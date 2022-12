Andy Biggs: Der Republikaner aus Arizona kündigt seine Kandidatur für den Sprecher des Repräsentantenhauses an, was McCarthys Weg erschwert

CNN

Das Angebot von Haus-GOP-Führer Kevin McCarthy für die Sprecherschaft wurde am Dienstag komplizierter, nachdem ein rechtsextremer Republikaner sein Angebot für den Hammer im nächsten Monat angekündigt hatte, ein Schritt, der einen chaotischen Bodenkampf auslösen und ihre Partei ohne einen Kandidaten verlassen könnte, der gewinnen kann 218 Stimmen benötigt, um Sprecher zu werden.

Obwohl Rep. Andy Biggs, der rechtsextreme Republikaner aus Arizona und ehemalige Vorsitzende des House Freedom Caucus, im vergangenen Monat die Nominierung der House GOP Conference als Sprecher verloren hatte, kündigte er an, dass er ein Kandidat für das Amt des Sprechers sein wird, wenn das gesamte Haus darüber abstimmt 3. Januar.

„Ich kandidiere für den Speaker, um das Establishment zu brechen“, schrieb Biggs auf Twitter. „Kevin McCarthy wurde vom Establishment geschaffen, gefördert und gepflegt.“

Um gewählter Sprecher zu werden, kann es sich McCarthy nur leisten, vier Stimmen zu verlieren, wenn das Repräsentantenhaus nächsten Monat zusammentritt. Letzten Monat, als er Biggs für die Nominierung seiner Partei besiegte, verlor McCarthy 31 Stimmen, obwohl er 188 gewann. Jetzt mit Biggs ‚Kandidatur können McCarthy-Kritiker für eine Alternative stimmen, um das neue Haus zu leiten, das 222 GOP-Sitze haben wird.

Wenn McCarthy im ersten Wahlgang keine 218 Stimmen gewinnen kann, werden mehrere Wahlgänge durchgeführt, bis es jemand tut – etwas, das seit etwa einem Jahrhundert nicht mehr passiert ist.

Steve Scalise, der Republikaner des 2. Repräsentantenhauses, sagte gegenüber CNN, er werde nicht über die Möglichkeit spekulieren, dass er am 3. Januar als Kandidat für das Amt des Redners auftauchen könnte, wenn McCarthy nicht 218 Stimmen erhält, um den Hammer zu gewinnen.

„Nein, ich werde mich nicht auf Spekulationen einlassen“, sagte Scalise. „Offensichtlich liegt unser Fokus darauf, es bis zum 3. Januar zu lösen. Und es gibt viele Gespräche, die alle geführt haben, Kevin, sicherlich, mit den Mitgliedern, die Bedenken geäußert haben.“

„Ich denke, das ist alles Theater“, sagte der Abgeordnete Tony Gonzales aus Texas, ein McCarthy-Anhänger.

Der Schritt kommt, da der Kampf um die Sprecherschaft begonnen hat, die Pläne ihrer Partei mehrheitlich zu überschatten, auch wenn einige in seiner Konferenz McCarthy aufgefordert haben, eine entschiedenere Haltung dazu einzunehmen, wie er das Haus führen würde – einschließlich der Anhebung der Staatsschuldengrenze – und wie der kalifornische Republikaner am Dienstagabend ausführlich auf seiner Website Untersuchungspläne skizzierte, wenn die Republikaner nächstes Jahr Komiteehammer und Vorladungsbefugnis erhalten.

Bei einem Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Dienstag führten die Republikaner des Hauses ein Hin und Her über das Rennen des Redners, wobei McCarthy und seine Verbündeten forderten, dass die Konferenz über die Abstimmung des Redners zusammenkommt, und seine Kritiker zurückdrängten, so mehrere GOP Quellen.

Sogar die den Mikrofonen auferlegten Zeitbeschränkungen wurden zu einem Problem, als die Vorsitzende der GOP-Konferenz des Hauses, Elise Stefanik, und der Abgeordnete Andrew Clyde aus Georgia über die Angelegenheit sprachen, so eine Quelle im Raum.

Nach dem gereizten Hin und Her versuchte Rep. Tim Burchett aus Tennessee, etwas Leichtsinn in den Moment zu bringen, indem er scherzte, dass die einzige Frau, die er sich missachten lässt, seine Frau ist. Er fügte hinzu, dass Konferenztreffen Zeitverschwendung seien und niemand etwas daraus lerne, ein Gefühl, das mit einer Runde Jubel aufgenommen wurde, sagten Quellen.

Nach dem Treffen bestätigte die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia – eine umstrittene Konservative und enge Verbündete des ehemaligen Präsidenten Donald Trump –, dass sie sich für McCarthy ausgesprochen habe und sagte, sie sei „krank und müde“ von dem sogenannten „Never Kevin“. Bewegung, obwohl einige von ihnen ihre Freunde sind. Sie forderte sie auf, einen Rückzieher zu machen, und sagte, sie würden dumm dastehen, wenn der Bodenkampf ihre Volljährigkeit verzögere.

Doch einige Republikaner ließen sich nicht überzeugen.

Bei dem Treffen sagte der Abgeordnete Ralph Norman aus South Carolina den Republikanern, er werde nicht angewiesen, wie er abstimmen soll, und er werde sich die nächsten 28 Tage nehmen und selbst entscheiden, so GOP-Quellen. Norman bestätigte seine Kommentare hinter verschlossenen Türen.

„Es sollte gereizt sein“, sagte Norman gegenüber CNN. „Wir werden den Job Nr. 1 im Land wählen.“

Rep. Chip Roy, der Republikaner aus Texas, verteidigte die Bemühungen hartgesottener Republikaner, Zugeständnisse von McCarthy zu erpressen und das Rennen des Sprechers des Repräsentantenhauses möglicherweise am 3. Januar in mehrere Wahlgänge zu schicken. Roy hat nicht gesagt, wie er wählen würde.

„Das ist nichts Neues in unserer Geschichte“, sagte Roy. „Das ist normal, wir haben eine Debatte, genau wie übrigens die Demokraten letztes Mal, erinnerst du dich? Ich meine, es gab im letzten Kongress eine enorme Diskussion über die Demokraten, die gegen Nancy Pelosi stimmten, obwohl die meisten es letztendlich taten.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.