Laut Sky in Italien erwartet Inter Mailand am Mittwoch oder Donnerstag ein erstes offizielles Angebot von Manchester United für Torwart Andre Onana.

United hat eine Bewertung für den Spieler und Sky Sportnachrichten Es wurde gesagt, dass Inters Preisvorstellung übertrieben sein könnte.

Daher prüft United weiterhin alternative Ziele im Rahmen seines Budgets.

Allerdings ist Trainer Erik ten Hag weiterhin an Onana interessiert, der Inter zum Einzug ins Champions-League-Finale verhalf.

Im Torwartbereich nimmt United die Gespräche mit David De Gea über einen neuen Vertrag wieder auf.

De Geas Vertrag lief am Freitag, dem 30. Juni, um Mitternacht aus, aber der 32-Jährige genießt die private Zeit mit seiner Familie in Spanien und United wird zu gegebener Zeit persönliche Gespräche mit dem Spanier fortsetzen.

United hat für die nächste Saison verschiedene Torwartoptionen, auch wenn die Gespräche mit De Gea scheitern, da Dean Henderson von seiner Leihe bei Nottingham Forest zurückkehrt und Tom Heatons Vertrag verlängert wird.

Erik ten Hag möchte „so schnell wie möglich" einen Deal für Inter Mailands Torhüter Andre Onana abschließen, sagt der europäische Fußballexperte Andy Brassell gegenüber The Transfer Show



Was sind die GK-Pläne von Man Utd für diesen Sommer?

Melissa Reddy, leitende Reporterin von Sky Sports News:

Was die Torwartsituation betrifft, so hat David De Gea keinen Vertrag mehr, aber der Verein hat Gespräche mit ihm geplant, wenn er aus dem Urlaub zurückkehrt.

United geht die Zahlen nach Gesprächen mit mehreren Zielen durch, um zu entscheiden, wie es sein Budget am besten aufteilt und gleichzeitig das richtige Profil erhält. Werden sie einen Stürmer oder eine neue Nummer 1 großziehen? Ist beides möglich? Was mit De Gea passiert, wird viel Aufschluss geben.

Die leitende Reporterin von Sky Sports News, Melissa Reddy, analysiert das Transfergeschäft von Manchester United im Sommer, während sie versuchen, ihren Angriff zu verstärken



United und insbesondere Ten Hag sind auf Andre Onana von Inter Mailand bedacht, und ihr CEO Beppe Marotta gab zu, dass sie diese Woche auf ein Angebot von United warten. Inter will für Onana rund 43 Millionen Pfund plus Zuschläge. United hat auch Feyenoord-Torhüter Justin Bijlow überprüft und David Raya und Diogo Costa sorgfältig geprüft.

Der Verbleib von De Gea könnte einer neuen langfristigen Nummer 1 Zeit bieten, sich ohne überwältigenden Druck einzugewöhnen und anzupassen, oder es dem Verein ermöglichen, sich in der nächsten Saison auf diesen Bereich zu konzentrieren und sich intensiv um einen Stürmer zu bemühen.

Uns wurde gesagt, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen und im Spiel sind, aber United ist sich bewusst, dass sie angesichts der FFP-Vorschriften klug und klug boxen müssen.

