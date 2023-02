CNN

Als u zich het Europa van een duizelingwekkend jaar geleden duidelijk kunt herinneren, is misschien wel de grootste verrassing in waar we ons nu bevinden, de mate waarin het Westen is herinnerd aan zijn waarden en doel.

De niet-uitgelokte invasie van Oekraïne door Rusland diende als het onwetende tegengif tegen zes jaar onhandig populisme en de enorme economische en psychologische schok van de pandemie. Het werkte ook om het gevoel tegen te gaan dat moraliteit en de deugd van waarden achterhaald raakten in het licht van de vele uitdagingen die de crises in de wereld met zich meebrachten.

Er hadden niet de dood van duizenden onschuldige Oekraïners, de dreiging van een nucleaire aanval en de nivellering van een groot deel van een land voor nodig moeten zijn om dit punt duidelijk te maken. Maar het is misschien de afkeer van Poetins meedogenloze en onhandige oorlog die Europa en de rest van het Westen heeft geholpen een collectief gevoel van doelgerichtheid te herontdekken.

De ogen van drie oude mannen die ons busje in Posad Pokhrovka binnendrongen, in de vroege dagen van de oorlog, wanhopig op zoek naar beschietingen die hun wereld hadden verscheurd, achtervolgen me nog steeds: zelfs de nazi’s sloegen ze niet zo, zeiden ze snikkend . Ze hadden nooit gedacht dat ze lang genoeg zouden leven om erger te zien dan de jaren veertig.

Oorlogen kunnen het toezicht op het gedrag van beide partijen intensiveren tot het punt waarop elk van een bepaalde mate van wangedrag kan worden beschuldigd. Het is dus belangrijk om op dit punt even stil te staan ​​bij de lelijkheid van de manier waarop Rusland deze oorlog heeft gevoerd.

Ten eerste wil Moskou niet eens toegeven dat het in oorlog is – een teken van het fictieve landschap waarin het wil vechten.

Ten tweede heeft Moskou zijn professionele leger zo snel doorgebrand dat het studenten naar het front dwingt en zijn toevlucht neemt tot het ontketenen van menselijke golven van Russische gevangenen in de Oekraïense loopgraven. Sommigen keren terug in doodskisten, de gewonden worden teruggestuurd om te vechten.

Ten derde is het gebrek aan verfijning – of zelfs maar basaal zelfbewustzijn – opvallend. Het Russische opperbevel lijkt niet eens te willen aangeven hoe erg het is. Op de achtergrond is de dreiging van kernwapens zo onbeholpen gezwaaid – in bonzende signalen van een zwak Kremlin dat de meest conventionele strijd aan het verliezen is – dat het bijna het tegenovergestelde effect lijkt te hebben gehad, het Westen aanzetten tot gezamenlijke actie in het gezicht van wat neerkomt op nucleaire chantage.

De reactie van Oekraïne is een verdere brandstof geweest voor de westerse eenheid. Vindingrijkheid heeft de verdediging van de Oekraïners versterkt. Een territoriumverdedigingsstrijder, bekend als “Graf”, zou in Kramatorsk urenlang kunnen praten over de complexiteit van het synchroniseren van drone-surveillance met artillerie, dan overschakelen naar de rol van westerse particuliere aannemers in de oorlog en eindigen met een zinderende kritiek op de rol van alcoholisme en corruptie zou op de botten van het Russische nucleaire programma werken.

Oekraïne stuurt zijn best en slimste ten strijde en past zich sneller aan oorlogsvoering aan dan je je kunt voorstellen, terwijl Rusland veroordeelden dwingt recht in de kogelregen van de machinegeweren van Kiev te rennen.

In het afgelopen jaar begon de angst voor Moskou te verdampen. De vijand uit de Koude Oorlog die onze wereld zou kunnen verdampen – wiens kernkoppen de dreiging vormden achter zoveel kinderanimaties en films in de jaren 80 – is niet hersteld en heeft de interne blindheid en slordigheid verloren die leidden tot de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Het is zo erg als het was, alleen wanhopiger – de elite werd tweemaal vernederd, eerst in de jaren 90 en nu.

