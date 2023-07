Inter Mailand rührt sich nicht von seinem Preis von 51 Millionen Pfund (60 Millionen Euro) für Andre Onana, während Manchester United darauf drängt, den Torhüter zu verpflichten.

Es laufen positive Gespräche über den Transfer, aber es müsste einen Kompromiss bei der Gebühr und der Struktur geben, damit der Deal zustande kommt.

Nach der Ablehnung des Eröffnungsangebots von United in Höhe von 38,5 Millionen Pfund (45 Millionen Euro) besteht weiterhin die Bereitschaft aller Parteien, den Schritt zu vollziehen. Quellen aus dem Umfeld des Spielers gehen jedoch davon aus, dass alle Parteien den Wunsch haben, eine Lösung zu finden, bevor Onana Bericht erstatten soll für Inters Saisonvorbereitung am 13. Juli.

Onana hat seine Absicht deutlich gemacht, nach Old Trafford zu wechseln und sich wieder mit seinem ehemaligen Ajax-Manager Erik ten Hag zu vereinen, der den Wechsel des 27-Jährigen vorantreibt.

United prüft weiterhin die Verpflichtung des japanischen Torwarts Zion Suzuki von den Urawa Red Diamonds, nachdem David De Gea sich nicht auf die Bedingungen eines neuen Vertrags einigen konnte und bekannt gab, dass er den Verein verlässt.

Maguire bereitet sich auf Gespräche mit Ten Hag vor

Der Kapitän von Manchester United, Harry Maguire, wird darüber sprechen, wo er in die Pläne von Ten Hag passt, wenn er zur Saisonvorbereitung zurückkehrt.

Der 30-jährige Maguire wechselte 2019 für 80 Millionen Pfund zu United – eine Weltrekordablösesumme für einen Verteidiger –, bestritt in der vergangenen Saison jedoch nur 16 Spiele. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft noch zwei Jahre.

United möchte in diesem Sommer Geld durch den Verkauf von Spielern generieren. Mittelfeldspieler Fred ist in das letzte Jahr seines Vertrags eingetreten und weckt das Interesse von Fulham.

Der Verein wird versuchen, auf diesen Positionen Fuß zu fassen, wenn es zu Abgängen kommt. Fiorentinas Sofyan Amrabat ist einer von mehreren Mittelfeldspielern, die United weiterhin im Auge behält.

United verhandelt weiterhin mit Atalanta über Hojlund

Manchester United verhandelt weiterhin mit Atalanta über die Verpflichtung von Stürmer Rasmus Hojlund.

Es besteht immer noch eine Bewertungslücke, aber United bleibt zuversichtlich, dass ein Deal zustande kommen kann, wobei Hojlunds Lager positive Anzeichen dafür gibt, dass der Spieler nach Old Trafford gehen möchte.

United prüft auch die Möglichkeit, dass Amad Diallo Teil des Deals wird – möglicherweise auf Leihbasis –, es wird jedoch angenommen, dass Ten Hag ihn in der Saisonvorbereitung sehen möchte, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

Diallo wechselte 2021 von Atalanta zu United und verbrachte die letzte Saison auf Leihbasis bei Sunderland, das er in die Play-offs der Sky Bet Championship führte.

Ist Hojlund der neue Haaland? Ziel von Man Utd analysiert

Das Ziel von Manchester United, Rasmus Hojlund, wurde mit Erling Haaland verglichen.

Mit exklusiven Einblicken von denen, die mit dem Atalanta-Stürmer zusammengearbeitet haben, findet Adam Bate heraus, warum der Däne als Rockstar-Fußballer beschrieben wird und das Gesamtpaket …

