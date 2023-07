Manchester United hat die 47,2 Millionen Pfund teure Verpflichtung von Torhüter Andre Onana von Inter Mailand abgeschlossen.

Onana hat im Old Trafford einen Fünfjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnet, da er den ausgeschiedenen David De Gea ersetzt, der den Verein nach 12 Jahren als Stammtorwart des Vereins verließ.

Die Ablösesumme für den 27-jährigen kamerunischen Nationalspieler beträgt zunächst 51 Millionen Euro (43,8 Millionen Pfund), plus 4 Millionen Euro (3,4 Millionen Pfund) an möglichen Zuschlägen, abhängig von der Leistung des Einzelnen und des Vereins.

United-Trainer Erik ten Hag arbeitete mit Onana bei Ajax zusammen, wo sie gemeinsam drei Meistertitel und zwei KNVB-Pokale gewannen und 2019 das Halbfinale der Champions League erreichten.

Der Torhüter, der im Laufe seiner Vereinskarriere in 255 Einsätzen 104 Mal ohne Gegentor blieb, wechselte 2022 zu Inter Mailand und gewann während seiner Zeit im San Siro die Coppa Italia.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Sehen Sie sich Andre Onanas beste Paraden vom Afrikanischen Nationen-Pokal 2022 an



„Zu Manchester United zu wechseln ist eine unglaubliche Ehre und ich habe mein ganzes Leben lang hart daran gearbeitet, diesen Moment zu erreichen, und dabei viele Hindernisse überwunden“, sagte Onana.

„Im Old Trafford rauszugehen, um unser Tor zu verteidigen und einen Beitrag zum Team zu leisten, wird eine weitere tolle Erfahrung sein. Dies ist für mich der Beginn einer neuen Reise, mit neuen Teamkollegen und neuen Ambitionen, für die ich kämpfen muss.“

„Manchester United hat eine lange Geschichte unglaublicher Torhüter, und ich werde jetzt alles geben, um in den kommenden Jahren mein eigenes Vermächtnis zu schaffen. Ich freue mich über die Gelegenheit, wieder mit Erik ten Hag zusammenzuarbeiten, und ich kann es kaum erwarten, meinen Teil zum Erfolg beizutragen, von dem ich weiß, dass er entschlossen ist, diesen großartigen Fußballverein zu liefern.“

Kaveh: Ten Hag hat den Torwart, den er will

Bild:

Andre Onana wurde mit Ten Hag im Old Trafford wiedervereint





Sky Sports News Chefreporter Kaveh Solhekol:

„Erik ten Hag hat den Torwart, den er sich für die nächste Saison wünscht. Man muss sagen, es ist ein unglaublicher Deal für Inter Mailand, denn sie haben Onana letzten Sommer ablösefrei verpflichtet und verkaufen ihn jetzt für bis zu fast 48 Millionen Pfund.“

„Ten Hag kennt ihn gut, weil er bei Ajax mit ihm zusammengearbeitet hat.

„Er ist ein moderner Torwart. Er kann von hinten spielen, ist sehr ballsicher und geht gerne Risiken ein – so viele, dass er vom Trainer Kameruns von der Weltmeisterschaft nach Hause geschickt wurde, weil er mit seiner Leistung unzufrieden war.“

„Er ist ein bisschen ein Kontrast zu David De Gea. Alle reden darüber, dass man im modernen Fußball einen Torhüter braucht, der sich am Ball wohlfühlt und von hinten spielen kann, und Onana kann das auf jeden Fall – er war außergewöhnlich für Inter und hat ihnen geholfen, das Champions-League-Finale zu erreichen.“

„Er hat schon einige Erfahrungen mit Ten Hag gemacht, sie zerstritten sich ein paar Mal bei Ajax und er wurde fallen gelassen, außerdem verbüßte er eine neunmonatige Sperre wegen eines Dopingverstoßes, aber Ten Hag wollte einen neuen Torhüter und er hat seinen Mann.“

Analyse: Warum Onana Man Utd beflügeln kann

Die digitale Fußballjournalistin von Sky Sports, Zinny Boswell:

„Andre Onana repräsentiert den modernen Torhüter. Er kann mit den Füßen spielen, er ist beweglich, was ihm ermöglicht, als Torwart zu spielen. Aber am wichtigsten ist, dass er selbstbewusst ist. Das wird für ihn bei Man Utd der Schlüssel sein. Sie hoffen, dass er mit der Rolle, die Gary Neville als die am meisten unter Druck stehende Rolle im englischen Fußball beschreibt, klarkommen wird.“

„Der Schlüssel zu Onanas Ankunft wird sein, dass er das Aufbauspiel von Man Utd freischaltet. Wir haben gesehen, wie Lisandro Martinez letzte Saison von Ajax kam, und es hatte einfach einen großen Einfluss auf das Selbstvertrauen der Mannschaft, wenn es darum ging, von hinten zu spielen. Wir haben auch gesehen, dass David De Geas Defizite in diesem Bereich die Mannschaft zurückhalten.“

„Wenn man sich die Statistiken ansieht, übertrifft Onana De Gea in Bezug auf Passhäufigkeit, Passgenauigkeit, lange Pässe und lange Passgenauigkeit. Aber wir können auch sehen, dass Onana dazu neigt, öfter zu kurz zu kommen. Was die Art und Weise angeht, wie Ten Hag zu spielen versucht, mit dem Ziel, Spiele zu kontrollieren, wird Onana der perfekte Torhüter für den Niederländer sein.“

„Wenn der Torwart bei seinen Pässen stottert, breitet sich das auf die ganze Mannschaft aus. Wie wir in der letzten Saison bei Man Utd gesehen haben, waren sie zeitweise ziemlich anfällig. Sie könnten ein bisschen Selbstvertrauen in der Abwehr gebrauchen.“

