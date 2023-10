Und bis jetzt scheint es zu funktionieren.

Kim kündigte sein Angebot als Emporkömmling auf Twitter an, nachdem er nur seine Frau konsultiert hatte. Er begeisterte schnell eine Online-Community, die der Korruption in der Politik überdrüssig war, und jüngste FEC-Einreichungen zeigen, dass er jetzt mindestens 2 Millionen US-Dollar für seinen fünf Wochen alten Wahlkampf auf der Bank hat. Unterdessen hat der kürzlich angeklagte Senator Bob MenendezLaut einer in diesem Monat veröffentlichten Umfrage übertrifft Kim ihn in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit 50 Punkten Vorsprung.

„Es zeigt, wozu ich fähig bin“, sagte Kim.

Aber er steht kurz davor, auf die Kreissäge der politischen Maschinerie von New Jersey zu stoßen.

Das Parteiestablishment des Bundesstaates, das über seinen raschen Versuch, vor den Parlamentswahlen im November ins Rennen zu gehen, verärgert war, scheint bereits Spaß daran zu haben, sich hinter Tammy Murphy, die Frau von Gouverneur Phil Murphy, zu stellen. Beide sind Absolventen von Goldman Sachs und haben enge Verbindungen zu den politischen Machthabern im Staat. Auch mehrere andere Kongressabgeordnete haben eine Bewerbung nicht ausgeschlossen.

In den kommenden Monaten könnte es zu einem klassischen politischen Showdown kommen, bei dem ein Emporkömmling versucht, die Aufregung von Außenstehenden in einem Staat zu nutzen, der für Insidergeschäfte bekannt ist.

Kim, die koreanischer Abstammung ist, ist im Establishment der Demokratischen Partei von New Jersey kein Unbekannter. Er wurde von Murphy bei seinen Kandidaturen für den Kongress unterstützt und von den Präsidenten Barack Obama und Joe Biden unterstützt. Aber eine landesweite Kandidatur ist eine ganz andere Sache, und die Demokraten von New Jersey haben kein Verständnis für Kandidaten, die ihrer politischen Maschinerie einen Schritt voraus sind.

Menendez, der für diese Geschichte nicht zur Verfügung stand, hat nicht gesagt, ob er eine weitere Amtszeit von sechs Jahren anstrebt oder nicht, obwohl die Parteiführer Gespräche darüber führen, ihn aus dem von der Partei unterstützten Wahlgang zu streichen, falls er vorankommt eine Kampagne. Die First Lady, die die wichtigste Spendensammlerin ihres Mannes für seinen Wiederwahlkampf war, wird voraussichtlich erst nach den Parlamentswahlen am 7. November eine formelle Entscheidung treffen. Sie befindet sich jedoch in Gesprächen mit Machthabern im ganzen Staat.

Ein Vertrauter von Murphy zeigte sich zuversichtlich, dass die First Lady für Kim ein gewaltiges Hindernis darstellen würde, das es zu überwinden gilt, sollte sie am Wettbewerb teilnehmen.

„Andy Kim hat keine Unterstützung in North Jersey, hat keine Unterstützung von unseren nördlichen Vorsitzenden“, sagte die Person und wies darauf hin, dass viele demokratische Insider über Vorwahlmanöver im Bundesstaat Bescheid wissen.

„Wenn der Vorsitzende Sie nicht mag, können sie Sie in Sibirien aufnehmen“, fügte die Person hinzu.

Das in New Jersey einzigartige und völlig legale County-Line-System ermöglicht es Parteiführern in 19 der 21 Countys, Kandidaten ihrer Wahl zu unterstützen. Die Kandidaten wiederum erhalten bevorzugte Wahlplätze im Rahmen der „Kreislinie“ oder einer Liste von von der Partei unterstützten Kandidaten.

„Allein die Struktur ist meiner Meinung nach völlig ungerecht“, sagte Uyen Khong, Geschäftsführer von Action Together New Jersey, einer progressiven Interessenvertretung, die sich für einen besseren Zugang zu Stimmzetteln einsetzt. Khong, der in früheren Kampagnen als informeller Berater von Kim gearbeitet hat, fügt hinzu, dass es „zwei verschiedene Systeme“ gibt, mit denen sich Kim zurechtfinden muss: eines, um Parteibosse zu umwerben, und das zweite, um demokratische Vorwahlwähler zu gewinnen.

Die Sicherung der begehrten „Linie“, wie sie vor Ort genannt wird, an einem Ort lässt sich nicht auf einen anderen Landkreis übertragen: Ein Wahlgang im Bergen County im Norden könnte stark von einem Wahlgang in Gloucester im Süden von Jersey abweichen.

„Im Wesentlichen ermöglicht es den Parteichefs, die Abstimmung zugunsten ihrer Wunschkandidaten zu manipulieren“, sagte James Solomon, ein Mitglied des Stadtrats von Jersey, der sich gegen die Verwendung der Bezirkswahl im Bundesstaat ausgesprochen hat.

Ohne die volle Unterstützung der Staatspartei ist es praktisch unmöglich, in New Jersey zu gewinnen. Eines der ergreifendsten Beispiele dafür war vor einem Jahrzehnt, als die demokratische Senatorin Barbara Buono gegen den beliebten republikanischen Amtsinhaber Chris Christie für das Amt des Gouverneurs kandidierte. Buono hatte auf dem Papier die Unterstützung ihrer Partei, aber Christie hatte enge Beziehungen zu einflussreichen Führern aufgebaut und die Demokraten boten ihr keine starke finanzielle Unterstützung an. Sie verlor durch einen Erdrutsch und verurteilte, was sie als „die letzten Überreste alter Maschinenpolitik“ bezeichnete.

