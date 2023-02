Andy Murray spaarde vijf matchpunten toen hij een dramatische comeback maakte door de Tsjechische jongere Jiri Lehecka te verslaan en een plaats in de finale van de Qatar Open-finale te boeken.

“Dat was een van de meest verbazingwekkende ommekeer die ik in mijn carrière heb gehad”, zei Murray in zijn interview op de rechtbank na zijn 6-0 3-6 7-6 overwinning.

Murray stormde uit de blokken om de eerste set op dominante wijze te pakken en met 6-0 te winnen, voordat de 21-jarige Lehecka terug sloeg en de tweede set met 6-3 won.

De 35-jarige Murray speelde in zijn eerste ATP-halve finale sinds juni 2022 en hield vijf matchpunten af ​​in de derde set om de wedstrijd naar 5-5 te dwingen en vervolgens naar een beslissende tiebreak.

In een strakke tiebreak behield de Schot zijn kalmte en boekte hij een behoorlijk mooie overwinning.

“Hij had duidelijk de drie matchpunten bij 5-4, maar ook toen ik serveerde bij 5-3. En ik weet gewoon niet (hoe)”, voegde Murray eraan toe.

“Ik wist dat het waarschijnlijk zijn eerste keer was dat hij serveerde voor een finale, dus ik moest ervoor zorgen dat ik de druk op het einde probeerde vast te houden, want ik weet hoe moeilijk het is om dergelijke wedstrijden uit te serveren.

“Maar ik heb geen idee hoe ik dat heb kunnen omdraaien om eerlijk te zijn.”

Elders, Rusland Daniil Medvedev gezichten Canadees Felix Auger-Aliassime in de andere halve finale, eveneens op vrijdag, om 17.00 uur.