Manchester United und Brighton treffen am Samstagnachmittag im Old Trafford in einem großen Premier-League-Spiel zwischen zwei der sechs besten Teams der letzten Saison aufeinander.

Manchester United hat einen holprigen Start in die neue Premier-League-Saison erlebt und wird am Samstagnachmittag gegen eine starke Mannschaft aus Brighton eine Menge Arbeit vor sich haben.

Die Mannschaft von Erik ten Hag hat bisher zwei ihrer ersten vier Spiele verloren, wobei diese Niederlagen in beiden Auswärtsspielen zu verzeichnen waren, die beide im Norden Londons stattfanden, zunächst 2:0 gegen Tottenham, dann 3:1 gegen Arsenal im letzten Spiel zuvor Länderspielpause am letzten Wochenende.

Obwohl die Red Devils in dieser Saison bisher beide Heimspiele gewonnen haben, konnten sie in keinem von ihnen überzeugen. Erstens dominierten sie die meiste Zeit des Spiels mit einem 1:0-Sieg gegen eine Wolves-Mannschaft, die in dieser Saison weithin als Absteiger galt Jahreszeit.

Ihr nächstes Heimspiel gegen Nottingham Forest, wo Man United innerhalb von fünf Minuten mit 0:2 zurücklag, es aber schaffte, das Spiel zu drehen und einen 3:2-Sieg zu erringen.

Mit diesen sechs Punkten liegt Man United vor dem ersten Rückspielwochenende der Länderspielperiode auf dem 11. Platz und wird dieses Wochenende mit einem positiven Ergebnis am Samstag verzweifelt versuchen, in der Tabelle aufzusteigen.

Brighton hat dort weitergemacht, wo es in der letzten Saison aufgehört hatte, als es seinen höchsten Ligaplatz in der Vereinsgeschichte erreichte, die Saison auf dem sechsten Platz beendete und sich zum ersten Mal überhaupt einen Platz in der Europa League sicherte.

Die Mannschaft von Roberto de Zerbi hat in dieser Saison bisher drei ihrer vier Spiele gewonnen und ist mit durchschnittlich drei Toren pro Spiel bisher der beste Torschütze der Liga.

Die Seagulls starteten mit beeindruckenden 4:1-Siegen in Folge gegen Luton und Wolves in die neue Saison, bevor sie mit einer 1:3-Heimniederlage gegen West Ham einen Rückschlag erlitten, aber mit einem komfortablen 3:1-Sieg wieder auf die Siegerstraße zurückkehrten gegen eine hochkarätige Mannschaft aus Newcastle vor zwei Wochen.

Mit diesen neun Punkten liegt Brighton vor dem neuen Wochenende auf dem sechsten Platz und liegt nur einen Punkt hinter dem Zweitplatzierten Tottenham und drei Punkte vor Manchester City an der Tabellenspitze.

Brighton schaffte letzte Saison in der Liga das Double gegen Manchester United, was bedeutet, dass sie nun ihre letzten drei Premier-League-Spiele gegen die Red Devils gewonnen haben und damit eine Serie von sieben Niederlagen in Folge in allen Wettbewerben gegen sie beendet haben.

Brighton war für Manchester United kein glückliches Jagdrevier, da die Red Devils seit 1982 nur drei ihrer letzten neun Auswärtsspiele gegen die Seagulls gewannen.

So sehen Sie Manchester United gegen Brighton

Standort: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester Datum (und Uhrzeit: Samstag, 16. September 2023, 15 Uhr

Samstag, 16. September 2023, 15 Uhr So schauen Sie zu: Nicht im britischen Fernsehen verfügbar

