des Clubs wird derzeit mit 3,2 Milliarden US-Dollar angegeben.

Das von Scheich Jassim angeführte Katar-Konsortium hatte angekündigt, die Schulden des Clubs in Höhe von 970 Millionen Pfund zu begleichen. Im Gegenzug wollte man aber die volle Kontrolle über den Rekordmeister behalten. Der britische Unternehmer Ratcliffe hingegen soll bereit sein, eine Minderheitsbeteiligung zu akzeptieren. Laut Skysports soll er 25 Prozent des Traditionsklubs übernehmen, wenn es zu einer Einigung mit der Glazer-Familie kommt.

Manchester United hat 20 Mal den englischen Meistertitel gewonnen, mehr als jeder andere Verein – obwohl das letzte Mal zehn Jahre her ist. Dank seiner riesigen Fangemeinde gilt der Verein als eine der wertvollsten Fußballmarken der Welt. Die Glazers kauften den Club 2005 für 790 Millionen Pfund. Der Club ist seit 2012 an der New Yorker Börse notiert.