Angebliche Spionage: China verärgert über Ballonstart

Stand: 05.02.2023 06:33

Das chinesische Außenministerium hat seine Wut auf die USA zum Ausdruck gebracht, nachdem ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon vor der Küste des US-Bundesstaates South Carolina abgeschossen wurde. Aber auch im eigenen Land erntet Präsident Biden Kritik.

Von Ralf Borchard, ARD Studio Washington

Kurz nachdem der Ballon die Küste von South Carolina überflogen und das offene Meer erreicht hatte, wurde er von einer US-Kampfflugzeugrakete abgeschossen. Unmittelbar nach dem Start zeigten die Videos von Augenzeugen im Internet, wie der beschädigte weiße Ballon bei fast wolkenlosem Himmel in Richtung Wasseroberfläche sank.



BR-Logo Ralf Borchard

ARD-Studio Washington

Kurz darauf bestätigte US-Präsident Joe Biden den Start und betonte, dass er den Auftrag bereits vor einigen Tagen erteilt habe: „Am Mittwoch, als ich über den Ballon informiert wurde, habe ich das Pentagon angewiesen, ihn schnellstmöglich abzuschießen“, so Biden . Man habe sich entschieden, das Objekt zunächst über dem Atlantik abzuschießen, um mögliche Schäden von Menschen am Boden zu vermeiden, betonte der Präsident.

Bergung des Schutts in seichten Küstengewässern

Unmittelbar nach dem Abschuss begannen die US-Streitkräfte damit, Trümmer aus den relativ seichten Küstengewässern zu bergen. Diese sollten sorgfältig geprüft werden. Die USA hoffen, Licht in die genauen technischen Fähigkeiten des chinesischen Ballons zu bringen.

In den ersten Reaktionen hielten republikanische Politiker an ihrer Kritik fest, Präsident Biden habe zu spät und unentschlossen gehandelt: „Ich denke, es hätte niemals so weit kommen dürfen“, sagte Russel Fry, republikanischer Kongressabgeordneter aus South Carolina, im Fernsehsender Fox News. „Wir hätten den Ballon abschießen sollen, bevor er in unseren Luftraum eingedrungen ist.“

„So schnell wie möglich genesen“, Gudrun Engel, ARD Washington, über den abgeschossenen mutmaßlichen Spionageballon tagesschau24 21:45 Uhr, 4.2.2023

Blinken möchte Kommunikationskanäle offen halten

Der demokratische Abgeordnete Adam Smith aus dem Bundesstaat Washington betonte, dass es nun wichtig sei, weiter entschieden gegen China vorzugehen. China benimmt sich wie ein rücksichtsloser Tyrann. Wir müssen mit anderen Ländern zusammenarbeiten, um der Abschreckung Chinas entgegenzuwirken, ohne einen tatsächlichen Krieg mit China zu beginnen“, sagte er.

US-Außenminister Antony Blinken hatte betont, er werde die Kommunikationskanäle mit Peking offen halten und seinen zunächst abgesagten China-Besuch nachholen, sobald es die Umstände erlaubten.

Scharfe Kritik aus China

China reagierte mit scharfer Kritik auf den Abschuss des Ballons durch die USA. Die USA haben eindeutig überreagiert und gegen internationale Konventionen verstoßen, indem sie Gewalt angewendet haben, und behalten sich das Recht vor, alle erforderlichen weiteren Maßnahmen zu ergreifen, sagte das chinesische Außenministerium in einer Erklärung.

Gleichzeitig hat Kolumbien Informationen des US-Verteidigungsministeriums bestätigt, wonach ein zweiter mutmaßlicher chinesischer Ballon ähnlich dem jetzt über den USA abgeschossenen Objekt über Südamerika gesichtet wurde.