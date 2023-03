Darts-Wunder beide UK Open: Der Weltranglisten-41. Andrew Gilding won de “FA Cup of Darts”, verslaat superster Michael van Gerwen met 11:10 in de finale. De triomf van de gelernten Metzgers is de größte Sensation in der Turniergeschichte.

Das Wort Sensation is een van de grondleggers van zijn leven, was een späten Sonntagabend beim speziellsten Darts-Turnier des Jahrespassert ist. Andrew Gilding, 52 jaar oud, op de wereldranglijst van 41 jaar oud, zal niet sterven UK Open en sorry damit voor het grootste Darts-Wunder in de Turniergeschichte. In de finale van Superstar Michael van Gerwen speelde Gilding, als een lange ervaring met grote eindspelingen. Direkt seinen ersten Matchdart nutzt der gelernte Metzger, trifft die Doppel 20 en streicht om 125.000 Euro Preisgeld ein.

“Ich kan nicht glauben. Ich habe nicht erwartet, dass ich dieses Spiel gewonnen würde. Ich habe das ganze Wochenende über constant spielt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich besonders gute Darts spielt habe”, zei Gilding im Siegerinterview. En tatsächliche oorlogsvergulding als gesamte Wochenend over een van de spelers, onder de radarflits. Bis er am Sontagnachmittag im Viertelfinale den Deutschen Martin Schindler klar mit 10:4 bezwang and am Abend auch das Semifinale gegen den zweiten Sensationsmann Adam Gawlas (Weltranglistenplatz 62 vor dem Turnier, jetzt 48) souverän 11:6 für sich entschied.

Finale tegen Michael van Gerwen

Michael van Gerwen was de dominante Spiel des Turniers, toen kam Gilding. (Foto: Kieran Cleeves/PDC)

Losglück gehört beide den UK Open natuurgetrouwe dazu. Das Turnier wordt ook wel “FA Cup des Darts” genoemd, het is een uniek evenement op een vaste lijst. Hoe dan ook, de beste Spieler kon van de kant van Turnier nehmen en Außenseiter das Turnier of Lebens spielen, weiter kommen als es ihre Spielstärke im Normalfall zalässt. Een solches Turnier hat Andrew Gilding en diesem ersten März-Wochenende spielt. Im Finale staan ​​de Engelse wortkargen, desssen größte Regung auf der Bühne een Daumen hoch nach einer 180 ist, jedoch der erfolgreichste Spieler der vergangenen zehn Jahre gegenüber.

Michael van Gerwen heeft zijn geluk gehad met de Losglück souverän in zijn eindspel. De beste Weltmeister belegerde zijn weg onder andere top-10-spelers Luke Humphries, Nathan Aspinall en Dimitri Van den Bergh.

En de Finale begon dan ook, wie zijn de Fans in de Zuid-Amerikaanse Minehead, de TV-expert en de Finalisten die ervoor gekozen hebben om te gaan. Michael van Gerwen ging hard met 2:0 in Führung. Dann war “Goldfinger”, dat is de Spitzname des Engländers weg seiner goldenen Darts, aber plötzlich zur Stelle. Four Legs in Folge werd verguld. Van Gerwen moet kämpfen, zog sich aus seinem Loch aber heraus, gewann seinerseits four Legs nacheinander. Im Anschluss houdt van Gerwen seinen Vorsprung, ohne sich aber entscheidd abzusetzen. Aus onem 5:8-Rückstandmachte Vergulden zunächst ein 7:8, schließlich ein 9:9.

Van Gerwen schaltete dann nochmal een Gang höher, checkte 170 Punkte – das hochste Finish im Darts – tot 10:9. Maar Gilding kan niet worden gebruikt in 10:10. Ein einziges Leg moet über Sieg en Niederlage entscheiden, über 110.000 Pfund Preisgeld für den Sieger en 50.000 für den unterlegenen Finalisten.

Michael van Gerwen heeft in de Vorteil een fangen zu dürfen, die zich richt op één Matchdart auf der Doppel 16, Verfehlte diesen aber ungewohnt deutlich. Vergulden, zoals normaal, dass der Weltranglisten-41. in een Major-Final-steht, nutzte dagen direkt seine first Chance zum Triumph. Dubbel 20 inch Gluck.

“Habe aufgehört, faul zu sein”

Im Interview wurde Gilding anschließend auch gefragt, warum er im Alter von 52 Jahren plötzlich so gut be sei, dass er oneens der größten Turniere ofs Jahres gewon connte. Ich habe aufgehört, faul zu sein. Ik heb meer training, hart gearbeitet, das zahlt sich jetzt aus. winnen”.

