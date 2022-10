„Anders als du denkst“: Cathy Hummels wird zur Oben-ohne-Meerjungfrau

Ist es Halloween Der Herbst? Oder nur Langeweile als Single? Etwas scheint Cathy Hummels kürzlich zu gewagten Schnappschüssen inspiriert zu haben. Jetzt macht sie uns sogar zur barbusigen Meerjungfrau. Naja, fast zumindest.

Die Tage der Geheimhaltung um ihre Ehe mit Mats Hummels sind vorbei. Seit Juli gilt es als wasserdicht, dass Cathy Hummels und der Fußballer getrennte Wege gegangen sind und inzwischen die Scheidung eingereicht haben. „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue“, blickt der 34-Jährige in einem Instagram-Post optimistisch in die Zukunft.

Tatsächlich macht Cathy Hummels einen ziemlich entspannten Eindruck, seit ihre Ehe nicht mehr nur ein Gerücht ist. In einigen ihrer jüngsten Posts auf Instagram hat sie keine Hemmungen, den einen oder anderen gewagten Schnappschuss online zu stellen.

So postete sie Mitte Oktober ein paar Bilder, auf denen sie die Kürbisse rausholte. Aber da kam wohl nicht Halloween in den Sinn, sondern die kulinarische Vorfreude. „Leckerer Kürbis … ich bin in der Küche am Vorbereiten“, kommentierte sie die Fotos, auf denen sie sich recht freizügig präsentierte. Schließlich versteckte sie ihren nackten Oberkörper nur noch unter einem offenen Daunenmantel. „Natürlich in diesem Outfit, wie immer, ganz normal und alltagstauglich“, schrieb sie ironisch als Gruß aus der Küche.

Letzte Woche legte Cathy Hummels mit einem Nacktfoto im Herbstlaub nach. Nur ein paar welke Blätter bedeckten ihre Brüste. Den Post verknüpfte die Moderatorin und Influencerin mit einer ihr wichtigen Botschaft gegen Bodyshaming: „Liebe dich selbst, weil du perfekt unperfekt bist“.

Und nun? Jetzt macht Cathy Hummels auch uns zur Meerjungfrau. Das lässt zumindest einer ihrer Hashtags auf einem ihrer letzten Posts auf Instagram vermuten. Sie beschriftete die Veröffentlichung auch mit Stichpunkten wie „Nur für Erwachsene“, „Mein Körper, meine Wahl“ und „Diamanten sind die beste Freundin eines Mädchens“. sind die besten Freunde einer Frau“).

Eines der beigefügten Fotos zeigt Cathy Hummels in einem Pool stehend. Ihr Bauch ist nass von Wassertropfen. Sie trägt einen Netzbikini aus funkelnden Steinen. Auf den ersten Blick könnte man tatsächlich meinen, zwischen den groben Stichen einen Blick auf ihre nackten Brüste zu erhaschen. Doch Hummels versteht es tatsächlich, ihre Nippel gekonnt zu kaschieren.

„Es ist anders als du denkst. Ich habe an alles gedacht“, sagt sie in ihrem Kommentar über ihre gelungene Verwirrung und fügt hinzu: „Du denkst, du siehst alles, aber du siehst nichts. Nichts … Du solltest immer mindestens sein im Leben schau zweimal hin.“ Mancher wird diese Sätze wohl wieder auf die Goldwaage legen und sie mit der Wahl seines Ehepartners in Verbindung bringen. Aber wir gehen davon aus, dass Cathy Hummels hier nur über ihre oben ohne Scharade geplaudert hat.