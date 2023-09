Arsenal ist an diesem Wochenende wieder in der Premier League dabei und reist am Sonntagnachmittag nach Goodison Park, um gegen eine Mannschaft aus Everton anzutreten, die am falschen Ende der Tabelle kämpft.

Quoten Everton gegen Arsenal

Arsenal werden am Sonntagnachmittag als starker Favorit in den Nordwesten Englands reisen, um mit drei Punkten in die Hauptstadt zurückzukehren, wobei talkSPORT BET einen Auswärtssieg einkalkuliert 1/2.

Everton sind langsam in diese Saison gestartet und scheinen sich im dritten Abstiegskampf in Folge zu befinden, und obwohl sie eine gute Heimbilanz gegen Arsenal haben, sind sie hoch eingepreist 11/2 für den Sieg am Sonntag. A ziehen liegt preislich bei 16/5.

1

Wettangebot Everton gegen Arsenal

talkSPORTWETTE – Erhalten Sie Gratiswetten im Wert von bis zu 40 £ – HIER ANFORDERN*

*18+ Nur für Neukunden. Melden Sie sich an und wetten Sie innerhalb von 7 Tagen bis zu 40 £ (mindestens 20 £) auf ausgewählte Ereignisse mit einer Quote von 2,00+. Erhalten Sie Gratiswetten im Wert von bis zu 40 £ auf ausgewählte Events. Boni verfallen in 7 Tagen. Nur Kartenzahlung. Es gelten die AGB, siehe unten. begambleaware.org | Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst

Vorschau zwischen Everton und Arsenal

Arsenal wird versuchen, seinen guten Saisonstart fortzusetzen, während es gegen Everton antritt, das offenbar ein weiteres Jahr voller Schwierigkeiten auf dem Platz hinter sich hat.

Die Mannschaft von Mikel Arteta begann diese Saison mit dem Sieg im Community Shield im Wembley-Stadion gegen Manchester City und hat seitdem 10 von 12 möglichen Punkten in der Premier League geholt.

Ein frustrierendes Unentschieden gegen Fulham war ihr einziger Punktverlust in dieser Saison, gefolgt von Siegen über Nottingham Forest und Crystal Palace zum Auftakt der Ligasaison.

Das letzte Spiel der Gunners vor der Länderspielperiode am vergangenen Wochenende war ein 3:1-Sieg über Manchester United. Damit sind sie vor diesem Wochenende Fünfter in der Tabelle, liegen aber punktgleich mit dem zweiten Platz und nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer.

Es sieht so aus, als würde Everton in dieser Saison ein weiteres schwieriges Jahr bevorstehen, da die Mannschaft in den letzten beiden Saisons den Abstieg nur knapp verhinderte und die letzte Saison erst am letzten Spieltag im Mai dieses Jahres überlebte.

Die Männer von Sean Dyche verloren die ersten drei Spiele der neuen Saison, ohne ein Tor zu erzielen, schafften es aber, im letzten Spiel vor der Länderspielpause mit einem 2:2-Unentschieden bei Sheffield United ihre ersten Punkte der neuen Saison zu holen.

Mit diesem Punkt liegen sie an diesem Wochenende auf dem 18. Tabellenplatz, gefolgt von den Aufsteigern Burnley und Luton, die beide keinen Punkt mehr haben.

Arsenal hat tatsächlich vier seiner letzten sechs Spiele gegen Everton verloren und bei den letzten fünf Ligaspielen im Goodison Park nur einen Punkt geholt, ohne seit 2017 einen Sieg zu erringen.

Die beiden Manager sind in der Vergangenheit gleichauf, wenn sie gegeneinander antraten, wobei jeder zwei Siege errang und die anderen drei aus ihren sieben vorherigen Begegnungen unentschieden spielten.

Wetttipps Everton gegen Arsenal

Arsenal will seine zuletzt schwache Bilanz im Goodison Park wettmachen und rechnet damit, am Sonntag recht deutlich zu gewinnen, und talkSPORT BET hat die Quoten dafür erhöht Arsenal gewinnt 4:1 Zu 20/1oder Die Gunners gewinnen mit beiden Teams punkten Zu 85/40.

Brasilianischer Stürmer Gabriel Jesus Es wird erwartet, dass er wieder voll fit ist, nachdem er die meisten Eröffnungsspiele von Arsenal verletzungsbedingt verpasst hat, und die Quoten wurden erhöht 10/1 auf ihn einen Doppelpack erzielenund zu 35/1 An Jesus punktet zuerst und Arsenal gewinnt mit 2:0.

Wetten Sie HIER auf das Spiel*

So schauen Sie sich Everton gegen Arsenal an

Standort: Goodison Park, Liverpool

Goodison Park, Liverpool Datum (und Uhrzeit: Sonntag, 17. September 2023, 16:30 Uhr

Sonntag, 17. September 2023, 16:30 Uhr So schauen Sie zu: Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sky Sports Ultra HDR

talkSPORTWETTE – Erhalten Sie Gratiswetten im Wert von bis zu 40 £ – HIER ANFORDERN*

Alle Quoten waren zum Zeitpunkt des Schreibens korrekt

Hinweis zu kommerziellen Inhalten: Die Annahme eines der in diesem Artikel vorgestellten Buchmacherangebote kann zu einer Zahlung an talkSPORT führen. 18+. Es gelten die AGB. Begambleaware.org

Brandneue talkSPORT BET App Laden Sie hier die talkSPORT BET-App herunter

Denken Sie daran, verantwortungsbewusst zu spielen

Ein verantwortungsbewusster Spieler ist jemand, der:

Legt vor dem Spielen Zeit- und Geldlimits fest

Nur mit Geld spielen, dessen Verlust sie sich leisten können

Verfolge niemals ihre Verluste

Spielt nicht, wenn sie verärgert, wütend oder deprimiert sind

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Glücksspielbewusst – www.begambleaware.org

Wenn Sie Hilfe bei einem Glücksspielproblem benötigen, rufen Sie die National Gambling Helpline unter 0808 8020 133 an oder besuchen Sie www.gamstop.co.uk, um von allen im Vereinigten Königreich regulierten Glücksspiel-Websites ausgeschlossen zu werden.