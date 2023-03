Een versie van dit verhaal verscheen in Pop Life Chronicles, de wekelijkse entertainmentnieuwsbrief van CNN. Om het in je inbox te krijgen, meld je hier gratis aan.





Hoe luidt het gezegde: wees aardig tegen de mensen die je op de weg naar boven ontmoet, omdat het dezelfde mensen zijn die je op de weg naar beneden zou kunnen ontmoeten?

Sta me toe dat om te draaien en te zeggen: wees aardig tegen iedereen – je weet nooit wie er nog meer in de lift zit. Zoals omhoog. (En trouwens, wat is er mis met aardig zijn?!)

Dat zou ons nieuwe “geloofsbelijdenis” moeten zijn. Je staat op het punt te lezen waarom ik mezelf op de schouder klopt voor die regel.

Michael B. Jordan vermoordt het in Hollywood.

Hij speelt niet alleen in ‘Creed III’, maar hij regisseerde ook de nieuwste aflevering in de populaire boks film franchise.

Jordan heeft een lange weg afgelegd sinds zijn ontsnapping rol als Wallace in de veelgeprezen HBO-serie “The Wire” (HBO is eigendom van het moederbedrijf van CNN, Warner Bros. Discovery) en zelfs verder van zijn schooltijd in Newark, New Jersey.

Radiopresentator Lore’l kwam er onlangs achter hoe ver.

Bekend van zowel de radioshow ‘The Morning Hustle’ als de podcast ‘The Undressing Room’, deelde Lore’l onlangs dat ze met Jordan naar school was gegaan en ‘we plaagden hem de hele tijd omdat hij Michael Jordan heette’.

Snel vooruit naar de rode loper voor de première van ‘Creed III’, waar ze merkte dat ze haar voormalige klasgenoot interviewde – en hem eraan herinnerde dat ze teruggingen.

herinnerde Jordan zich.

“O ja,” zei hij. “Ik was de oubollige jongen, toch?”

‘Dat heb ik niet gezegd,’ drong Lore’l terug terwijl hij een beetje zenuwachtig lacht, voegt hij er snel aan toe dat Jordan “duidelijk dingen hier aan het vermoorden is” en “niet oubollig meer is”.

Waarschuwing mensen: de cornball van gisteren kan uitgroeien tot de superster van morgen.

Over reünies gesproken, Selena Gomez had er onlangs een met haar voormalige “Wizards of Waverly Place” costars Jennifer Stone en David DeLuise en deelde enkele waarheden waarvan ik denk dat veel mensen zich kunnen identificeren.

Het trio kwam weer bij elkaar voor een aflevering van de podcast “Wizards of Waverly Pod”. Daar sprak Gomez over het wegdrijven van de mensen met wie ze vier jaar in de Disney-show had doorgebracht, terwijl ze een nog grotere ster werd.

“Ik denk dat ik me langzaamaan een beetje schaamde”, zei ze. “Ik schaamde me voor de beslissingen die ik nam. Ik wilde niet dat jullie me zagen in de toestand waarin ik verkeerde, want A, je zou me de waarheid hebben verteld – wat me angst aanjaagt – en B, ik wilde je niet teleurstellen.’

Wie van ons heeft relaties niet laten wankelen en zich er slecht over gevoeld? Blij dat ze weer contact hebben en het uit kunnen praten.

De Colombiaans-Amerikaanse zanger en songwriter Kali Uchis is een vibe.

Een mix van experimentele pop, soul en R&B, haar muziek heeft een groep fans aangetrokken die zichzelf de ‘Kuchis’ noemen. Dat alleen al zou je veel moeten vertellen.

Later deze week verschijnt haar derde album, ‘Red Moon in Venus’, over liefde en eigenwaarde.

“Toen ik naar het hele oeuvre keek, besefte ik dat veel van de boodschap was gericht op jezelf kennen”, vertelde Uchis aan Pitchfork. “Liefde natuurlijk, maar alle verschillende aspecten van liefde – of het nu gaat om iemand met liefde vrijlaten, liefde in je leven roepen of zelfliefde.”

“Red Moon in Venus” is nu uit.

‘Daisy Jones & de Zes’

Helaas is Riley Keough onlangs in het nieuws geweest vanwege de tragische dood van haar moeder, Lisa Marie Presley.

Maar naast onder andere Sam Claflin, Suki Waterhouse en Camila Morrone speelt de actrice nu in de nieuwe gelimiteerde serie ‘Daisy Jones & The Six’, gebaseerd op de gelijknamige roman van Taylor Jenkins Reid. Het volgt het eeuwenoude verhaal van de opkomst en het uiteindelijke uiteenvallen van een populaire band; degenen die de roman hebben gelezen (dat zou ik zijn) hebben reikhalzend uitgekeken naar de aanpassing voor het kleine scherm.

De eerste paar afleveringen van de serie zijn nu beschikbaar op Amazon Prime Video.

‘Chris Rock: selectieve verontwaardiging’

Laten we eerlijk zijn: mensen kijken niet zozeer naar deze live comedyspecial omdat het geschiedenis schrijft, maar omdat ze willen horen wat Chris Rock te zeggen heeft over de Oscars-klap gezien en gehoord over de hele wereld.

Dat gezegd hebbende, Rock zal zeker genoeg te zeggen hebben over andere onderwerpen – hij is op tournee geweest sinds vorig jaar zijn materiaal aan het verfijnen. En alsof dat nog niet genoeg is, is er een pre-show met meer grote strips, waaronder Wanda Sykes, Arsenio Hall, Leslie Jones, Amy Schumer, Jerry Seinfeld en Sarah Silverman.

Het begint allemaal te streamen om 21.30 uur EST zaterdag op Netflix.