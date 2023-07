Wie CBC News erfahren hat, wird Verteidigungsministerin Anita Anand am Mittwoch in ein Wirtschaftsressort wechseln – eine der vielen großen Umgestaltungen im Kabinett von Premierminister Justin Trudeau.

Quellen mit Kenntnis der Umstrukturierung (die nicht befugt sind, öffentlich darüber zu sprechen) sagten, dass sieben Minister das Kabinett verlassen werden, darunter Justizminister David Lametti, Minister für öffentliche Sicherheit Marco Mendicino und die Präsidentin des Finanzministeriums Mona Fortier.

Verteidigungsministerin Anita Anand schaut zu, nachdem sie am Mittwoch, dem 31. Mai 2023, in Ottawa eine Grundsatzrede auf der CANSEC-Messe gehalten hat, die als Nordamerikas größte Multi-Service-Verteidigungsveranstaltung gilt. Quellen zufolge wechselt Anand am Mittwoch zu einem neuen Portfolio. (Justin Tang/The Canadian Press)

Im Vorfeld der Neuwahl gaben vier weitere Minister – drei Kabinettsminister aus der Region Toronto und ein Minister aus British Columbia – bekannt, dass sie bei den nächsten Bundestagswahlen nicht mehr kandidieren würden, wodurch Plätze am Tisch frei wurden.

Die Ministerin für öffentliche Dienste und Beschaffung, Helena Jaczek, sagte am Dienstagmorgen, dass sie bei den nächsten Wahlen nicht antreten werde. Der Ontario-Abgeordnete für Markham-Stouffville postete in den sozialen Medien, dass es „eine große Ehre und ein Privileg war, unsere Gemeinschaft sowohl auf Provinz- als auch auf Bundesebene zu vertreten.“

Verkehrsminister Omar Alghabra kündigte an, dass er nach elf Jahren in der Bundespolitik nicht mehr kandidieren und von seinen Kabinettsaufgaben zurücktreten werde.

„Der Premierminister verdient ein Kabinett, das entschlossen ist, im nächsten Bundeswahlkampf zu kandidieren“, sagte er. „Das war keine leichte Entscheidung.“

In einem Gespräch mit Reportern am Montag kündigte die Ministerin für psychische Gesundheit und Sucht, Carolyn Bennett, außerdem an, dass sie sich für ihre Wahl zwischen Toronto und St. Louis nicht zur Wiederwahl bewerben werde. Paul reitet.

Vier Mitglieder des Bundeskabinetts haben erklärt, dass sie bei den kommenden Wahlen nicht antreten werden (von links nach rechts): Helena Jaczek, Omar Alghabra, Carolyn Bennett und Joyce Murray. (Patrick Doyle/Reuters, Adrian Wyld/The Canadian Press, Darryl Dyck/The Canadian Press, Blair Gable/Reuters)

Fischereiministerin Joyce Murray, die Vancouver Quadra vertritt, machte am Dienstag eine ähnliche Ankündigung – obwohl sie Reportern am 21. Juni mitgeteilt hatte, dass sie vorhabe, erneut zu kandidieren.

„Nach langem Nachdenken und Nachdenken habe ich beschlossen, bei der nächsten Wahl nach meiner aktuellen Amtszeit nicht mehr zu kandidieren“, sagte sie am Dienstag in einer Medienerklärung.

„Meine Arbeit in der Politik und die Zeit, in der ich als gewählter Beamter meiner Gemeinde sowohl auf Bundes- als auch auf Provinzebene gedient habe, waren die Ehre meines Lebens.“

Hochrangige Regierungsquellen sagen, dass eine Kohorte von Neulingen am Mittwoch im Rahmen einer Zeremonie in Rideau Hall als neue Kabinettsminister vereidigt wird.

Premierminister Justin Trudeau wird voraussichtlich am Mittwoch eine umfassende Umbesetzung seiner Sitzbank ankündigen. (Andrew Lahodynskyj/The Canadian Press)

Quellen sagten, Trudeaus Ziel bestehe darin, den Fokus wieder auf die wirtschaftlichen Prioritäten der Regierung – einschließlich des Wohnungsbaus – zu lenken und das Kabinett vor dem nächsten Wahlkampf zu stärken.

Die Regierung wolle außerdem Schlüsselkommunikatoren für wichtige Akten einsetzen, hieß es aus den Quellen.

Mendicino unter Beschuss

Mendicinos Abgang folgt auf monatelange Kontroversen über seine Leistung. Wegen der Verlegung des Serienmörders Paul Bernardo in ein Gefängnis mittlerer Sicherheitsstufe steht er unter großem Druck. Der Minister ist auch wegen seines Umgangs mit der Waffenkontrollgesetzgebung der Regierung und der Akte über ausländische Einmischung in die Kritik geraten.

Der Minister für öffentliche Sicherheit, Marco Mendicino, wird nicht ins Kabinett zurückkehren, teilten Quellen gegenüber Radio-Canada mit. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

Als Trudeau letzte Woche in Kingston, Ontario, gefragt wurde, ob er Vertrauen in Mendicino habe, antwortete er nicht direkt.

„Ich habe ein großartiges Team in Ottawa und eine großartige Gruppe von Abgeordneten im ganzen Land, die sich jeden Tag dafür einsetzen, ihrem Land zu dienen, und jeder in meinem Kabinett genießt per Definition mein Vertrauen“, sagte er.

Quellen zufolge werde Finanzministerin Chrystia Freeland ihr Amt behalten.

Laut Radio-Canada, dem französischsprachigen Zweig von CBC, bleiben auch Außenministerin Mélanie Joly und Umwelt- und Klimawandelminister Steven Guilbeault an ihrem Sitz.