Analysiertes Interview mit Cristiano Ronaldo: Enthüllungen von Man Utd sind unbedeutend, da das eigene Versagen des Spielers, sich anzupassen, offengelegt wird | Fußball Nachrichten

„Tut mir leid, ich bin nicht so ein Spieler“, sagt Cristiano Ronaldo einmal während seines Interviews mit Piers Morgan. Er sagt es mit Stolz und seine Bewunderer werden darauf als Beweis seiner elitären Mentalität hinweisen. Aber es trifft auf den Kern seiner Unfähigkeit, sich an seine neue Realität anzupassen.

Sie sagen, dass die meisten Spieler als Erste wissen, wann ihre Zeit abgelaufen ist. Ronaldo ist, wie schon so oft in seiner außergewöhnlichen Karriere, nicht die meisten Spieler. Sein Fluch ist, dass die Mentalität, die ihn an die Spitze seines Sports getrieben hat, dieselbe Mentalität ist, die seinen Abstieg viel hässlicher macht, als er sein müsste.

Wenn irgendjemand erwartet hätte, dass dieses explosive, aber letztendlich qualvolle Interview Enthüllungen über Erik ten Hags schockierende Behandlung eines 37-jährigen Mannes am Arbeitsplatz enthalten würde, wäre er sicherlich enttäuscht worden, da er vergeblich auf Beweise gewartet hätte.

Der Trainer, der damit beauftragt war, Manchester United auf einen neuen Weg zu bringen, hat Ronaldo nicht erniedrigt oder gemobbt. Er ernannte ihn zum Kapitän, was sich nun als sein letzter Auftritt für den Verein erweisen könnte. Ten Hags Verbrechen bestand darin, Ronaldo gelegentlich nicht in sein Team aufgenommen zu haben.

Das ist die Brandstiftung, die dazu führte, dass er sich weigerte, gegen Tottenham von der Bank zu kommen. Ronaldo hat sich dafür bei seinen Teamkollegen entschuldigt. Art von. „Ich habe mich entschuldigt, aber genauso bereue ich die Entscheidung, nicht zu kommen.“ Entschuldigung, nicht Entschuldigung.

„Der Trainer hatte keinen Respekt vor mir“, fügt er hinzu.

Unsere Auswahl von Ronaldos Höhen und Tiefen seit seiner Rückkehr zu Manchester United



Ronaldo war zum Saisonstart noch nicht ganz fit. Sogar er scheint zu akzeptieren, dass er damals nicht in die Seite schlendern konnte. Er spielte beim 0:4-Sieg in Brentford, wurde von den nächsten vier Spielen, die United gewann, ausgeschlossen, nur um für die Heimniederlage gegen Real Sociedad zurückzukehren.

Das Tottenham-Spiel, für das er auf die Bank gesetzt wurde, ging zwei Spielen innerhalb einer Woche voraus, die Ronaldo begonnen hatte. Neunzig Minuten beim knappen Sieg über Omonia Nicosia im Old Trafford. Noch zweiundsiebzig Minuten im Stadion beim Patt mit Newcastle United.

Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, denn dies ist nicht die Geschichte eines Spielers, der am Vorabend seines 38. Geburtstags eingefroren war. Sein jüngster Auftritt, diese schreckliche 1:3-Niederlage gegen Aston Villa, war sein neunter Start in 13 Spielen. Ten Hag könnte ihn zu sehr gespielt haben.

Sehen Sie sich das vollständige Interview mit Gary Neville nach Ronaldos Kommentaren an



Sehen Sie sich das vollständige Interview mit Gary Neville nach Ronaldos Kommentaren an



Nichts davon soll heißen, dass Ronaldo Manchester United nichts nützt. Sein Tor gegen Everton zeigte, was er noch kann. Er kann etwas beitragen. Das erklärt, warum Ten Hag versucht hat, ihm entgegenzukommen. Der Spieler wurde mehr verwöhnt, als er zu akzeptieren scheint.

„Ich will nicht großspurig sein und sagen, dass ich derselbe bin wie mit 20. Natürlich nicht“, sagt Ronaldo. Er schlägt vor, dass der Ruhestand im Alter von 40 Jahren der Plan sei. Am nächsten kommt er der Erkenntnis, dass die Zeit ein Gegner ist, den er nicht schlagen kann.

