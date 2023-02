Die Diskussion is een Lebensmittelverschwendung die voor allem den Handel im Blick. Dabei ist der nur für einen kleinen Teil verantwortlich. Verbraucher konnten weit mehr erreichen. In andere Ländern worden de meeste essentiële zaken unnötig entsorgt.

Der berühmte Apfel mit der Delle en die Radieschen mit den traurigen Blättern landen in Deutschland viel zu schnell im Müll – meistens, weil sie eerst gar nicht gekauft werden. Elf Millionen Tonnen en weggeworvenen Lebensmitteln kommen dus jedes Jahr zusammen. Im international Vergleich liegt Deutschland damit etwa auf dem Level Frankreichs – anderen Ländern wie Österreich of Spanien aber gelingt es, nur rund ein Zehntel dessen zu verschwenden. Als dat zo is, zal het een onbewerkte Abfälle van Kaffeesatz of Bananenschalen zijn, maar de helft van de Abfalls heeft geen frisch en genießbar.

Was ook tun, um der Lebensmittelverschwendung Einhalt zu gebieten? Als het passievol is, is het een keuze van de Bundesregierung kllar – schließlich hat sie sich gemeinsam mit der EU schon 2015 dem Ziel der Vereinten Nationen verpflichtet, die weltweite Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu halbieren. Doch seit diesem Beschluss hat sich hierzulande kaum etwas getan. Zwischen 2015 en 2020 wurden die Lebensmittelabfälle in Deutschland met een opbrengst van 0,9 miljoen Tonnen die zijn uitgegeven door de Umweltbundesamts.

Im Moment konzentriert sich die Diskussion vor allem auf die Rolle des Handels – allerdings is der nur für sieben Prozent des Lebensmittelmülls verantwortlich, über die Hälfte viel in privaten Haushalten an. Justizminister Marco Buschmann en Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hebben ervoor gekozen om een ​​container te kopen, terwijl de weggeworven Lebensmittel aus den Abfallcontainern van Supermärkten geholt werden, niet meer als Diebstahl gelten soll. In Berlijn heeft de jongste Sozialsenator Katja Kipping een Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung, über dessen gesamteuropäische Einführung bereits in der Vergangenheit diskutiert wurde.

Der eige Streit ums “MHD”

Der Anteil, den Verbraucherinnen en Verbraucher en dieser Verschwendung haben, ist zwischen 2015 and 2020 sogar noch leicht angewachsen, auf 56 Prozent. Größtenteils werden Obst und Gemüse entsorgt, Brot- und Essensreste sowie Milchprodukte – nicht zuletzt, weil zuerst zu misschien wel een poging gewurde en dann das Mindesthaltbarkeitsdatum “MHD” übergeschreven oorlog.

Over de MHD werd lang geleden in de EU-schijf, Politik en Handel sinds één keer gediscussieerd. Könnten Molkeleiprodukte nicht langer haltbar sein? Brauchen Produkte wie Nudeln überhaupt een MHD? Wer übernimmt am Ende die Verantwortung? “Mit dem Aufdrucken des Mindesthaltbarkeitsdatums Guaranteert der Hersteller, thatss sein Produkt mindestens bis zu diesem Termin oneinwandfrei ist and the Guaranteerte Qualitätsstufe hat”, erken de handelsexpert van Beate Scheubrein van de Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Kwalitatief beziehe sich dabei auch auf die Farbe of Konsistenz eines Produkts. Nur weil die Erdbeermarmelade sich bräunlich färbt, kan noch een genießbar sein – nur ist sie als weniger schön. Hier ringen die Konsumenten noch vaak mit sich.

Die MHD-Debatte dreht sich deshalb nicht zuletzt darum, inwiefern der Begriff “haltbar” der Sache dienlich ist and ob eine Formulierung who “einwandfrei bis” nicht sinnvoller wäre. Scheubrein hält die Duitse Regelungen bezüglich des MHD insgesamt für zu strength. Auch der Handel versucht seit Langem auf die Politik einzuwirken, bisher aber ohne Erfolg – auch, weileine Regelung auf EU-Ebene gefunden werden muss. Supermarktverkopen, met rabattactieken op kale, blaufende Lebensmittel of weniger aantrekkelijke aussehende Frischware in aparte Kisten maar noch zum Kauf des bisher liegen gebliebenen Joghurts of der traurigen Radieschen anzuregen. Doch die Entscheidung liegt letztlich bei den Verbraucherinnen en Verbrauchern.

Ministerium hält am UN-Ziel fest – ohne echten Plan

Ohne das Mitwirken der Verbraucher wird Deutschland das Ziel der UN nicht erreichen konnen. En een diesem hält das Bundesministerium für Ernährung en Landwirtschaft fest, zo ambitieus is dit mag. Erreichen zal de Halbierung der Abfälle vor allem durch die Weiterentwicklung der “National Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelabfälle”, die noch van de andere Regierung stammt.

De strategie gaat snel over de wereldwijde vernieuwer Logistieke systemen voor de handel en de Schaffung-großerer Transparenz entlang der Wertschöpfungskette vom Produzenten bis zum Konsumenten. Auch der Abbau von Hürden bei der Weitergabe von Lebensmitteln an gemeinnützige Organizations soll geprüft werden. Konkreter wirds is jedoch nicht. Een Gesetz tegen Lebensmittelverschwendung, wie es Frankreich 2016 eingeführt hat, wird nicht erwähnt.

Als erste Land der Welt dat Frankreich grote Supermärkte dazu verpflichtet heeft, zijn de eerste gemeinnützigen Organisations anzubieten, voordat ze wegwerven. Hier kunt u kiezen uit een vrije basis. Allerdingen die de Handel dort im Vergleich zu Deutschland een dubbel zo groot Anteil en den nationalen Abfällen en arbeitet weniger gut mit den Tafeln zusammen.

Wegwerf-Verbot nein, Steuervorteile ja

“In Frankreich wird mit diesem Gesetz immer noch weniger an Tafeln gespendet as in Deutschland ohne so ein Gesetz”, zei Scheubrein. “Die Zusammenarbeit von Einzelhändlern und Tafeln funktioniert in Deutschland seit Jahrzehnten gut.” Aus ihrer Sicht brauche es ein Gesetz wie in Frankreich deshalb nicht. Die stuurbare Vorteile, die damit verbunden sind, zal je doen voor zonde. So können französische Supermärkte 60 Prozent des Einkaufspreises der gespendeten Lebensmittel von der Steuer absetzen.

In Deutschland vallen de Umsatzsteuer voor kostenlos van weitergegebene Lebensmittel onder de bestimmten Umständen für die Händler weg, en wenn Produkte kurz for Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen of Frischware who Obst and Gebäck nicht mehr “verkehrsfähig” sind. Trotzdem müssen Händler auch Waren, die sie an Tafeln abgeben werden, abschreiben.

Ofwel grote bestellmengingen zonder één van de hoofdlijnen, het Landwirtschaftsministerium für die Verschwendung im Handelssektor anführt. Laut Scheubrein handelt Supermärkte hier over bereits überwiegend vorausschauend. “Jeder Liter Milch, der im Müll landet, tut dem Händler weh”, zei de expert. “Das ist gangener Gewinn. Idealerweise kauft man so ein, dass alles verkauft wird. Weggeworven wird am Ende nur das, was wirklich weg muss.” Dieses Umdenken müsste non nur noch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern einsetzen.

Dieser Text erschien zuerst bei capital.de