De Russische doden die ik zag, lagen languit langs de weg terwijl Oekraïne deze zomer Kherson binnentrok, waren smerig, met een slaapmat en trainingshandschoenen voor comfort, en alleen roestende bepantsering op hun rug.

Er is iets tragisch aan hoe snel Rusland is gevallen. Misschien terecht, maar sta even stil bij het feit dat de eerste jaren van Poetin, ondanks hun bloedbaden in Tsjetsjenië en de langzame wurging van afwijkende meningen, een kern van economische hervormingen en vooruitgang voor gewone Russen inhielden. Poetin creëerde de middenklasse die uiteindelijk zijn ondergang zou riskeren.

Nu is dat allemaal weg en zal de komende jaren een krimpende bevolking aan de randen van Europa raspen. Of Rusland nu een harde berisping nodig heeft of niet, de impact van zijn ondergang zal een ander probleem zijn dat Europa van dichtbij moet doorstaan.

Het meest verrassende aan de keuze die Moskou het Westen heeft opgelegd – om zijn strategische nederlaag in Oekraïne te zoeken in plaats van zijn beperkte verzoening – is dat Europa een jaar geleden de andere kant opging.

De defensiebudgetten groeiden als erkenning voor de Russische boosaardigheid, maar de brede hoop was dat Poetin een goedaardige, knorrige buurman zou zijn die ruzie maakte over het grenshek, in plaats van een woeste plunderaar die erop uit was een imperium te herstellen dat zo oud was in concept dat zelfs hij niet oud genoeg was om het helemaal te zien.

Het Westen is bezig met een daad van volledige steun aan Oekraïne, die de meeste van haar functionarissen een jaar geleden veel te provocerend zouden hebben gevonden. Tanks sturen, aan F16’s denken, troepen trainen… Het is moeilijk te beweren dat dit niet ook al de oorlog van de NAVO is, die bij volmacht wordt uitgevochten.

Is dat iets slechts? Voor Oekraïne, ja, wiens offer nooit had mogen gebeuren. Zoveel verlies blijft verborgen: ik herinner me dat ik aan het begin van de oorlog binnen was en bibberend buiten het administratiegebouw van Mykolaiv stond. Nu kan ik alleen maar bedenken hoeveel er in moeten hebben gezeten toen een raket het in tweeën scheurde in maart.

Maar dit is een beperkter scenario voor de nederlaag van Rusland dan de NAVO-oorlogsplanners hadden kunnen bedenken. Het was nooit de bedoeling dat de Grote Macht zo expliciet wankelde, of zo onbeholpen eenheid inspireerde bij de vijanden die ze zo hard had proberen te verdelen.

Een patroon van misrekening en misstap door Moskou is niet helemaal geruststellend. Het laat het gebruik van zijn nucleaire arsenaal nog steeds als een soort wildcard zien. We kennen de gevolgen van het gebruik van kernwapens voor hun slachtoffers en gewone Russen. Maar dat heeft Poetin tot nu toe niet tegengehouden.

De mogelijkheid dat het smerigste speelgoed van Rusland ook faalt in hun meest destructieve gebruik – dat de nucleaire knop alleen maar rookt en zoemt als hij wordt geraakt – is misschien wat Poetin tegenhoudt, of dezelfde inslag van zelfbehoud die hem bij elke beweging heeft geleid.

Het is misschien het aangeboren egoïsme en de bijziendheid van het Russische systeem dat deze dreiging vermindert en zo’n vlezige westerse reactie mogelijk heeft gemaakt. Het komende jaar zal waarschijnlijk de niet-conventionele dreiging van een wanhopig Rusland groeien, en de westerse steun langzaam moe worden naarmate de verkiezingen verlopen en de begrotingen onder druk staan.

Maar in een jaar tijd is er al een ruimere overwinning behaald – in die zin dat eenheid van doel en inhoudelijke steun hebben gezegevierd, waar Moskou egoïsme en verdeeldheid zocht. Dat moment van helderheid kan niet worden gewist, hoe lang het ook duurt.