„Aber ich passe mich an und bin schlau, meine Stärke zu kennen, worin ich gut bin. Und ich spiele immer noch auf einem hohen Niveau. Ich schieße Tore und ich werde weiterhin Tore schießen – wenn mein Geist klar und glücklich ist und wenn das so ist Menschen um mich herum helfen mir, ein erfolgreicher Spieler zu sein.“

Er hat Recht damit, dass es immer noch möglich ist, um Ronaldo herum ein Team aufzubauen, das seinen Output maximiert. Vielleicht tut Manchester United das nicht. Das Problem ist, dass es für Ten Hag weniger Gründe denn je gibt, dies zu tun, während seine Fähigkeiten nachlassen und das Ende naht.

Ronaldo betrachtet seine Zeit bei Real Madrid nun als Maßstab dafür, wie er behandelt werden möchte, scheint aber nicht den Zusammenhang hergestellt zu haben, dass er so behandelt wurde, weil er auf seinem Höhepunkt war. Das hätte nicht ewig so weitergehen können.

Er wurde in seinen neun Spielzeiten in La Liga acht Mal als Ersatzspieler benannt – so oft, wie Ten Hag ihn gebeten hat, diese Pflicht bereits bei Manchester United zu übernehmen. In den letzten fünf Saisons von Ronaldo in La Liga als Spieler von Real Madrid saß er kein einziges Mal auf der Bank.

Kein Wunder, dass ihm das alles so fremd ist. „Sagen Sie mir nicht, dass die Topspieler, die Jungs, die alles wollen, die Schlüsselspieler, drei Minuten spielen werden“, sagt er über die Bitte, dass er während dieser Niederlage gegen Tottenham spät im Spiel eingewechselt wird. „Komm schon, das ist inakzeptabel.“

Vielleicht hat er recht. Die Anhänger von United haben gesehen, wie Ryan Giggs und Paul Scholes ihren Platz wieder in den Reihen akzeptiert haben, aber Ronaldo ist anders. Vielleicht ist es das Beste, dass Eric Cantona sich nie anpassen musste. Er war der Hauptdarsteller von seinem ersten Tag dort bis zu seinem letzten.

Das ist bei den ganz Großen so. Pele ging in die Staaten. Johan Cruyff stürmte zu Feyenoord, als er spürte, dass Ajax sich nicht seinem Willen beugte. Diego Maradona konsumierte Keulen. Der Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain verläuft nicht ohne Spannungen.

Dafür gibt es in der Premier League keinen wirklichen Präzedenzfall, keine Ahnung, wie es aussehen könnte, wenn eine Ikone des Spiels aller Zeiten gebeten wird, eine reduzierte Rolle zu übernehmen, bevor er bereit ist. Vielleicht ist dieses unerquickliche Schauspiel genau das, wonach eine solche Situation aussieht.

Für United bedeutet dies unangenehmere Schlagzeilen in einer Zeit, in der sie vielleicht gehofft hatten, das Schlimmste sei hinter ihnen. Der große Moment von Alejandro Garnacho wurde verschluckt. Das Rampenlicht rückt stattdessen die Jahre des Scheiterns zurück, die sie zu diesem Schlamassel geführt haben.

Auf TalkTVs Piers Morgan Uncensored kritisierte Ronaldo junge Spieler



Auf TalkTVs Piers Morgan Uncensored kritisierte Ronaldo junge Spieler



Ronaldo hat einen Punkt, wenn er Ralf Rangnicks Ernennung in Frage stellt, und seine Behauptung, dass United in der Infrastruktur nicht mehr führend ist, ist unbestreitbar, selbst wenn sie beginnen, dieses Versagen zu korrigieren. Unterstützer werden diese vermeintliche Kritik an den Eigentümern begrüßen.

Aber während er jammert, unbehelligt von dem kriecherischen Morgan, hat man das Gefühl eines Mannes, der in der Lage ist, jedes Problem bis auf eines zu diagnostizieren.

Vielleicht gab es eine andere Welt, in der Ronaldo seine Rolle bei der Veränderung der Kultur angenommen und zu einem Leuchtfeuer der besseren Zeiten geworden wäre, während er danach strebte, sie wiederherzustellen. Vielleicht hätte sich Ten Hag darauf verlassen können, dass sein älterer Spieler diese Standards setzt.

Aber das hätte mehr als nur unbändigen Ehrgeiz und Tatendrang erfordert, es hätte eine gewisse Demut und Selbsterkenntnis verlangt. Die Botschaft, die Ronaldo an seinen Manager und den Rest der Welt gesendet hat, ist eindeutig. Tut mir leid, ich bin nicht so ein Spieler.