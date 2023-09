CNN

Präsident Joe Biden hatte eine schreckliche, schreckliche, keine gute, sondern eine sehr schlechte Woche. Gegen ihn läuft ein Amtsenthebungsverfahren, sein Sohn wurde in Delaware angeklagt, die Inflation scheint wieder zu steigen, die United Auto Workers streikten, nachdem Biden dies abgelehnt hatte, und die plappernde Klasse redet darüber, dass er nicht für eine Wiederwahl kandidiert.

Einige dieser Faktoren erklären, warum mein Kollege Zach Wolf letzte Woche schrieb, dass „Bidens zwei schlimmste Schwächen aufgedeckt wurden“, und das ist auch der Grund, warum ich über die Schwierigkeiten des Präsidenten im nächsten Jahr geschrieben habe.

Aber während Biden eindeutig Probleme hat – kein Präsident mit einer Zustimmungsrate von rund 40 % ist in guter Verfassung –, scheinen einige seiner Probleme derzeit übertrieben zu sein. Hier sind drei Gründe dafür:

Ein Kommentar des Kolumnisten David Ignatius in der Washington Post, der Biden aufforderte, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen, fand in der vergangenen Woche viel Beachtung.

Abgesehen davon, ob Biden kandidieren sollte oder nicht, ist es eine Tatsache, dass er kandidiert. Viele Leute werden auf Umfragen (wie die von CNN) verweisen, die zeigen, dass eine Mehrheit der Demokraten der Meinung ist, dass die Partei ihn nicht erneut nominieren sollte.

Aber diese Umfragen sagen nur so viel. Sie vergleichen Biden mit sich selbst und nicht mit irgendjemand anderem. Als wir in der CNN-Umfrage nach einer bevorzugten Alternative zu Biden fragten, wünschten sich nur etwas mehr als 10 % eine andere Person und konnten eine bestimmte Person nennen.

Gegen die angekündigte demokratische Opposition (Robert F. Kennedy Jr. und Marianne Williamson) zerschmettert Biden diese. In jüngsten Umfragen liegt er im Durchschnitt bei über 70 %.

Darüber hinaus liegt Bidens Job-Zustimmungsrate bei den Demokraten bei etwa 80 %. Das liegt deutlich über dem Niveau, auf dem frühere Amtsinhaber vor großen primären Herausforderungen standen. Diese Herausforderungen (z. B. als Ted Kennedy 1980 den Amtsinhaber Jimmy Carter herausforderte) kamen zu einer Zeit, als der Präsident bei seinen eigenen Parteimitgliedern eine Zustimmungsrate von 50 oder 60 Jahren hatte.

Es lohnt sich zu analysieren, ob die Tatsache, dass viele Demokraten der Meinung sind, dass Biden nicht erneut nominiert werden sollte, ein größeres Problem verschleiert, mit dem er bei einer Parlamentswahl konfrontiert sein könnte.

Aber Biden hat in Umfragen von Fox News und der Quinnipiac University, die letzte Woche veröffentlicht wurden, mehr als 90 % der Demokraten für sich gewinnen können. In beiden Umfragen lag sein Anteil leicht über dem des ehemaligen Präsidenten Donald Trump unter den Republikanern (wenn auch innerhalb der Fehlermarge).

Tatsache ist, dass Biden Probleme hat, aber die Sorge um eine erneute Nominierung gehört nicht dazu.

Aus politischer Sicht haben Bidens Verbindungen zu seinem Sohn Hunter dem Präsidenten nur Kummer bereitet. Die meisten Wähler sind der Meinung, dass Biden im Zusammenhang mit den Geschäften seines Sohnes etwas Unangemessenes getan hat.

Daraus könnte sich natürlich ergeben, dass die Amtsenthebungsuntersuchung der Republikaner im Repräsentantenhaus zu den Verbindungen des Präsidenten zu den Auslandsgeschäften seines Sohnes seiner politischen Zukunft schaden würde.

