Donald Trump ist weiterhin der klare Favorit auf die Nominierung zum republikanischen Präsidenten im Jahr 2024.

Die meisten seiner Rivalen – vom Senator von South Carolina, Tim Scott, bis zum ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence – haben einen Spielplan, um den Trump-Zug zu bremsen: Nehmen Sie hart an den landesweit ersten Wahlversammlungen der Republikaner in Iowa teil, die jetzt für den 15. Januar geplant sind .

Die Idee macht auf den ersten Blick Sinn. Diese Kandidaten müssen Trump irgendwo schlagen, warum also nicht gleich im ersten Wahlkampf, wo sie möglicherweise das Narrativ ändern können?

Es gibt nur ein paar Probleme mit diesem Vorschlag. Erstens ist eine Trump-Niederlage in Iowa aufgrund der Geschichte keineswegs eine Garantie für irgendetwas für die Nicht-Trump-Republikaner. Zweitens deuten die Umfragen darauf hin, dass die Zahl der Wähler, unter denen Trump am stärksten gefährdet ist, in dem Bundesstaat mit dem zweitgrößten Kandidaten im Land, New Hampshire, zahlreich vertreten ist.

Derzeit strömen wie alle vier bis acht Jahre republikanische Präsidentschaftskandidaten nach Iowa. Sie gehen auf Jahrmärkte, essen Mais und Pizza und bitten die Einwohner Iowas um ihre Stimme.

Viele hoffen, den nationalen Spitzenkandidaten bei den Vorwahlen in Iowa auf den Kopf zu stellen, wie es bereits Mike Huckabee (2008), Rick Santorum (2012) und Ted Cruz (2016) getan haben.

Alle diese Kandidaten verloren dann jedoch die Vorwahlen in New Hampshire und die Parteinominierung.

Es stellte sich heraus, dass Iowa bei der Auswahl republikanischer Präsidentschaftskandidaten nicht sehr gut war. In den Vorwahlsaisons seit 1980, in denen es keinen republikanischen Amtsinhaber gab, gewann der Sieger aus Iowa die Nominierung zweimal. Beide Male war dieser Kandidat vor seinem Sieg in Iowa der nationale Spitzenkandidat gewesen (Bob Dole im Jahr 1996 und George W. Bush im Jahr 2000). Fünf weitere Iowa-Gewinner wurden nicht nominiert.

Ein Grund dafür, dass Iowa bei der Vorhersage von Nominierungen nicht annähernd so gut abgeschnitten hat, ist, dass sozialkonservative Kandidaten häufig die religiös-konservative Basis des Staates ansprechen. Religiöse Konservative haben im Hawkeye State im Vergleich zu anderen Bundesstaaten tendenziell einen übergroßen Einfluss.

New Hampshire hat eine deutlich bessere Erfolgsbilanz vorzuweisen. Die republikanischen Vorwahlwähler haben dort seit 1980 in fünf von sieben Wahlen ohne einen amtierenden GOP-Präsidenten den endgültigen Kandidaten gewählt. Dazu gehören die letzten drei Vorwahlsaisons ohne Amtsinhaber, während Iowa gleichzeitig 0 zu 3 verloren hat.

Natürlich könnte das Jahr 2024 wie 1996 oder 2000 verlaufen, als Iowa sich für den späteren Kandidaten entschied, New Hampshire jedoch nicht. Wir haben eine begrenzte historische Stichprobengröße.

Allerdings gibt es auch einige Merkmale der Republikaner aus New Hampshire, die darauf hindeuten, dass sie diesmal möglicherweise einem Trump-Herausforderer gegenüber aufgeschlossener sind als die Republikaner aus Iowa.

Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Ideologie eine wichtige Rolle dabei spielt, wie die Republikaner Trump sehen. Umfragen haben durchweg gezeigt, dass der ehemalige Präsident in der Mitte des politischen Spektrums der GOP weitaus schwächer ist als auf der rechten Seite – eine Veränderung gegenüber 2016, als Trump unter den „sehr konservativen“ Wählern am schwächsten war.

Trumps nationaler Umfragevorsprung vor dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sank beispielsweise in der Quinnipiac-Umfrage letzten Monat von 41 Punkten bei den sehr Konservativen auf 31 Punkte bei denen, die eher konservativ waren, auf 14 Punkte bei den gemäßigten und liberalen potenziellen republikanischen Vorwahlwählern.

Die GOP-Vorwahlwähler in New Hampshire sind in der Regel gemäßigter als ihre Wähler in Iowa. Im Jahr 2016 bezeichneten sich laut Umfragen vor Beginn der Abstimmung 40 % der republikanischen Fraktionsmitglieder in Iowa als sehr konservativ. Nur 26 % der Vorwahlwähler der Republikaner in New Hampshire waren der gleichen Meinung. Der Prozentsatz derjenigen, die sich in New Hampshire als gemäßigt oder liberal bezeichneten (29 %), war fast doppelt so hoch wie in Iowa (15 %).

Auch unter den demografischen Gruppen, die einen größeren Anteil der republikanischen Wählerschaft in New Hampshire ausmachen, war Trump schwächer.

Das Einkommen, das 2016 kein allzu großer Indikator für das Wahlverhalten bei den Vorwahlen war, scheint in diesem Jahr eine größere Rolle zu spielen.

Unsere jüngste CNN/SSRS-Umfrage ergab beispielsweise, dass Trump bei potenziellen republikanischen Vorwahlwählern mit einem Haushaltseinkommen von weniger als 100.000 US-Dollar einen Vorsprung von 27 Punkten vor DeSantis hatte. Sein Vorsprung gegenüber DeSantis bei denen, die 100.000 Dollar oder mehr verdienten, betrug lediglich 3 Punkte.

Obwohl bei der Eingangsbefragung 2016 in Iowa nicht nach dem Einkommen gefragt wurde, war dies bei der Ausgangsbefragung zur Parlamentswahl 2020 der Fall. Von den selbsternannten Republikanern in Iowa hatten 26 % ein Gesamtfamilieneinkommen von 100.000 US-Dollar oder mehr. Von den selbsternannten Republikanern in New Hampshire waren es 48 %.

(Hinweis: Haushalts- und Familieneinkommen sind etwas unterschiedliche Maßstäbe, aber ich zeige lediglich, dass die Republikaner in New Hampshire insgesamt reicher sind als die Republikaner in Iowa.)

Vielleicht sollte es keine Überraschung sein, dass der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der seltene Republikaner zu sein scheint, der seinen Wahlkampf in New Hampshire und nicht in Iowa führt. Christie ist mit Abstand der Trump-gegnerischste Kandidat überhaupt, der sich in den Umfragen registriert hat.

Seine Chancen, die Nominierung zu gewinnen, sind gering, aber er scheint die richtige Idee zu haben.

Sollte Trump bei den Vorwahlen 2024 ins Straucheln geraten, deuten die Zahlen darauf hin, dass seine Gegner besser beraten wären, sich mehr auf New Hampshire als auf Iowa zu konzentrieren.