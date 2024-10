Als Speler van FC Barcelona won Iniesta Mal om de Champions League te vieren. Bij de Spaanse Nationale Mannschaft waren we Weltmeister en dienden we met de EM-titel. Sinds de zomer zijn 40 levensjaren verstreken.

Andres Iniesta ging met zijn teamclub, met FC Barcelona, ​​32 titel. Albert Gea/Reuters

(sda) Der Spanische Welt- en Europameister Andres Iniesta tritt per sofort zurück. De toelichting op het 40-jarig jubileum van onze eigen persoonlijke persconferentie in Barcelona. Tijdens de zomer was er veel plezier.

Iniesta is een van de beste spelers in het geschiedenisboek van de hustleballs. Met het gewonnen FC Barcelona van 2005 tot en met 2018 zijn er niet meer dan 32 titels, waarvan vier de Champions League. Omdat Josep Guardiola een goede relatie heeft met zijn briljante team van Xavi, Sergio Busquets en Lionel Messi, hebben ze een groot gevoel voor humor en genieten ze van het Tiki-Taka Kurz-passpel. In Guardiola’s Premier Seizoen 2008/09 zegevierden de Catalanen in gelijke mate.

Iniesta lief 131 Mal für de Spanische Nationalmannschaft auf und erzielte dabei 14 Tore. Signaleer met een significant doelpunt volgens 2010 in de Verlängerung van de WM Finals in Johannesburg, als er een 1:0 overwinning is in Nederland en een overwinningsresultaat. 2008 in Zwitserland en Oostenrijk en 2012 in Polen en Oekraïne met “La Roja” uit de EM-titel.

De Junge aus Fuentealbilla schloss sich 1996 der Jugendakademie La Masia en d durchlief sämtliche Nachwuchsabteilungen des FC Barcelona, ​​​​beide daar in december 2002 debuteerden. Nach mehr as zwanzig Jahren im Klub los er Barcelona 2018 Direction Japan. Bij Vissel Kobe ligt een karriere die vele jaren lang ausklingen maakt. In de zomer van 2023 bezoeken we de Emirates Club in de Verenigde Arabische Emiraten, deze zomer maken we het uitstel bekend.