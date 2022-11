Analyse: „Welcome to Chippendales“ entblößt eine wahre Kriminalgeschichte

Eine Version dieser Geschichte erschien in Pop Life Chronicles, dem wöchentlichen Unterhaltungsnewsletter von CNN. Um es in Ihren Posteingang zu bekommen, melde dich hier kostenlos an.





Dankbarkeit. Das ist das Wort und genau so fühle ich mich.

Ich bin Ihnen allen überaus dankbar. Ich habe gefragt, wie Sie diesen Newsletter möglicherweise umgestaltet sehen möchten, und Sie haben geantwortet. In den kommenden Wochen werden wir also umstellen und ein bisschen Fleisch auf den Knochen legen.

Apropos, ob Truthahn Ihr Ding ist oder nicht, ich werde Sie mit der Ausgabe dieser Woche nicht lange aufhalten, um uns allen mehr Zeit zu geben, die Ferienzeit zu genießen.

Hier sind einige leckere Inhaltsangebote für Sie – nicht wörtlich, aber Sie wissen, worauf ich damit hinaus will.

‚Willkommen in Chippendales‘

Segne uns, aber wir lieben unseren Stripper-Inhalt.

Diese neue limitierte Serie mit u. a. Kumail Nanjiani und Murray Bartlett ist auch ein wahrer Krimi.

Inspiriert von dem Buch „Deadly Dance: The Chippendales Murders“ erzählt es die Geschichte „eines indischen Einwanderers, der zum unwahrscheinlichen Gründer des weltgrößten Stripper-Imperiums wurde – und sich dabei durch nichts aufhalten ließ“, per a Hulu-Pressemitteilung.

Lass mich jetzt meine Dollarscheine holen, denn die ersten beiden Folgen von „Welcome to Chippendales“ werden jetzt gestreamt.

„Fantasy-Fußball“

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, mit einigen der Stars dieses Films (wir haben dich vermisst, Kelly Rowland) und seinem Regisseur Anton Cropper abzuhängen – und glaub mir, sie sind begeistert davon.

In dem Film spielt Marsai Martin die Tochter eines Profifußballers, gespielt von Omari Hardwick, dessen Karriere bedeutet, dass seine Familie oft umzieht. Aber nachdem sie und ihre Eltern (die bereits erwähnten Hardwick und Kelly Rowland) in Atlanta gelandet sind, als er einen Auftritt bei den Atlanta Falcons bekommt, ändern sich die Dinge auf fantastische Weise.

„Fantasy Football“ ist eine gute Flucht für die ganze Familie. Es wird jetzt auf Paramount+ gestreamt.

„Die Croods: Stammbaum“

Apropos familienfreundlicher Inhalt, es ist Zeit für eine weitere Staffel mit unseren liebsten prähistorischen Höhlenbewohnern – die titelgebenden Croods (und die Bettermans) sind zurück für animiertere Abenteuer.

Diese Saison umfasst Familienausflüge, Grillabende, Schatzsuchen und eine lange verlorene Liebe, die in einem Eisblock eingefroren gefunden wurde. Was sich nach viel anhört, ist es – viel Spaß!

Staffel 5 wird jetzt auf Hulu gestreamt.

Bis Ende des Jahres werden nicht viele neue Alben veröffentlicht, aber wenn Sie daran interessiert sind, etwas über Grime-Musik zu lernen, habe ich etwas für Sie.

Grime ist ein britisches Genre der Hip-Hop/elektronischen Musik, und Stormzy ist einer seiner bekanntesten Stars.

Sein neuestes Album „This Is What I Mean“ ist sein erstes seit drei Jahren.

Als Aktivist und Philanthrop zusätzlich zu seinen musikalischen Fähigkeiten gab es einige Debatten darüber, ob Stormzy dank seiner Crossover-Anziehungskraft, zu der auch die Zusammenarbeit mit Popstars wie Ed Sheeran und der Mädchengruppe Little Mix gehörte, etwas an „Straßenglaubwürdigkeit“ verloren hatte. Andere argumentieren jedoch, dass er wichtige Grenzen überschreitet:

„Stormzy ist die perfekte Person, um an diesem Mainstream-Gespräch teilzunehmen. Jeder liebt ihn: die Kinder lieben ihn, die alten Damen in den Läden lieben ihn“, sagte Joseph Patterson, Chefredakteur der Kultur-Website Complex UK, gegenüber The Guardian. „Es gibt niemanden, der wirklich das kann, was Stormzy tut.“

„Das ist, was ich meine“ ist jetzt draußen.

Und mit weniger neuer Musik, um Ihre Wiedergabelisten zu füllen, nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren Podcast zu starten. Wir haben hier bei CNN eine großartige neue Serie in Form von „The Assignment with Audie Cornish“. Mit neuen Folgen, die wöchentlich zu heißen Themen wie Schulbehörden und der Wirtschaft der Sexarbeit veröffentlicht werden, kuratiert Cornish aufschlussreiche Gespräche mit Vordenkern und „Menschen, die die Schlagzeilen leben“, greift den Zeitgeist auf und erzählt die ganze Geschichte, ohne Kompromisse.

Die ersten beiden Folgen von „The Assignment with Audie Cornish“ sind ab sofort verfügbar.

Gerade als wir dachten, wir könnten Dame Helen Mirren nicht mehr bewundern, werden wir an die große Liebe erinnert, die sie mit Liam Neeson teilte.

Das Paar war vor Jahrzehnten zusammen und obwohl sie getrennte Wege gingen, sprach Mirren in einem kürzlich veröffentlichten AARP-Interview herzlich über Neeson.

„Wir haben uns geliebt. Wir waren nicht dazu bestimmt, auf diese Weise zusammen zu sein, aber wir liebten uns sehr, sehr“, sagte sie. „Ich liebe ihn bis heute sehr. Er ist so ein toller Typ.“

Können Sie Ex-Paar-Ziele sagen?

Mediziner sind unsere unbesungenen Helden.

Auch wenn sie vielleicht nicht mehr die wohlverdiente Liebe und Aufmerksamkeit bekommen, die sie während des Höhepunkts der Covid-19-Pandemie hatten, freue ich mich, dass Jay Leno sie nach seinem kürzlichen Aufenthalt im Grossman Burn Center in Los Angeles hervorhebt.

Leno erlitt Anfang dieses Monats „schwere Verbrennungen“ durch einen Benzinbrand, als er unter einem Auto arbeitete. Reden wir gar nicht darüber, wie viele Hollywood-Stars sich niemals mit Brandverletzungen fotografieren lassen würden, sondern wissen, dass der 72-Jährige die Macht der Berühmtheit ganz genau kennt – und dass sein Foto mit dem Pflegeteam eine wunderbare Hommage wäre denen, die ihm geholfen haben, zu heilen.

Fügen Sie alle unsere Ersthelfer und unser medizinisches Personal der Liste derjenigen hinzu, für die Sie dankbar sein können.