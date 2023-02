Een versie van dit verhaal verscheen in Pop Life Chronicles, de wekelijkse entertainmentnieuwsbrief van CNN. Om het in je inbox te krijgen, meld je hier gratis aan.





Laat me ter zake komen en zeggen dat ik met Buffy the Vampire Slayer moet praten.

Ja, ik weet dat ik een van de beste banen in het universum heb. Ik praatte met Sarah Michelle Gellar op het recente SCAD TVfest in Atlanta en modereerde ook een panel met enkele sterren van ‘Grown-ish’.

Gellar is terug met een nieuwe show, “Wolf Pack”, en dat leidt ons naar de nieuwsbrief van deze week.

Het Savannah College of Art and Design eerde Sara Michelle Geller met haar Icon Award op het SCAD TVfest 2023 – en terecht.

Ze heeft zoveel geweldige rollen gehad, van ‘Cruel Intentions’ tot ‘I Know What You Did Last Summer’ en, natuurlijk, de eerder genoemde ‘Buffy the Vampire Slayer’. En ze keert nu terug naar de televisie met de Paramount+-serie ‘Wolf Pack’, waarin ze zowel schittert als uitvoerend producent is.

Het draait om een ​​paar tieners wiens leven verandert wanneer een bosbrand in Californië een bovennatuurlijk wezen wakker schudt.

Ik vroeg haar wat het is met paranormale middelbare schoolshows waar kijkers zo dol op zijn.

“We bevinden ons er allemaal in”, zei Gellar. “We hebben niet veel gedeelde ervaringen als mensen, maar we weten allemaal hoe het is als tiener en die groeiperiode en het is gruwelijk… Door (het) bovennatuurlijke te gebruiken om die situatie te illustreren, raakt het een hartsnaar voor iedereen .”

Ze is niet meer regelmatig te zien geweest in een niet-geanimeerde tv-serie sinds haar rol in de CBS-show ‘The Crazy Ones’ in 2014 (hoewel ze sindsdien rollen heeft ingesproken in zowel ‘Star Wars: Rebels’ als ‘Robot Chicken’). Gellar vertelde me dat het “geweldig voelt” om weer op schermen te zijn.

“Ik denk dat ik het gevoel heb dat ik nog nooit zo weg was, want er is altijd iets dat draait, dat wordt uitgezonden, dat is wat dan ook,” zei ze. “Maar het welkom was ongelooflijk overweldigend.”

Ik ben blij dat ze de liefde voelt, want ze verdient het.

Een obsessie van mij de laatste tijd zijn mensen die het gevoel hebben dat ze uit een ander tijdperk komen, en acteur Rajiv Surendra past precies.

Velen zullen hem herinneren als Kevin G in de cultklassieker ‘Mean Girls’ uit 2004, maar tegenwoordig kennen we hem ook als de ultieme renaissanceman, die ons alles leert, van hoe je een goede gastheer kunt zijn tot hoe je een boek kunt binden op zijn YouTube-kanaal. .

Serieus, is er iets dat hij niet kan? Hij schildert, hij maakt schoon, hij doet zelfs aan kalligrafie. Ik ontdekte zijn vele talenten voor het eerst toen ik in een konijnenhol viel met zijn video’s op het handgemaakte YouTube-kanaal van HGTV. (HGTV is eigendom van het moederbedrijf van CNN, Warner Bros. Discovery.)

Surendra is niet alleen een meester van vele talenten in deze video’s, maar hij biedt ze ook aan met een ouderwetse flair die me doet vergeten, zelfs voor een moment, wat een puinhoop de 21e eeuw is geweest. Dat is een welkome ontsnapping.

Het is misschien geen vrijdag, maar we kunnen nog steeds over Rebecca Black praten.

Ze was een tiener in 2011 toen ze überviraal ging met haar oorwurm-ode aan het bijna-weekend. Nu, 25, wil Black serieus worden genomen als artiest – en bracht onlangs haar debuutalbum “Let Her Burn” uit.

“Dit album is net zo goed als al het andere dat er nu is. Dit album kan concurreren, ‘zei ze tegen NPR. “En ik als artiest kan concurreren met alle andere popsterren die zich in dit rijk bevinden. Dat was heel belangrijk voor mij.”

“Let Her Burn” is nu uit.

P!nk is een van de beste live-artiesten die ik ooit heb gezien (schreeuw naar mijn vriendin Jen Martin omdat ze me in pre-pandemische tijden op haar concert heeft getrakteerd.)

Haar nieuwste project is het album ‘Trustfall’. Het bevat samenwerkingen met The Lumineers en First Aid Kid, en een eerbetoon aan haar overleden vader, getiteld ‘When I Get There’.

Een kenmerk van P!nk’s werk is dat ze haar muziek met zoveel emotie doordrenkt, en dit nummer is daarop geen uitzondering. Als iemand die ook haar vader heeft verloren, heeft het me zeker ontroerd.

“Trustfall” is nu ook uit.

“Planeetseks met Cara Delevingne”

Cara Delevingne wil graag met je praten over orgasmes.

Nou, dat en nog veel meer; in de serie ‘Planet Sex With Cara Delevingne’ verkent de actrice en LGBTQ+-activist verschillende onderwerpen die te maken hebben met seks, gender en seksualiteit.

Ik heb het gevoel dat dat vrijwel alles zegt, dus ik stop daar.

“Planet Sex With Cara Delevingne” wordt nu gestreamd op Hulu.

“Scherper”

En hier is nog een project dat zichzelf verkoopt. Je moet van een film houden die als volgt wordt beschreven: “Een neo-noir thriller van geheimen en leugens, die zich afspeelt tussen de slaapkamers, barrooms en boardrooms van New York City. Personages strijden om rijkdom en macht in een high-stakes spel van ambitie, hebzucht, lust en jaloezie dat het publiek tot het laatste moment zal laten gissen.”

De met sterren bezaaide cast bestaat uit Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith en John Lithgow en ik durf te zeggen dat het er…scherp uitziet!

“Sharper” is in geselecteerde bioscopen en wordt nu gestreamd op Apple TV+.