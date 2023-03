Die ANGA COM, Kongressmesse für Breitband, Fernsehen & Online van 23. tot 25. Mai 2023 in Keulen, met een strategieprogramma veröffentlicht. Van de 26 Panelen met meer dan 100 Sprecherinnen en Sprechern zählen van Digitalgipfel, van Mediengipfel, van Gigabitgipfel, van Content-Gipfel en van de nieuwe, engelstalige International FTTH Summit.

Digitale gipfel

Der Digitalgipfel met de titel “Wie gellingt der perfekte Mix aus Wirtschaft und Staat?”

Srini Gopalan (Vorstandsmitglied, Deutsche Telekom und Sprecher der Geschäftsführung, Telekom Deutschland)

Silke Krebs (Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW)

Timo von Lepel (Geschäftsführer, NetCologne)

Andreas Pfisterer (CEO, Deutsche Glasfaser)

Philippe Rogge (CEO, Vodafone Duitsland)

Stefan Schnorr (Staatsekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr)

Bernd Thielk (Geschäftsführer, willy.tel)

Mediengifel

Der Mediengipfel beschäftigt sich auf Top-Niveau mit der Schlüsselfrage „Wie bouwen wir neues Watchstum bei TV and Video?”. Schwungvoll moderiert von Thomas Lückerath (DWDL.de) bespreken:

Sabine Anger (SVP, Streaming, Centraal- en Noord-Europa, Paramount)

Matthias Dang (Co-CEO RTL Deutschland, CEO Ad Alliance)

Katja Hofem (VP Content DACH, Netflix)

Daniel Rosemann (Senderchef ProSieben en SAT.1)

Dr. Christoph Schneider (Geschäftsführer, Amazon Prime Video)

Gigabit cardanische ophanging

Wie zal tussen 2025 entwickeln sich die Netz- und Anbieterstrukturen zijn? met Jan Georg Budden (CEO en Mitgründer, Deutsche GigaNetz), Nelson Killius (Sprecher der Geschäftsführung, M-net), Klaus Müller (Leiter Glasfaser, Telekom Deutschland), Markus Oswald (CEO, Tele Columbus) en Jens Prautzsch (CEO, Unsere groene glasvezel). Moderatie: Wolfgang Bock (Boston Consulting Group).

Inhoud-Gipfel

Gratis vs. betalen – Wat is de wettbewerb? met Nicole Agudo Berbel (Managing Director & Chief Distribution Officer, Seven.One Entertainment Group), Michael Bracher (SVP Production & Editorial DACH, DAZN), Arnim Butzen (SVP Business Unit TV & Entertainment, Telekom Deutschland), Frank Hoffmann (Geschäftsführer WELTN24 ) en Tanja Hüther (hoofd van de ARD-distributieraad, ARD). Moderatie: Prof.dr. Dr. Klaus Goldhammer (Goldmedia).

Internationale FTTH-top

De nieuwe, engelstalige internationale FTTH-top begint met een hochkarätigen panel met de CEO’s en CTO’s internationaal Ausrüster. Danach zijn actief, praxisnahe Showcases zum Glasfaserausbau in Europa gemeinsam von Ausrüstern en Netzbetreibern präsentiert. Die ANGA COM unterstreicht damit ihre internationale Ausrichtung mit Ausstellern aus 35 Ländern and traditionell beef 40 % internationalen Teilnehmern.

Weitere Strategy Panels

Die andere strategiepanels behandelen de volgende thema’s van Breitband- und Medienbranche:

Sustainability Summit: Nachhaltigkeit und Energiemanagement (in samenwerking met VATM eV)

Glasfaserausbau: Samenwerkingsmodel en Open Access

Gigabit-strategie-update: Förderung, Verlegemetaal en Resilienz

Quo vadis TV-Empfang: Wer gewonnen nach de Wegfall der Umlage?

Nieuwe Trends op TV, Streaming en OTT

Fair Share: Update voor discussie over de Beteiligung von Big Tech en de Netzkosten

Benutzeroberflächen: Wie ziet Startbildschirm en TV-Nutzung von Morgen aus?

Medienstaatsvertrag: Affindbarkeit und Public Value

Update Urheberrecht en Weitersendung

Technische Strategien für Content Discovery (in samenwerking met Deutsche TV-Plattform eV)

Een deel van de programma’s vond eerst een alle drie Tagen auf der nieuwe Innovation Stage unmittelbar in den Messehallen statt. De Innovation Stage is Teil der Sonderfläche Media Distribution mit dem Streaming & OTT Hub in Halle 7.

Nieuw congresformat

Een volwaardig nieuw congresformat is der Thementag Glasfaser & Kommunen am Donnerstag, op 25. Mai 2023 met komplett Kostenfreiem Eintritt zu Messe und Kongress. Partner van Thementags sind atene KOM en der VATM. Er is geen update van de Gigabit-strategie erin geslaagd om een ​​nieuwe Glasfasernetzbetreiber mit den Städten en Gemeinden uit te voeren en actieve Ausbaukonzepte sprechen. Am ersten Panel nehmen teil: Deutsche GigaNetz, Deutsche Glasfaser, LEONET, OXG Glasfaser en Tele Columbus. Ik zweiten Panel Sprechen: Deutsche Giga Access, Infrafibre Duitsland, Vattenfall Eurofiber en VX Fiber. Abgerunded das Programm met de “atene KOM-Breitbandforum für Kommunen” met Vorträgen zo ondersonders actieve Branchenthema’s.

Das komplette Strategieprogramma is hier op de website beschikbaar, de Sprecherliste is hier. Die Veröffentlichung van de Programmteils Technik en de zusterprogramma’s van de nieuwe Innovation Stage volgt in april. De Technik-Panels behandelen onder andere FTTH, DOCSIS 4.0, OTT, Wi-Fi, kunstmatige intelligentie, veerkracht en duurzaamheid.

Meer dan 450 Aussteller aus 35 Ländern

Die Ausstellungsfläche in twee Messehallen met een oppervlakte van 450 Ausstellers in 35 Ländern met een oppervlakte van 25.000 qm. Dat is deutlich mehr Fläche als vor der Pandemie. Ab sofort stehen auch die Hallenvliegtuig online.

Dr. Peter Charisse, Geschäftsführer der ANGA COM: „Ons Zielmarke waren 400 Aussteller, jetzt sind wir bei mehr als 450. Zowel Kernbereiche, Glasfasertechnik und Mediendistribution sind gleichermaßen rasant gewachsen. Die Nachfrage is zo groß, dass wir nicht alle Interessenten berücksichtigen können. Das Kongress Programmem is een globaal programma dat zich bezighoudt met uw en volledige innovatie. Ich freue mich besonders, dass das Line-Up bei Telekommunikations- und Medienthemen erneut gleichermaßen erstklassig ist.”

Registratie

Die Anmeldung für Kongress- und Messebesucher ist hier online mogelijk; voor Ort findet kein Ticketverkauf statt. Tickets für die Ausstellung sind für 25,- Euro erhältlich. Die Teilnahme am Kongressprogramm ist ab 130,- Euro bookbar.

Thement dag am 25. Mai

Am 25. Mai 2023, dem Thementag Glasfaser & Kommunen, ist der Besuch von Ausstellung and Kongress komplett Kostenfrei. Wer bereits über ein reguläres Ausstellungs- of Kongressticket Verfügt, muss sich dafür nicht anmelden separaat.