Hongkong

CNN

—



Het Chinese Andon Health, een fabrikant van medische hulpmiddelen, zegt dat het volledige toegang heeft tot de fondsen die geparkeerd staan ​​bij de Silicon Valley Bank, nadat de Amerikaanse regering tussenbeide kwam om alle deposito’s bij de mislukte geldschieter te dekken.

Het in Tianjin gevestigde bedrijf, dat tijdens de pandemie gezondheidsapparatuur voor consumenten produceert en Covid-testkits aan de Verenigde Staten heeft geleverd, heeft contante deposito’s bij SVB ter waarde van 5% van zijn totale geldmiddelen en kasequivalenten.

Dat komt neer op ongeveer 675 miljoen yuan (98 miljoen dollar), volgens berekeningen op basis van het meest recente inkomstenrapport.

“Onze deposito’s bij Silicon Valley Bank kunnen volledig worden gebruikt en hebben geen verliezen geleden”, zei het bedrijf in een dinsdag ingediend bij de Shenzhen Stock Exchange.

De aankondiging komt nadat de Amerikaanse regering zondag buitengewone maatregelen heeft genomen om een ​​mogelijke bankencrisis na de ineenstorting van de SVB af te wenden. Die maatregelen omvatten onder meer het garanderen dat klanten van de bank vanaf maandag over al hun geld kunnen beschikken.

Door dat te doen, probeerden Amerikaanse toezichthouders meer bankruns te voorkomen en bedrijven die grote bedragen bij de getroffen banken hadden gestort, te helpen hun loonadministratie te blijven uitvoeren en hun activiteiten te financieren.

De ineenstorting van SVB, die Chinese start-ups het hof maakte, heeft tot grote bezorgdheid geleid in China, waar een reeks oprichters en bedrijven zich haastten om investeerders te sussen door te zeggen dat hun blootstelling onbeduidend of niet-bestaand was.

Tot nu toe hebben meer dan een dozijn bedrijven verklaringen afgegeven waarin ze investeerders of klanten probeerden te kalmeren, waarin ze zeiden dat hun blootstelling aan SVB beperkt was. De meeste waren biotechbedrijven.

SVB, dat samenwerkte met bijna de helft van alle door durfkapitaal gesteunde technologie- en gezondheidszorgbedrijven in de Verenigde Staten voordat het door de overheid werd overgenomen, heeft een Chinese joint venture, die in 2012 werd opgericht en gericht was op de technische elite van het land.

De SPD Silicon Valley Bank, die voor 50-50 eigendom was van SVB en de lokale partner Shanghai Pudong Development Bank, zei zaterdag dat haar operaties “gezond” waren.