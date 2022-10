Angeblicher Pelosi-Angreifer postete mehrere Verschwörungstheorien

CNN

Der Mann, der angeblich am frühen Freitag den Ehemann der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, angegriffen hatte, veröffentlichte auf Facebook Memes und Verschwörungstheorien über Covid-Impfstoffe, die Wahlen 2020 und den Angriff auf das Kapitol am 6 Wirklichkeit.“

David DePape, 42, wurde am Freitag von der Polizei als Verdächtiger des Angriffs auf Paul Pelosi im Haus des Sprechers in San Francisco identifiziert.

Zwei von DePapes Verwandten sagten CNN, dass DePape von seiner Familie entfremdet sei, und bestätigten, dass das Facebook-Konto – das am Freitag von der Social-Media-Firma gelöscht wurde – ihm gehörte.

Sein Stiefvater, Gene DePape, sagte, David DePape sei in Powell River, British Columbia, aufgewachsen und habe Kanada vor etwa 20 Jahren verlassen, um eine Beziehung zu pflegen, die ihn nach Kalifornien führte.

„Ich weiß wirklich nicht, was ich denken soll“, sagte der Onkel des Verdächtigen, Mark DePape, über den mutmaßlichen Angriff seines Neffen auf Pelosi. „Hoffentlich ist es ein Betrug. So etwas will ich nicht hören.“

Letztes Jahr veröffentlichte David DePape auf seiner Facebook-Seite Links zu mehreren Videos, die von My Pillow-CEO Mike Lindell produziert wurden und fälschlicherweise behaupteten, die Wahlen 2020 seien gestohlen worden. Andere Beiträge enthielten transphobe Bilder und Links zu Websites, auf denen behauptet wurde, Covid-Impfstoffe seien tödlich. „Die geförderten Todesraten sind das, was ‚SIE‘ als Todesrate fördern wollen“, heißt es in einem Beitrag.

DePape postete auch Links zu YouTube-Videos mit Titeln wie „Democrat FARCE Commission to Investigate Capitol Riot COLLAPSES in Congress am 6th January!!!“ und „Globale Eliten planen, die Kontrolle über IHR Geld zu übernehmen! (Aufgedeckt)“

Zwei Tage nachdem der ehemalige Polizeibeamte von Minneapolis, Derek Chauvin, des Mordes an George Floyd für schuldig befunden worden war, schrieb DePape, der Prozess sei „ein modernes Lynchen“, was fälschlicherweise darauf hindeutet, dass Floyd an einer Überdosis Drogen gestorben sei.

Er veröffentlichte auch Inhalte über den „Great Reset“ – die weitläufige Verschwörungstheorie, dass globale Eliten das Coronavirus verwenden, um eine neue Weltordnung einzuleiten, in der sie mehr Macht erlangen und die Massen unterdrücken. Und er beklagte sich darüber, dass Politiker, die Versprechungen machten, um Stimmen zu gewinnen, „Ihnen Bestechungsgelder im Austausch für Ihre weitere Versklavung anbieten“.

Die meisten öffentlichen Beiträge auf der Facebook-Seite von DePape stammten aus dem Jahr 2021. In früheren Jahren veröffentlichte DePape auch lange Abhandlungen über Religion, darunter Behauptungen, dass „Jesus der Antichrist ist“. Keiner der öffentlichen Posts schien Pelosi zu erwähnen.

Zwei frühere Bekannte von DePape in Kalifornien sagten CNN, er habe im Laufe der Jahre ein Verhalten gezeigt.

Linda Schneider sagte, sie habe DePape vor ungefähr acht Jahren kennengelernt und er habe gelegentlich für sie gesessen. Als sie sich trafen, sagte sie, lebte DePape in einer Lagereinheit in der Gegend von Berkeley und sagte ihr, er habe mit harten Drogen gekämpft, aber „versucht, sich ein neues Leben aufzubauen“.

Schneider erhielt später „wirklich beunruhigende“ E-Mails von DePape, in denen er wie ein „größenwahnsinniger und so realitätsferner“ klang, sagte sie. Sie sagte, sie habe aufgehört, mit ihm zu kommunizieren, „weil es so gefährlich erschien“, und fügte hinzu, dass sie sich daran erinnerte, dass er „biblische Rechtfertigungen benutzte, um Schaden anzurichten“.

Laura Hayes, die ebenfalls in Kalifornien lebt, sagte, sie habe vor ungefähr einem Jahrzehnt einige Monate mit DePape zusammengearbeitet, um Hanfarmbänder herzustellen, als er in einem Lagerschuppen in der Gegend von Berkeley lebte. Sie sagte, DePape habe die Armbänder als Geschäft verkauft.

„Er war sehr seltsam. Er hat nicht sehr gut Augenkontakt hergestellt“, sagte Hayes. Sie erinnerte sich, dass er sagte: „Er spricht mit Engeln und es wird eine harte Zeit kommen.“ Aber sie erinnerte sich nicht an ernsthaft drohende Kommentare und sagte, sie denke nicht viel darüber nach, weil „es Berkeley ist“, ein Ort, an dem exzentrische Charaktere keine Seltenheit sind.

Hayes, der mit DePape auf Facebook befreundet war, nannte seine neueren Posts „in so vielerlei Hinsicht so phobisch“ und voller „so viel Wut“.