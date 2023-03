Een versie van dit verhaal verscheen in Pop Life Chronicles, de wekelijkse entertainmentnieuwsbrief van CNN. Om het in je inbox te krijgen, meld je hier gratis aan.





De grootste nacht van Hollywood was vroeger zoveel groter, maar ik dwaal af.

Tegenwoordig zijn de debatten net zo goed een jaarlijkse traditie als het prijzenseizoen zelf: de gesprekken over de relevantie van de extravagante ceremonies, de hoogtepunten – en dieptepunten – van de rode loper en, natuurlijk, hoe lang de shows lijken te duren. (De presentator van de Oscars van dit jaar, Jimmy Kimmel, grapte: “Ik wil de show tot ‘Good Morning America’ leiden.'”) Maar te midden van al dat muggenziften, een deel van wat verloren is gegaan, geloof ik, is dat we allemaal zo nu en dan genieten van een beetje glitter en glamour.

Dat brengt ons bij het Pop Life van deze week, dat kort zal zijn aangezien we hier voor een goede tijd zijn, niet voor een lange tijd. Ik laat me niet uit mijn eigen nieuwsbrief halen, wat natuurlijk wel zo is gewijd aan alles wat met Academy Awards te maken heeft deze week.

Er zijn in de loop der jaren zoveel Oscar-momenten geweest die in ons collectieve geheugen zijn gegrift.

Je zou geen tijd hebben om te lezen over alle dingen die door mijn hoofd gaan, maar hier zijn er drie die me altijd een gevoel zullen geven:

Halle Berry wordt de eerste zwarte vrouw die de prijs voor beste actrice wint

Berry’s dankwoord na het winnen van de prijs voor beste actrice in 2002 voor haar ongelooflijke optreden in ‘Monster’s Ball’ maakt me nog steeds emotioneel.

Ze zag er niet alleen prachtig uit – volledige openheid: mijn goede vriend, de stylist Phillip Bloch, kleedde haar in die verrukkelijke Elie Saab-jurk – maar ze leunde in tranen in de geschiedenis van het moment. “Dit moment is zoveel groter dan ik”, zei ze. “Dit moment is voor Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll.”

Het was ontroerend, aangrijpend en veel te laat.

Ellen DeGeneres krijgt een momentopname met enkele van de grootste sterren van Hollywood

Deze was een beetje meer dan gegiechel.

Tijdens haar periode als gastheer van de Oscars van 2014 maakte DeGeneres magie op sociale media toen ze het publiek tegenkwam om een ​​selfie te maken met enkele van de grootste aanwezige sterren – en prompt tweette het de wereld in.

Het werd gespeeld om te lachen, maar zeker ook voor een moment van pure vreugde.

De beruchte beste foto snafu

Wie zou ooit het moment kunnen vergeten waarop “La La Land” werd aangekondigd als beste foto in 2017, om minuten later te onthullen dat het eigenlijk “Moonlight” was dat had gewonnen?

Ik hielp die avond de prijzen te dekken – laten we zeggen dat het een wilde rit was voor ons allemaal. Er was vreugde voor “La La Land”, gevolgd door veel verwarring over wat er aan de hand was en dan weer opnieuw vreugde voor de bemanning van “Moonlight”.

Praten over een golf van emoties!

Net zoals ik op geen enkele manier dat “Moonlight” -moment noemde, was er geen manier waarop u deze nieuwsbrief zou halen zonder “de klap” te noemen.

Nu iedereen, inclusief Chris Rock, zijn zegje heeft gedaan over het incident van vorig jaar, wil ik alleen nog toevoegen dat het de ergste aandacht voor de Academy Awards heeft gebracht.

Ik heb mijn eigen theorieën over de pijn achter de klap en de nasleep ervan, maar dat is een mening die ik voor mezelf wil houden. Ik zal alleen zeggen dat ik alle betrokkenen het beste wens – en ik hoop dat het crisisteam dat in de nasleep is gevormd om met soortgelijke incidenten om te gaan dit jaar niets anders te doen heeft dan achterover leunen en genieten van de show.

Elk van de dit jaar genomineerde nummers zou – en zou moeten! – een geweldige aanvulling zijn op je Oscars-feestafspeellijst, maar als je naar mij op zoek bent, zit ik in een hoek te snikken over Rihanna’s hit ‘Lift Me Up’ van de soundtrack van ‘Black Panther: Wakanda Forever’. (Het is een van de genomineerden in de categorie beste originele nummers van dit jaar.)

Ze staat gepland om op te treden tijdens de show van dit jaar en ik ben al kapot als ik eraan denk.