Buono sagte damals, sie fühle sich von den Führern ihrer Partei betrogen.

„Die politischen Bosse der Demokraten – einige gewählt, andere nicht – haben einen Deal mit diesem Gouverneur geschlossen, obwohl er fast alles vertritt, wogegen sie sind“, sagte sie. „Sie haben es nicht für den Staat getan. Sie taten es, um sich politisch und finanziell zu helfen.“

In Kims Lager herrscht Einigkeit darüber, dass die Parteibosse des Staates gegen ihn arbeiten könnten. Kim hat sich auch für die Abschaffung der Kreisgrenze ausgesprochen, aber Gouverneur Murphy hat in den letzten Wochen das Landesgesetz verteidigt und gesagt, es erlaube „Kandidaten, gemeinsam anzutreten, um den Wählern zu signalisieren, dass sie dieselben Überzeugungen und Prinzipien teilen.“

Kim und seine Verbündeten stützen sich nicht nur auf seine Erfahrung im Bereich der nationalen Sicherheit in der Obama-Regierung, um Menendez‘ Vorwürfen, als ausländischer Agent zu agieren, entgegenzuwirken, sondern glauben, dass er kurz davor steht, das ungenutzte Potenzial asiatisch-amerikanischer Wähler zu erschließen, die von seiner historischen Kandidatur begeistert sind .

„Ihre Energie wird zu meiner Energie, und das gibt mir ein stärkeres Gefühl und mehr Zuversicht, dass dies die richtige Entscheidung war“, sagte Kim. „Ich freue mich, dass ich ein Sohn von Einwanderern bin und mit einem Einwanderer verheiratet bin, der eine echte Chance hat, meinen Staat im US-Senat zu vertreten. Das ist demütigend.“

Laut der Volkszählung hat New Jersey die größte asiatisch-pazifische Inselbewohnerpopulation an der Ostküste, die 10 Prozent der Bevölkerung ausmacht, und nach Hawaii und Kalifornien den dritthöchsten Prozentsatz im Land.

„Sie sind ein wirklich starker Wählerblock in New Jersey, der meines Erachtens noch nicht ganz zu ihrem Stimmrecht gelangt ist“, sagte Roshni Nedungadi, Gründungspartner und Chief Research Officer bei HIT Strategies, einer liberal ausgerichteten Meinungsumfrage Firma.

Die Counties Somerset, Hudson und Middlesex – allesamt Counties außerhalb von Kims 3. Kongressbezirk – weisen laut Volkszählungsdaten die größte Konzentration an AAPI-Einwohnern im Bundesstaat auf. Allein in Middlesex machen diejenigen, die sich als AAPI identifizieren, mehr als ein Viertel aller Einwohner aus, was seinem Wahlkampf ein vielversprechendes Gebiet zum Abbau beschert.

„Angesichts der hohen Bekanntheit dieses Rennens denke ich natürlich, dass die AAPIs an die Spitze treten und wirklich Leistung bringen werden“, sagte Varun Nikore, Geschäftsführer der AAPI Victory Alliance, einer fortschrittlichen Gruppe, die sich der Mobilisierung asiatisch-amerikanischer und pazifischer Inselbewohner widmet Wähler. Kim hat bereits finanzielle Unterstützung vom ehemaligen New Yorker Bürgermeisterkandidaten Andrew Yang erhalten.

„Er kann in New Jersey auf der gleichen Grundlage landesweit gewinnen, da der Staat der Korruption unter seinen Führern überdrüssig ist und Andy so aufrichtig ist, wie es nur geht“, sagte Yang in einem Interview.

Kim hat in der Vergangenheit auch Kontakte zu dieser Gemeinschaft geführt. Im Jahr 2021 gründete er ein politisches Aktionskomitee, um AAPI-Kandidaten nach der Schießerei im Spa im Raum Atlanta zu unterstützen, bei der sechs von acht Opfern Asiaten waren.

Aber sein PAC hat seit seiner Gründung nur 81.000 US-Dollar gesammelt und keinen einzigen Kandidaten unterstützt. Kim sagte, es sei schwierig, sich angesichts der Anforderungen seiner eigenen Kampagnen darauf zu konzentrieren, Geld für andere zu sammeln. Seine Rennen waren eng – er gewann sein Rennen im Jahr 2022 mit 32.000 Stimmen –, aber die Umverteilung im Bundesstaat hat es seit seinem knappen Sieg im Jahr 2018 einfacher gemacht, sie zu gewinnen.

Kims Weg zur Nominierung wird entmutigend sein, insbesondere für jemanden, der den Süden von New Jersey vertritt, wo es weniger dicht ist als in den städtischen Zentren außerhalb von New York City.

„Es wird wirklich schwierig für ihn, die Unterstützung des Parteiführers zu bekommen, die er in Nordjersey brauchen wird“, sagt ein demokratischer Aktivist, dem Anonymität gewährt wurde, um über parteiinterne Beratungen zu sprechen.

„Die Leute mögen ihn“, fügten die Agenten hinzu, „aber bedeutet das, dass er landesweit ein Superstar ist?“ Es ist schwer zu sagen.“

Dustin Racioppi hat zu diesem Bericht beigetragen.