Andrew Huberman schwört auf die Morgensonne. Hier erfahren Sie, warum es gesund ist.

Experten sagen, dass eine Stunde Tageslicht pro Tag dabei hilft, die biologische Uhr des Gehirns zu regulieren. Katrin Ray Shumakov/Getty Images

Der Stanford-Neurowissenschaftler Andrew Huberman wirbt in seinem beliebten Podcast regelmäßig für das tägliche Sonnenlicht.

Ein Experte sagt, dass Tageslicht dazu beitragen kann, den zirkadianen Rhythmus des Körpers auf dem richtigen Weg zu halten.

Ideal sei eine Stunde Aufenthalt im Freien, mindestens eine halbe Stunde, sagte ein Experte.

Fast jeden Morgen gehe ich gleich nach dem Aufstehen draußen in der Sonne spazieren und lasse meine Sonnenbrille zu Hause.

Warum? Weil Andrew Huberman es mir gesagt hat.

Der Neurowissenschaftler der Stanford University, der hinter dem äußerst beliebten Podcast „Huberman Lab“ steht, spricht häufig darüber, wie wichtig es ist, morgens nach draußen zu gehen und das Sonnenlicht zu beobachten.

In einem aktuellen Beitrag am Xfrüher bekannt als Twitter, sagte Huberman, dass die Morgensonne neben täglicher Bewegung, Ernährung, Stresskontrolle, gesunden Beziehungen und gutem Schlaf zu den sechs Säulen der Gesundheit gehöre.

„Die zirkadiane Gesundheit ist wirklich die Grundlage“, schrieb er und bezog sich dabei auf den zirkadianen Rhythmus oder die 24-Stunden-Biouhr im menschlichen Gehirn.

Fast unmittelbar nach Beginn dieser morgendlichen Gehübung, die bei mir zwischen 10 und 30 Minuten dauert, konnte ich erste Ergebnisse sehen. Unmittelbar nach dem Spaziergang fühlte ich mich wacher und aufmerksamer und, um ehrlich zu sein, glücklicher und weniger mürrisch. Die Benommenheit, die ich – jemand mit einer lebenslangen Abneigung gegen den Morgen – normalerweise beim Aufwachen verspürte, nahm erheblich ab und an manchen Tagen war sie überhaupt nicht mehr vorhanden. Ich fühlte mich während des Arbeitstages motivierter und laut meinem Fitbit habe ich sogar besser geschlafen.

Ob das wirklich an meiner neuen Routine liegt, lässt sich natürlich nicht sagen. Dennoch musste ich wissen, was genau vor sich ging – ob es sich um einen Placebo-Effekt oder einen anderen Faktor handelte, oder ob es, wie Huberman sagt, wirklich darauf zurückzuführen war, dass ich meine Augen dem Tageslicht ausgesetzt hatte.

Es stellt sich heraus, dass Huberman nicht der einzige Experte ist, der auf die Bedeutung von Außenbeleuchtung schwört.

„Es ist genauso wichtig wie Ernährung und Bewegung“, sagte mir Mariana G. Figueiro, Professorin und Direktorin der Icahn School of Medicine am Mount Sinai’s Light and Health Research Center.

Hellere Tage und dunklere Nächte

Figueiro, der die Auswirkungen von Licht auf die menschliche Gesundheit erforscht, bringt es auf den Punkt: Hellere Tage und dunklere Nächte führen zu einer höheren Lebensqualität.

Es kommt darauf an, wie Licht die biologischen Uhren in unserem Gehirn beeinflusst, die unseren Tagesrhythmus regulieren. „Ohne dieses Licht, insbesondere das Morgenlicht, läuft die Uhr ein wenig ab, etwa zehn Minuten pro Tag“, sagte Figueiro.

Wenn eine Person beispielsweise in einer dunklen Höhle ohne Licht bliebe, würde ihre innere Uhr nach ein paar Wochen so durcheinander geraten, dass sie denken würde, Tag sei Nacht und Nacht sei Tag. Aber wenn man dem Tageslicht ausgesetzt ist, hilft es dabei, die biologische Uhr alle 24 Stunden neu einzustellen und auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Immer mehr Menschen sind mit den Vorteilen des Sonnenlichts bei der Vitamin-D-Produktion vertraut, bei der das Sonnenlicht tatsächlich mit der Haut in Kontakt kommt. Aber bei der zirkadianen Regulierung geht es laut Figueiro tatsächlich darum, dass das Licht aus Ihrer Umgebung den hinteren Teil Ihrer Augen erreicht, was sogar passieren kann, wenn Sie im Schatten sitzen.

Künstliche Beleuchtung kann zwar Vorteile bringen, doch das Licht in Innenräumen ist in der Regel bei weitem nicht hell genug. Figueiro sagte, an einem durchschnittlichen sonnigen Tag werde man 100.000 Lux erreichen, eine Einheit zur Messung von Licht oder Beleuchtungsstärke. Selbst an einem bewölkten Morgen werden Sie wahrscheinlich 5.000 Lux erreichen.

