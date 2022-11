Andrew Garfield sagt, dass die verstorbene Mutter seine zukünftigen Kinder „im Geiste“ treffen wird

Andrew Garfield fühlt, dass der Geist seiner Mutter an seiner Seite ist.

Das Tick, Tick … Bumm! Der Schauspieler dachte kürzlich über die Möglichkeit nach, Kinder in Abwesenheit seiner Mutter zu haben Lynn, der 2019 an Bauchspeicheldrüsenkrebs starb. Während Andrew sich vorstellte, dass seine Mutter für diesen Meilenstein da sein würde, teilte er sie mit Wille auf eine andere Art da sein.

„Das Leben scheint eine fortwährende Praxis des Loslassens zu sein“, sagte er GQ in einem Interview am 15. November. „Eine Vorstellung davon loszulassen, wie etwas aussehen, sein oder sich anfühlen sollte. Und das ist eine große Sache [to let go of], denn natürlich hätte ich es geliebt, wenn meine Mutter meine Kinder kennengelernt hätte, wenn ich Kinder haben werde. Und sie wird. Im Geiste. Sie wird dafür da sein. Ich weiß, dass sie da ist, für all die Großen.“

Zum Thema Kinderwunsch bemerkte Andrew, 39, dass er daran gearbeitet habe, sich von dem Druck zu befreien, diesen Schritt bis zu einem bestimmten Alter zu erreichen.