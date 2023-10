Andrea Kiewel, ZDF-Moderatorin des „Fernsehgartens“, rechnet mit der „Tagesschau“ ab. Grund dafür ist eine Sendung, in der sich die Redaktion auf eine Quelle der palästinensischen Terrororganisation Hamas stützte. Die Verantwortlichen seien „für alle Ohren taub gewesen“, klagt Kiewel.

Am Dienstagabend behauptete die Hamas, Israel habe bei einem Luftangriff auf ein Krankenhaus in Gaza mindestens 500 Menschen getötet. Obwohl bereits wenige Stunden später klar war, dass es keine Hinweise auf einen solchen Anschlag gab, stellten die „Tagesschau“ und die „Tagesthemen“ die Situation 24 Stunden später als Statement gegen Statement dar. Darauf setzt „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel aus der Redaktion daher.

Kiewel rechnet mit „Tagesschau“ ab: „Wie um alles in der Welt…“

In einem Gastbeitrag für die „ Jüdische Allgemeine “ gibt Kiewel nicht dem Moderator die Schuld, der lediglich den Text der Beiträge vorliest, sondern der Redaktion, die für diese Texte verantwortlich ist. Der ZDF-Moderator konnte in diesem Zusammenhang nicht einmal das Wort „Kollegen“ verwenden. „Wie um alles in der Welt kann die Redaktion der wichtigsten und bekanntesten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen Terrorpropaganda als Quelle nutzen“, tobt Kiewel.

„Die Verantwortlichen waren für alle Ohren taub“

„Wie um alles in der Welt kann jemand auch nur einen Brief aus dem Mund einer abscheulichen Terrororganisation für bare Münze nehmen?“ „Wir haben die Terrororganisation Hamas befragt“, sagte Kiewel. „Die Verantwortlichen der ARD waren taub.“

Der Moderator wollte niemandem „schlechte Absichten“ oder „Naivität“ vorwerfen. In Kiewels „Wunschdenken“ arbeitet die „Crème de la Crème der politischen Journalisten“ bei der „Tagesschau“ und den „Tagesthemen“. Aber sie sollten „das Folgende hinter ihre Ohren, in ihre Handflächen schreiben und Post-its mit genau dem folgenden Satz an ihre Computerbildschirme kleben: ‚Terroristen, Schlächter, Mörder, Bestien, Geiselnehmer sind keine Quelle.‘ Niemals!‘“ Das sei keine Aufforderung, sagt Kiewel, sondern eine Haltung. „Genau darum geht es jetzt. Jetzt!“