Bei einer durchschnittlichen Innenbeleuchtung können Sie jedoch 300 Lux erreichen.

„Das Licht in der gebauten Umwelt ist nicht immer stark genug, um die biologische Uhr zu synchronisieren“, sagte Figueiro. „Das Schöne am Tageslicht ist, dass es die richtige Menge an Tageslicht hat, die richtige Farbe hat und zur richtigen Zeit an ist.“

Für eine ordnungsgemäße zirkadiane Regulierung ist nicht nur das Morgenlicht, sondern auch die Dunkelheit am Abend erforderlich. Wenn Sie nicht über dieses Hell-Dunkel-Gleichgewicht verfügen, ist die Folge eine „zirkadiane Störung“.

Zirkadiane Störungen können zu Problemen wie schlechtem Schlaf, schlechter kognitiver Leistung und Schläfrigkeit während des Tages führen. Das Erleben zirkadianer Störungen über einen längeren Zeitraum wird mit einem schwächeren Immunsystem und einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Fettleibigkeit und Krebs in Verbindung gebracht.

In einer 2014 veröffentlichten Studie fanden Figueiro und ihre Kollegen heraus, dass die Einführung einer speziellen Beleuchtung für Alzheimer-Patienten in Pflegeheimen deren Schlaf, Depression und Unruhe über sechs Monate hinweg verbesserte, selbst als sich ihre Krankheit verschlimmerte.

Ein Spaziergang mit Ihrem Hund ist eine tolle Möglichkeit, das Morgenlicht nach draußen zu bringen. alexei_tm/Getty Images

Ideal ist eine Stunde Tageslicht pro Tag, mindestens jedoch eine halbe Stunde

Figueiro sagte, eine Stunde Tageslicht pro Tag oder mindestens eine halbe Stunde sei ideal, insbesondere am Morgen. Sie sagte, dass sie beim morgendlichen Pendeln, egal ob sie zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs ist, gerne Tageslicht nutzt und dabei keine Sonnenbrille trägt, um sicherzustellen, dass sie so viel Licht wie möglich aufnimmt.

Sie können die Morgensonne genießen, indem Sie mit Ihrem Hund spazieren gehen, auf der Veranda frühstücken oder draußen eine Morgenbesprechung abhalten.

Wenn Sie längere Zeit im Freien verbringen, sollten Sie zur Vorbeugung von Hautkrebs Sonnenschutzmittel tragen, die keinen Einfluss auf die Lichtmenge haben, die in Ihre Augen gelangt.

Wenn Sie wirklich nicht nach draußen können, können Sie auch einige Vorteile daraus ziehen, vor einem hellen Fenster zu sitzen und direkt darauf zu blicken.

Sie können die Zeit, die Sie draußen verbringen, auch aufteilen, z. B. morgens eine halbe Stunde und mittags eine halbe Stunde. Sie weist jedoch darauf hin, dass die Morgensonne ideal für die Regulierung der inneren Uhr ist.

Während Außenlicht am besten ist, kann künstliches Licht als Ergänzung verwendet werden, insbesondere wenn Sie sich den größten Teil des Tages drinnen in einer dunkleren Umgebung aufhalten.

„Der Vorteil von Tageslicht besteht darin, dass es so viel ist, dass es sehr ineffizient ist, mit elektrischer Beleuchtung die gleiche Menge zu erreichen“, sagte sie.

Die Ergänzung mit Innenbeleuchtung kann so einfach sein wie das Anbringen von zwei bis vier Tischlampen an Ihrem Schreibtisch. Figueiro sagte beispielsweise, dass Sie auf beiden Seiten Ihres Computers zwei Lampen mit Glühbirnen anbringen könnten, die mindestens 3.000 Lumen liefern, was auf der Verpackung angegeben wird. Das Wichtigste ist, dass das Licht hell ist, aber wie bei einem Laternenschirm gestreut werden kann, sodass es nicht direkt in Ihr Gesicht scheint.

Sie können auch versuchen, Lichttherapieboxen zu verwenden, die zur Behandlung saisonaler Depressionen entwickelt wurden und das Licht im Freien nachahmen. Laut Mayo Clinic, die sagt, dass Sie zuerst mit Ihrem Arzt sprechen sollten, wird empfohlen, das Licht innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufwachen etwa 20 bis 30 Minuten lang zu verwenden.

Sogar zehn Minuten Sonnenlicht am Morgen können eine positive Wirkung haben. Wenn das alles ist, was Sie bekommen können, und was auch immer Sie tun, versuchen Sie am besten, konsequent zu bleiben.

„Das Wichtigste ist auch Regelmäßigkeit“, sagte Figueiro und fügte hinzu, dass die biologische Uhr gerne einen konsistenten Zeitplan einhält. „Stellen Sie sicher, dass Sie es jeden Tag ungefähr zur gleichen Zeit tun.“