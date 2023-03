Der Zeitdruck ist enorm: Noch vor dem Börsenstart am Montag zal de Zwitserse kredietcrisis sterven. Als u contact met ons kunt opnemen: Medienberichten sturen de Schweizer Großbank UBS naar.

Die Schweizer Großbank UBS heeft de mediaberichten van “Financial Times” (FT) en de Nachrichtenagent Bloomberg van Kauf der Credit Suisse gestuurd. Zuvor heeft UBS en Angebot gebruikt als twee miljard dollar. Dat is de hoogste prijs van een milliard dollar (930 miljoen euro) die Credit Suisse laut Medienberichten abgelehnt.

Nach een bericht van “Wall Street Journal” over de Schweizerische Nationalbank (SNB) van UBS als deal over liquiditeitsdeals van rond de 100 miljard US-dollar. Die Schweizer Behörden hebben de Gesetze des Landes ändern, um eine Abstimmung der Aktionäre über the Transaktion z umgehen, berichtte de “Financial Times” weiter. Denn das Geschäft solle noch bis Montag abgeschlossen sein.

De Aktienpaket zwoischen de beide grootste Schweizer Banken sollte laut “Financial Times” noch am Abend unterzeichnet werden. Der Preis werd nur einen Bruchteil des Schlussurses der Credit Suisse vom Freitag betragen, sodass die Aktionäre by Credit Suisse praktisch leer ausgingen, hieß es.

UBS werd meer dan 0,50 Schweizer Franken pro Aktie in eigen Aktien bezahlen, weit under dem Schlusskurs der Credit Suisse von 1,86 Franken am vergangenen Freitag. Die UBS heeft een van de Klausel-zugestimmt, won een van de Vertrag im Falle-aanvragen van de sogenannten Kreditaus die zich niet echt verspreiden. Hier wordt een absisherungen gemaakt die een Zahlungsausfall veroorzaken.

Een van de Credit Suisse door de UBS die de beddeutendste bankfusie in Europa onderging van de weltweiten Finanzkrise vor etwa 15 Jahren bedeuten. Die Credit Suisse voerde een oorlog tegen Skandalen en Misswirtschaft die in de problemen kwamen, als tegen de Zusammenbruch van de US-Geldinstituts Silicon Valley Bank (SVB) in een andere Abwärtsstrudel geriet. Das Vertrauen der Anleger scheint erschüttert. De acties van de CS-stürzte in de gangenen Tagen dramatisch ab.