Toen Zweden en Finland afgelopen mei hun voornemen bekendmaakten om lid te worden van de NAVO, werd dat door velen gezien als een por in de ogen van Rusland en een bewijs van een verschuiving in het Europese denken. Historisch gezien hadden beide landen zich ertoe verbonden zich niet aan te sluiten bij de NAVO om Moskou niet te provoceren. De invasie van Oekraïne veranderde dat.

Zowel Finland als Zweden – samen met de overgrote meerderheid van de NAVO-bondgenoten – zouden graag zien dat de landen formeel toetreden tot het bondgenootschap tijdens een NAVO-top op 11 juli. om het plan zijn formele en officiële zegen te geven.

Turkije is niet het enige land dat de stap blokkeert: Hongarije heeft ook de toetreding van Scandinavië niet geratificeerd, wat de wateren verder vertroebelt. Op dit moment wordt het echter als prioriteit beschouwd om Turkije aan de kant te krijgen.

Helaas voor de pro-NAVO-bende zijn westerse functionarissen steeds pessimistischer dat Turkije zal toegeven.

Officieel maakt de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan bezwaar tegen het lidmaatschap van Zweden en Finland om volgens hem veiligheidsredenen. Turkije beweert dat beide landen, maar met name Zweden, militanten huisvesten van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK), een aangewezen terreurgroep in Turkije, Zweden, de Verenigde Staten en Europa. Erdogan zegt dat hij zou willen dat deze personen worden uitgeleverd; Zweden heeft duidelijk gemaakt dat dit niet zal gebeuren.

NAVO-diplomaten zijn verdeeld over de vraag of zij denken dat Turkije zal toegeven voor de top van juli. Centraal in beide stromingen staan ​​de Turkse verkiezingen van dit jaar, die worden gezien als de grootste politieke dreiging waarmee Erdogan in jaren te maken heeft gehad.

“Het beeld dat hij heeft gecreëerd van een sterke man die resultaten boekt voor het Turkse volk, is verbrijzeld”, legt Gonul Tol van het Turkije-programma van het Middle East Institute uit. “Er is momenteel veel antiwesterse en antikoerdische sentimenten in Turkije. Dit is een goed onderwerp voor hem om op zijn trommel te slaan en een dramatische U-bocht zou hem er alleen maar zwakker uit laten zien.”

Tol gelooft dat er andere redenen zijn waarom Erdogan de Russische president Vladimir Poetin niet van streek wil maken.

“Rusland is economisch een reddingslijn geweest voor Turkije nadat andere naties sancties hadden opgelegd voor hun activiteiten in Syrië, hun militaire samenwerking met Rusland en andere vijandige activiteiten”, legt Tol uit. “Zonder Russisch geld zou Erdogan geen lonen hebben kunnen verhogen of studenten financieel kunnen ondersteunen. Hij belooft nu massale wederopbouw na de aardbeving. Dus Rusland is nog steeds een aantrekkelijke partner voor Erdogan.”

Zoals veel westerse functionarissen gelooft Tol dat de Turkse beweringen dat Zweden en Finland terroristen herbergen, een perfecte dekmantel vormen voor Erdogan om zich niet op een politiek ongelegen moment met de NAVO-kwestie bezig te houden.

Hoewel er mogelijk niets uit de gesprekken tussen de drie partijen op donderdag komt, vindt er een gesprek plaats over hoeveel politiek kapitaal Erdogan na de verkiezingen zou kunnen uitgeven, mocht hij winnen.

Ten eerste de optimisten.

Tot deze groep behoren Zweden, Finland en enkele staten die aan Rusland grenzen of vroeger onder de Sovjetsfeer leefden. Ze geloven dat Turkije, dat enorm profiteert van het lidmaatschap van de NAVO, uiteindelijk zal doen wat in zijn belang is en bezwaren zal laten vallen.

Om dit te laten gebeuren, zetten ambtenaren zich schrap voor Turkije om realistischere eisen te stellen dan het uitleveren van individuen die het als terroristen beschouwt, zoals het opheffen van sancties of de VS die Turkije toestaan ​​de straaljagers te kopen die het land dringend nodig heeft om te behouden de luchtmacht up-to-date.

Uiteindelijk geloven de optimisten dat er een compromis is dat de NAVO enorm bevoordeelt. De alliantie, Zweden en Finland hebben hun pleidooi gehouden en de NAVO heeft een opendeurbeleid voor elk land dat wil toetreden. Zweden en Finland hebben ruimschoots aan de criteria voldaan, dus niet meedoen is een aanfluiting van de alliantie – een alliantie waarvan Turkije profiteert als hij lid is. Een NAVO-functionaris vertelde CNN dat ze ervan uitgingen dat Erdogan zou wachten op de top alvorens toe te geven, zodat hij zich kan koesteren in de “lofprijzing van al zijn westerse bondgenoten”.