Beide Daumen nach oben: Andrew Gilding zei tegen hen Sieg beide op de UK Open een explosie. (Foto: Kieran Cleeves/PDC)

Dat is moeilijk te passeren. Alle titelgewinn van “Goldfinger”, beide UK Open, is een geweldige sensatie van Historischem Ausmas. Allenfalls van WM-Finale van One Hit Wonder Kirk Shepherd in Jaar 2008 of van de WM-Sieg bij het debuut van Rob Cross 2018 werd uitgebracht. Wer voor hen Turnier auf Gilding getipte hoed, der sollte jetzt konsequenterweise auf den SC Freiburg als Deutschen Meister of den 1. FC Nürnberg tippen als DFB-Pokalsieger.

Gildings Sieg zegt auch, die unberechenbar der Dartsport Mittlerweile is geworden. Ik heb Danny Noppert gewonnen voor de UK Open, ik heb Ross Smith als titel gewonnen voor het Europees kampioenschap, ik heb Chris Dobey in januari gezien als Masters en speel ook niet in de succesvolle Premier League. Bekijk alle posities of stehen auch nach ihren Turniersiegen außerhalb der Top 16 in der auf dem Preisgeld der letzten zwei Jahre basierenden Weltrangliste. Die verschilden van de Gilding-Erfolg keine Sensationen von Historischem Ausmaß, aber dennoch bemerkenswerte Leistungen.

For Martin Schindler war im Viertelfinale tegen Gilding Endstation. (Foto: Kieran Ceeves/PDC)

Darts is eine Sportart, die Überraschungen en Sensationen geradezut. Das Geld is niet zo belangrijk als anders, die Einstiegshürden in den Sport sind marginaal. Eine Dartscheibe kost kein Vermögen en braucht kaum Platz. U kunt een andere keuze maken dan K.-o.-Kriterium für one große Karriere. “Ich hatte immer schon ein Dartboard zu Hause, aber habe first angefangen, seriousness zu spielen, zoals ich 2008 meinem lokalen Pub-Team beigetreten bin”, zei van aus der Grafschaft Suffolk, nordöstlich von London, stamen Gilding voor nieuwe Jahren. Damals hatte er der Lokalzeitung East Anglian Daily Times eines seiner rar gesäten Interviews gegeben.

Carrière start eerste mit 38

Im Alter von 38 Jahren begon Gildings Laufbahn ook in een pub in Suffolk. Er speelde zunächst bei Turnieren des Amateurverbands BDO mit en feierte 2011 überraschend den Gewinn der Gibraltar Open. Kurz danach gab der gelernte Metzger en ehemalige Fabrikarbeiter auch schon sein TV-Debüt bij een großen Turnier. Als Pub-Qualifikant daagde “Goldfinger” beide UK Open 2011 van de Profidartorganisatie PDC uit, erreichte überraschend die Runde der letzten 32. Ik ben Jahr darauf Gilding sogar die Quali für die Profitour, 2015 stond in plötzlich im Halbfinale van UK Open. Het is mogelijk dat u een Top-Ergebnis krijgt bij een grotere PDC-Turnier bleiben.

Zwischenzeitlich verlor Gilding den Status als Profispieler auch wieder, 2020 stand er am Jahresende nur noch auf Platz 146 der Weltrangliste. Im ganzen Jahr sammelte weinig als 6.600 Pfund Preisgeld ein. 2021 sah es zunächst besser aus, als dem Engländer überraschend die erneute Qualifikation für die Profitour afhankelijk. De eerste Jahr im Kreis der 128 PDC-Profi’s verliefd op elkaar. Trotz Profistatus strich Gilding nur 8.000 Pfund Preisgeld ein.

Der Durchbruch in Richtung größerer Geldtöpfe sollte schließlich im Jahr 2022 aus dem Nichts follow. Vergulden qualifizierte sich für zwei Finals bei kleinen Turnieren auf der Pro Tour en zog am Ende des Jahres ins Endspiel eines European Tour Events ein. In Summe flossen 90.000 Pfund, umgerechnet etwa 100.000 Euro Preisgeld, auf Gildings Konto.

Mit dem Sensationssieg bei den UK Open hat Gilding aber nun selbst diese Summe in den Schatten gestellt. In der Weltranliste ist der 52-Jährige nun auf Platz 25 notiert. Zum Vergleich: de fünffache Weltmeister Raymond van Barneveld is de 31e van de Welt, de zweifache Weltmeister Gary Anderson ligt nur zwei Plätze voor Andrew Gilding, der mit dem Sieg op de UK Open een Platz in de Geschichtsbüchern des Dartsports sicher hat.