Im Durchschnitt glauben etwa 40 % der Wähler, dass Joe Biden etwas Illegales getan hat. Die meisten Wähler tun das nicht.

Einige Republikaner hoffen zweifellos, dass Bidens eigene Probleme dazu führen werden, dass ihr wahrscheinlicher Kandidat (Trump), gegen den vier Anklagen vorliegen, im Vergleich weniger schlecht dasteht. Eine Mehrheit der Wähler glaubt jedoch, dass Trump ein Verbrechen begangen hat.

Die Öffentlichkeit sieht die Fälle Biden und Trump nicht gleich.

Eine Umfrage des Wall Street Journal von Ende August ergab, dass eine Mehrheit der Amerikaner (52 %) nicht wollte, dass Biden angeklagt wird.

Die Republikaner müssen ihre Argumente vor dem Gericht der öffentlichen Meinung beweisen.

Es ist denkbar, dass die Republikaner wie in der Vergangenheit über das Ziel hinausschießen. Der Amtsenthebungsuntersuchung gegen Bill Clinton im Jahr 1998 ging eine der besten Leistungen einer Präsidentenpartei bei einer Zwischenwahl voraus. Clintons Demokratische Partei errang Sitze im Repräsentantenhaus, was der Partei des Präsidenten im letzten Jahrhundert dreimal bei Zwischenwahlen gelang.

Um zu sehen, wie ein Amtsenthebungsverfahren die Lage für die Republikaner in diesem Zyklus auf den Kopf stellen könnte, denken Sie an unabhängige Wähler. Während in unserer jüngsten CNN-Umfrage die überwiegende Mehrheit der Unabhängigen die Arbeit von Biden als Präsident missbilligt (64 %), sind nur 39 % der Meinung, dass er etwas Illegales getan hat.

Eine Wahl über ein möglicherweise unpopuläres Amtsenthebungsverfahren wäre für Biden besser als eine über ein Thema, das ihn wirklich verletzt (z. B. dass die Wähler ihn als zu alt ansehen).

Stoppen Sie mich, wenn Sie das schon einmal gehört haben: Biden ist der Präsident, der in eine Wahl geht, die Wähler sind mit der Wirtschaftslage unzufrieden und seine Partei schneidet bei den Wahlen viel besser ab, als viele Leute dachten.

Das ist bei den Midterms 2022 passiert.

Die Inflationsrate ist heute niedriger als damals, aber sie steigt. Hin und wieder missbilligen die Wähler Bidens Umgang mit der Wirtschaft mit überwältigender Mehrheit. Sie sagen sogar, dass die Wirtschaft wichtiger ist als jedes andere Thema, wie sie es im Jahr 2022 taten.

Was diese Daten jedoch nicht berücksichtigen, ist, dass die Amerikaner laut Gallup die Wirtschaft fast immer als das größte Thema bezeichnen.

Ob Sie es glauben oder nicht, weniger Amerikaner sagen, dass die Wirtschaft derzeit das größte Problem des Landes ist (31 %), als dies bei den durchschnittlichen (40 %) oder durchschnittlichen (45 %) Präsidentschaftswahlen seit 1988 der Fall war.

Wenn man an die jüngsten Präsidentschaftswahlen denkt, bei denen die Wirtschaft das große Thema war (1992, 2008 und 2012), dominierte die Wirtschaftslage die Schlagzeilen.

Aber wie oben erwähnt, passieren im Land derzeit noch viele andere Dinge, so wie es auch bei den Midterms 2022 der Fall war.

Es ist nicht so, dass die Wirtschaft Biden hilft. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es ihm wehtut.

Schließlich gibt es einen Grund, warum die Demokraten bei den diesjährigen Sonderwahlen durchweg über der Präsidentschaftsbasis für 2020 abschnitten.

Wenn die Lage für Biden und die Demokraten wirklich so schlimm wäre, würden sie höchstwahrscheinlich im ganzen Land Wahlen verlieren. Das passiert zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht.