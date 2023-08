Tottenham-Trainer Ange Postecoglou hat zugegeben, dass Cristian Romeros Rückzug gegen Brentford nicht auf einen Fehler aufgrund einer Gehirnerschütterung zurückzuführen war.

Das liegt daran, dass die Spurs das falsche Formular falsch ausgefüllt haben, was dazu geführt hat, dass das Team aus dem Norden Londons eine ihrer fünf erlaubten Änderungen vorgenommen hat.

Der argentinische Verteidiger Romero ging in der Anfangsphase des Duells im Gtech Community Stadium nach einer Kopfkollision mit Bryan Mbuemo zu Boden.

Er machte weiter und durchbrach in der 11. Minute die Sackgasse, indem er einen Freistoß von James Maddison abwehrte.

Es stellte sich heraus, dass es sein letzter Beitrag im Westen Londons war, da er während seiner Feierlichkeiten vor Schmerz zuckte und benommen aussah.

Postecoglou verschwendete keine Zeit und holte ihn unmittelbar danach vom Platz, da er befürchtete, der Weltmeister von 2022 hätte ein Problem gehabt.

Der Ex-Celtic-Manager wollte, dass es als Gehirnerschütterungs-Auswechselspieler gilt, bei dem seine fünf erlaubten Änderungen erhalten bleiben.

Aber die falschen Unterlagen wurden ausgefüllt – sehr zum Entsetzen von Postecoglou, als seine Spurs-Mannschaft mit einem hart erkämpften Punkt davonkam.

In seiner Pressekonferenz nach dem Spiel sagte Postecoglou über Romero: „Er hat einen Kopfstoß bekommen und es war ziemlich klar.“

„Das medizinische Team überwachte ihn, während er von da an Fortschritte machte, und dann traf er mit dem Kopf.

„Sie waren sich ziemlich sicher, dass wir ihn zu seinem eigenen Vorteil loswerden mussten, und natürlich ist das, was wir über Kopfverletzungen wissen, für mich überhaupt kein Problem.“

„Wir werden immer auf Nummer sicher gehen. Cristian, der Spieler ist nicht derjenige, auf den man in solchen Situationen hört, weil er auch nicht weiß, was los ist, also dachte ich, es wäre ziemlich klar, was wir tun mussten.“

„(Ich bin) enttäuscht, dass wir offenbar den falschen Zettel ausgefüllt haben und es sich nicht um eine Gehirnerschütterung handelte.“

„In der heutigen Zeit, in der wir alles über Kopfverletzungen wissen und uns Gedanken darüber machen, welches Formular wir ausfüllen, dachte ich, es wäre ziemlich klar, was passiert ist, aber hoffentlich geht es ihm gut.“

Eine positive Nachricht für die Spurs war, dass Romero selbst später in den sozialen Medien bestätigte, dass er keine Gehirnerschütterung erlitten hatte, sodass er für das Spiel am kommenden Wochenende gegen Manchester United verfügbar sein sollte.

Auf Instagram schrieb er: „Wir haben bis zum Schluss versucht, das Spiel zu gewinnen, aber es ist uns nicht gelungen.“

„Wir werden weiter daran arbeiten, uns zu verbessern. Immer alle gemeinsam. Mir geht es gut, nur ein Schlag.“