De veel grotere groep ambtenaren die met CNN spraken, zijn pessimisten. Ze denken dat de kans dat Erdogan zijn standpunt voor 11 juli verschuift zo goed als nul is en denken al verder dan die top.

“Ik denk dat het steeds waarschijnlijker wordt dat Finland zich losmaakt van Zweden en alleen voor het lidmaatschap gaat”, zei een NAVO-diplomaat tegen CNN.

Andere leden van de alliantie zien nog steeds een reëel vooruitzicht dat beide landen worden geblokkeerd en overwegen hoe de NAVO het beste met een dergelijk scenario om kan gaan.

Meerdere NAVO-functionarissen en diplomaten vertelden CNN dat het gevaar hier is dat Turkije het Kremlin-verhaal voedt dat het Westen en de NAVO verdeeld zijn. De taak van het bondgenootschap zal op dat moment zijn om duidelijk te maken dat Finland en Zweden, ook al zijn ze geen lid, nu in feite in de pas lopen met de NAVO. Ze zijn misschien geen lid, maar ze zijn zo hechte partners als maar mogelijk is – en ze zijn niet meer neutraal.

Zelfs als Turkije kan worden opgelost, is er de afzonderlijke, zij het minder gecompliceerde kwestie van Hongarije.

Premier Viktor Orban heeft publiekelijk aangegeven dat hij er niet tegen is dat de Noordse landen toetreden, maar hij blijft manieren vinden om een ​​officieel besluit te vertragen.

Er zijn een paar redenen waarom Orban zijn voeten zou willen slepen. Finland en Zweden hebben beide Hongarije bekritiseerd vanwege zijn staat van dienst op het gebied van de rechtsstaat. Hij behandelde dit in een recent interview, met de vraag hoe “kan iemand onze bondgenoot willen zijn in een militair systeem terwijl ze schaamteloos leugens over Hongarije verspreiden?”

Orban wordt beschouwd als de EU-leider die het dichtst bij Poetin staat. Katalin Cseh, een Hongaars lid van het Europees Parlement, beschrijft de blokkering door Orbán van de biedingen van Zweden en Finland als “simpelweg weer een gunst aan Vladimir Poetin.” Ze is van mening dat Orban, die ervan wordt beschuldigd af te drijven naar autocratisch leiderschap, “meer dan een decennium heeft geïnvesteerd om zijn beleid te kopiëren en een Poetinistisch model op te bouwen”, en dat elke vermeende NAVO-overwinning op Poetin “zijn hele regime in gevaar brengt”.

Het is mogelijk dat Orban blijft hangen om concessies te krijgen van andere EU-lidstaten, waar Hongarije wordt beschuldigd van het schenden van allerlei EU-wetten. Het resultaat is het achterhouden van EU-fondsen en minachting van het blok. Hoewel de NAVO en de EU afzonderlijke entiteiten zijn, hebben ze veel leden gemeen en het is aannemelijk dat de bilaterale diplomatie tussen Hongarije en zijn tegenhangers in de EU kan leiden tot wat geven en nemen.

Ondanks al het gesjouw van Orbán wordt echter algemeen aangenomen dat als Turkije het hoofd kan worden geboden, Hongarije zijn verzet tegen de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO zal laten vallen.

De ironie is velen niet ontgaan dat een van de belangrijkste redenen die Poetin gaf voor de invasie van Oekraïne, was om een ​​einde te maken aan wat hij beweerde dat de uitbreiding van de NAVO was. Het feit dat zijn agressie een historisch ongebonden land in de NAVO zou kunnen hebben geduwd, wordt door de meesten in het Westen nog steeds gezien als een enorm eigen doel van het Kremlin.

Totdat er echter overeenstemming is bereikt, blijft de toekomst van de alliantie enigszins in de lucht. Finland en Zweden hebben sinds het begin van het Oekraïne-conflict feitelijk partij gekozen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat ze zullen terugkeren naar een positie van neutraliteit als de oorlog plotseling zou eindigen.

Het risico voor de NAVO en de bredere westerse alliantie komt als ze helemaal niet toetreden tot de alliantie en het Kremlin het kan gebruiken voor propagandadoeleinden. Als dat gebeurt, zelfs als de oorlog plotseling eindigt, zal het verhaal van een verdeeld Westen de trom blijven waarop de tegenstanders van de NAVO kunnen slaan.