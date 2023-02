Angeblicher Leiter eines Pro-Nazi-Homeschooling-Netzwerks, das laut einer Unternehmenserklärung nicht mehr in einem eigenen Familienunternehmen beschäftigt ist

CNN

Ein kleines Familienunternehmen, das einen der angeblichen Anführer eines rassistisch-nationalsozialistischen Homeschooling-Netzwerks der Weißen beschäftigte, gab bekannt, dass er aufgrund „dieses beunruhigenden und geheimnisvollen Verhaltens“ kein Angestellter mehr sei.

Die Lawrence Insurance Agency mit einem Büro in Upper Sandusky, Ohio, veröffentlichte eine Erklärung, in der sie die Botschaften und sogenannten Lehren verurteilte, die aus dem auf sozialen Medien basierenden Homeschooling-Netzwerk ans Licht gekommen sind.

„Die kürzlich von Logan Lawrence und seiner Frau zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Ideologien repräsentieren in keiner Weise die Werte der Lawrence Insurance Agency“, heißt es in der Erklärung. „Wir verurteilen nachdrücklich, was sie gesagt und getan haben, und wir fühlen von ganzem Herzen mit allen, die durch ihr Verhalten verletzt, verärgert und beunruhigt wurden.“

Basierend auf einer Untersuchung der antifaschistischen Online-Forschungsgruppe Anonymous Comrades Collective und den daraus resultierenden Medienberichten glauben lokale Beamte, dass die Gruppe von Upper Sandusky, Ohio, aus geführt wird. Die Online-Forschungsgruppe ernannte Logan und Katja Lawrence zu den Leitern des Homeschooling-Netzwerks, auch bekannt als „Mr. Saxon“ und „Mrs. Sächsisch.“

Die Lawrence Insurance Agency sagte, dass „Logan aufgrund dieses beunruhigenden und geheimnisvollen Verhaltens in keiner Funktion mehr bei dieser Agentur angestellt ist“, heißt es in der Erklärung.

CNN hat mehrfach versucht, Logan und Katja Lawrence zu erreichen, aber keine Antwort erhalten.

Das Bildungsministerium von Ohio untersucht das Netzwerk nach Berichten von Eltern, die Botschaften über die Vorherrschaft der Weißen als Bildungsressourcen austauschen, so ein staatlicher Bildungsbeamter mit Kenntnis der Überprüfung, CNN berichtete zuvor.

Das Teilen eines solchen Lehrplans verstößt jedoch nicht gegen staatliches Recht, und der Staat kann wahrscheinlich wenig tun, um den Lehrplan zu ändern.

Die Homeschooling-Gruppe hat mehr als 3.000 Abonnenten und teilt Inhalte und Unterrichtspläne über eine Social-Media-Messaging-Plattform. Sie teilen „hauptsächlich Ressourcen für Lehrplanempfehlungen für Kinder im Grundschulalter“, heißt es in der allerersten Nachricht der Gruppe.

„Wir haben hart für unser Recht gekämpft, die Kinder zu Hause zu unterrichten“, heißt es in einem Beitrag vom Dezember. „Ohne die Kinder zu Hause zu unterrichten, sind unsere Kinder den Schulen und dem schwulen afro-zionistischen Abschaum, der sie leitet, schutzlos überlassen.“

Logans Bruder, Jordan Lawrence, sagte gegenüber CNN, die größere Familie habe bis vor kurzem keine Ahnung von den veröffentlichten „Lektionen“ gehabt und sei „absolut enttäuscht, [it’s] nicht etwas, von dem wir jemals erwartet hätten, dass es ein Teil unseres Lebens sein würde.“

„Wir sind gute Leute. Das sind wir nicht. Wir versuchen nur durchzuhalten“, sagte Jordan Lawrence, der auch Agenturleiter der Versicherungsgesellschaft ist.

Die Tortur war mit „vielen Tränen und so viel Sorge um die Kinder“ verbunden, so eine Quelle in der Nähe der Familie Lawrence, die aus Sorge um ihre Sicherheit und Drohungen, die sie angeblich erhalten haben, darum bat, nicht identifiziert zu werden.

Die Quelle sagte gegenüber CNN, „die Tatsache, dass alles im Internet geheim war“, ist aufschlussreich, was impliziert, dass andere in der Familie es sonst nicht zugelassen hätten.

Die Lawrence Insurance Agency beendete ihre Erklärung mit dem Schreiben, dass sie „seit fast 50 Jahren ein stolzes Mitglied der Upper Sandusky & Marion-Gemeinden ist und wir hoffen und aktiv danach streben werden, Ihr Vertrauen zurückzugewinnen! Wir beten mit Ihnen allen für Heilung dort, wo sie gebraucht wird, jetzt mehr denn je.“

Die Quelle in der Nähe der Familie Lawrence sagte gegenüber CNN, dass es in dieser kleinen Stadt erhebliche „Kollateralschäden“ gegeben habe und dass „es eine harte Sache für die Gemeinde war“.

Jordan Lawrence sagte, er habe in den letzten Tagen nicht mit seinem Bruder gesprochen, aber ihre größere Familie habe „eine Welle der Unterstützung von Mitgliedern der Gemeinde erhalten, die uns kennen“, was etwas Trost gebracht habe.

Eric Landversicht, Superintendent des Upper Sandusky Exempted Village School District, sagte zuvor gegenüber CNN, es sei ihre Politik, „ein Bildungsumfeld aufrechtzuerhalten, das frei von allen Formen rechtswidriger Belästigung ist, und der Vorstand setzt sein Verbot diskriminierender Belästigung auf der Grundlage geschützter Klassen energisch durch .“

In einem Brief vom 30. Januar an die Upper Sandusky School Community sagte Landversicht, er habe eine Woche zuvor von den „ungeheuerlichen“ Anschuldigungen erfahren.

„Der Distrikt verurteilt solche Ressourcen vehement“, schrieb er. Aber er schrieb auch, dass Homeschooling-Eltern diejenigen sind, die letztendlich „für die Wahl des Lehrplans und des Studiengangs verantwortlich sind; Der von den Eltern gewählte Lehrplan wird vom Distrikt weder gesponsert noch unterstützt.“