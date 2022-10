Analyse: Wie Nancy Pelosi versucht, Donald Trump dazu zu bringen, vor dem Ausschuss am 6. Januar auszusagen

CNN

—



Das Komitee vom 6. Januar hat Donald Trump letzte Woche offiziell vorgeladen, obwohl seine Mitglieder wahrscheinlich anerkennen würden, dass es ziemlich weit hergeholt ist, den ehemaligen Präsidenten zur Aussage zu bringen.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, versucht jedoch eine unorthodoxe Strategie, um Trump dazu zu bringen, vor dem Ausschuss zu erscheinen: Sie stellt seine Männlichkeit in Frage.

„Ich glaube nicht, dass er Manns genug ist, um aufzutauchen“, sagte Pelosi kürzlich in einem Interview mit MSNBC. „Ich glaube nicht, dass seine Anwälte wollen, dass er auftaucht, weil er unter Eid aussagen muss.“

Und für den Fall, dass Sie es verpasst haben, wiederholte Pelosi: „Wir werden sehen, ob er Manns genug ist, um aufzutauchen.“

Was, wenn Sie Trump kennen, ein ziemlich interessanter Trick ist, um a) seine Aufmerksamkeit zu erregen und b) ihn dazu zu bringen, eine Aussage zu erwägen.

Trump ist ganz männliche Tapferkeit. Er verbrachte sowohl die Kampagne 2016 als auch seine vier Jahre im Weißen Haus damit, sich als Macho darzustellen, ein harter Kerl, der es nicht ertragen konnte, was er als die Erweichung amerikanischer Männer ansah.

Wie ich bereits 2020 über Trumps Männlichkeitsbesessenheit schrieb:

„Seine Vorstellung von Stärke und Zähigkeit ist über viele Jahrzehnte der Beschwerde und Tapferkeit zutiefst verzerrt, verdreht und knorrig. Sehen Sie, für Trump ist stark und hart zu sein direkt mit dem Gewinnen, dem Dominieren und dem Einsatz überwältigender Kraft verbunden, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen.

„In seinen Augen macht Macht Recht. Und die Welt ist gespalten zwischen Menschen, die bereit sind, ihre Macht über andere auszuüben, und solchen, die zu viel Angst davor haben, sie auszuüben.”

Seine jüngste Vergangenheit ist übersät mit einer Besessenheit in Bezug auf Männlichkeit.

Als er während eines Auftritts in der TV-Show von Mehmet Oz seine teilweisen Krankenakten veröffentlichte, lobte Oz Trumps Testosteronwerte besonders. „Dein Testosteron ist 441, was eigentlich –“, sagte Oz, bevor er hinzufügte: „Es ist gut.“ (Oz ist jetzt der republikanische Kandidat für den US-Senat in Pennsylvania.)

Während einer Vorwahldebatte 2016 hatte Trump das Bedürfnis, seine Handgröße vor Angriffen von Floridas Senator Marco Rubio zu verteidigen. „Ich muss sagen, er hat meine Hände geschlagen“, sagte Trump. „Niemand hat jemals meine Hände geschlagen. Ich habe noch nie von diesem gehört. Schau dir diese Hände an. Sind es kleine Hände? Und er bezog sich auf meine Hände, wenn sie klein sind, muss etwas anderes klein sein. Ich garantiere Ihnen, es gibt kein Problem. Ich garantiere dir.“

Als sich die Nation durch die Coronavirus-Pandemie quälte, verspottete Trump Joe Biden wiederholt, weil er eine Maske trug, und schlug vor, dass es etwas weniger Männliches sei. „Ich trage keine Masken wie er“, sagte Trump. „Jedes Mal, wenn du ihn siehst, hat er eine Maske. Er könnte 200 Fuß entfernt sprechen und er taucht mit der größten Maske auf, die ich je gesehen habe.“

Kurz nach dem Angriff auf das US-Kapitol vom 6. Januar 2021 wurde der damalige Trump-Sprecher Hogan Gidley gefragt, ob Trump sich durch die Entfernung von Facebook und Twitter entmannt fühle. „Die männlichste Person, die meiner Meinung nach jemals das Weiße Haus innehat, ist der Präsident der Vereinigten Staaten“, antwortete Gidley.

Indem er Trumps Männlichkeit in Frage stellt, trifft Pelosi genau das, was den ehemaligen Präsidenten antreibt. Und, so hofft sie, macht ihn wütend genug, dass er sich über jeden Ratschlag hinwegsetzt, den er erhält, um sich so weit wie möglich vom Komitee des 6. Januar fernzuhalten.

Wird es funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein ziemlich faszinierender Schachzug von Pelosi.