Analyse: Kann Rishi Sunak das Chaos beenden und Großbritanniens Glaubwürdigkeit wiederherstellen?

London

CNN

—



Der Aufstieg von Rishi Sunak an die Spitze der britischen Politik ist bemerkenswert. Erst vor sieben Wochen wurde er von Liz Truss im Führungswettbewerb der Konservativen Partei umfassend geschlagen. Heute, nachdem er als Sieger aus einem Führungswettbewerb hervorgegangen ist, der aus den Trümmern ihrer kurzen Amtszeit als Premierministerin herausgeholt wurde, ist er nur eine Audienz bei König Charles III. abseits der Downing Street.

Der Mann, der zweieinhalb Jahre lang Finanzminister von Boris Johnson war, nur um zurückzutreten und Johnsons Regierung zu stürzen, steht nun vor der wenig beneidenswerten Aufgabe, nach Truss‘ katastrophaler Amtszeit eine ins Wanken geratene Nation wieder auf die Beine zu stellen.

Man kann davon ausgehen, dass er dies tun wird, indem er den Wirtschaftsplan umsetzt, den er während seiner gescheiterten Bewerbung um die Führung Anfang dieses Jahres entworfen hat. Sunak kritisierte die Pläne von Truss, die Steuern zu senken und die täglichen Ausgaben durch Kreditaufnahme zu finanzieren, und sagte, dies würde wirtschaftliches Chaos anrichten.

Er behielt Recht, als die Truss-Regierung ihre Pläne in einem „Mini-Budget“ umsetzte, das das Pfund auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten fallen ließ und die Anleihenkurse einbrach, die Kreditkosten in die Höhe schnellen ließ und Pensionskassen an den Rand der Zahlungsunfähigkeit trieb.

Wie Sunak auch vorhersagte, trieben steigende Zinssätze die Hypothekenrückzahlungen in die Höhe, und die Kreditgeber bemühten sich, ihre Produkte vom Markt zu nehmen, was die Hoffnungen vieler potenzieller Hausbesitzer fast über Nacht zunichte machte.

Der internationale Ruf Großbritanniens hatte bereits einen Schlag erlitten, bevor Truss sein Amt antrat. Die endlosen Skandale, die Johnson letztendlich aus dem Amt drängten, zusätzlich zu seinen wiederholten Drohungen, das Völkerrecht wegen des Brexit-Deals zu brechen, den er persönlich mit der Europäischen Union vereinbart hatte, hatten die Staats- und Regierungschefs der Welt nicht wohlwollend gegenüber Großbritannien gemacht.

Das soll nicht heißen, dass Großbritannien auf der Weltbühne irrelevant ist. Die Unterstützung der Regierung für die Ukraine beispielsweise hat Großbritannien – und insbesondere Johnson – Lob von anderen westlichen Führern eingebracht.

Der frühere Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, schrieb am Montag in Politico: „Großbritannien war die führende ausländische Macht, die die Ukraine unterstützt. Unter dem Triumvirat aus Premierminister Boris Johnson, Außenministerin Liz Truss und Verteidigungsminister Ben Wallace stand London an der Spitze der politischen Entschlossenheit und Führung.“

Sunaks Beitritt ist direkt auf das Chaos der letzten Monate zurückzuführen. Er gilt als sicheres Paar Hände, da er für seinen Umgang mit der Wirtschaft während der Covid-19-Pandemie großes Lob erhalten hat und Unternehmen und Bürgern mit großen staatlichen Ausgabenprogrammen geholfen hat, die viele Lebensgrundlagen gerettet haben. Seine Aufgabe ist nun klar: Ruhe bringen.

Unglücklicherweise für Sunak hat er eine politische Partei geerbt, die die letzten Jahre damit verbracht hat, Stücke aus sich herauszureißen. Die Konservative Partei des Jahres 2022 ist durch Fraktionismus und gespaltene Loyalitäten definiert, die sie sowohl für Johnson als auch für Truss unregierbar machten.

Die Partei ist in viel mehr Linien als links und rechts gespalten, aber Sunak wird wahrscheinlich die größten Schwierigkeiten mit dem populistischen Flügel der Brexiteers der Partei haben, der Johnson verehrte.

„Die Realität ist, dass die härtesten Elemente der Brexiteer-Rechten wahrscheinlich niemanden unterstützt haben, weil sie wissen, dass es mit dem neuen Premierminister einen Streit über den Brexit geben wird“, sagte Salma Shah, eine ehemalige Beraterin der Konservativen, gegenüber CNN. „Eine der obersten Prioritäten für Sunak wird die Aushandlung des Nordirland-Protokolls sein (ein umstrittener Teil des Post-Brexit-Deals). Wenn es nicht in ihre Richtung läuft, können sie umkehren.“

Sunak kann diese Leute entweder ignorieren oder beschwichtigen, aber es könnte bedeuten, dass er ein großes Stück bescheidenen Kuchen schlucken muss.

„Er kann versuchen, die Leute aus diesem Flügel der Partei, die ihm den ‚Verrat‘ an Boris oder seine finanzielle Zurückhaltung nicht verzeihen, zu neutralisieren, indem er ein Kabinett ernennt, das sie besänftigt. Möglicherweise bedeutet das, seinen Stolz herunterzuschlucken und etwas für Boris und Liz Truss zu finden“, fügte Shah hinzu.

Wenn er es nicht tut, könnte Johnson Sunak von den Hinterbänken aus Probleme bereiten, wenn er in der Stimmung für Rache wäre.

„Vermutlich wird er ihn nicht in die Regierung setzen, was bedeuten könnte, dass er auf den Hinterbänken Ärger macht. Ich schätze, sie müssen hoffen, dass er seinen Platz aufgibt und losgeht, um Geld zu verdienen“, sagte Tim Bale, Professor für Politik an der Queen Mary University.

Das Parteimanagement könnte in naher Zukunft nicht mehr in Sunaks Händen liegen. Was aber fest in seiner Begabung steckt, ist die Wirtschaftspolitik und der Umgang mit internationalen Partnern.

„Er ist jemand mit viel globaler Erfahrung außerhalb der Politik und hat auch als Bundeskanzler mit globalen Persönlichkeiten zu tun. Er ist ein fließender Kommunikator und er weiß, wovon er spricht, wenn es um die Wirtschaft geht. Ich denke also, es besteht jede Chance, dass er von der internationalen Gemeinschaft willkommen geheißen wird, nicht nur, wenn er die Wirtschaft, sondern auch die britische Politik regeln kann“, fügte Bale hinzu.

In einer idealen Welt für Sunak würde er wirtschaftliche Stabilität und damit auch politische Stabilität bringen. Aber langjährige Beobachter der britischen Politik wissen, dass beides nicht immer Hand in Hand geht.

„Er wird aufgrund des Minibudgets von Truss eine Politik umsetzen müssen, die bei verschiedenen Gruppen aus unterschiedlichen Gründen politisch unbeliebt sein wird“, sagte Vicky Pryce, ehemalige gemeinsame Leiterin des Wirtschaftsdienstes der britischen Regierung.

Das, sagte Pryce, könnte Sparmaßnahmen bedeuten, um die Bücher auszugleichen, Windfall-Steuern für Energieunternehmen und die Umkehrung von Truss ‚Idee, die Obergrenzen für die Boni der Banker aufzuheben. „Er muss eine Politik, die konservative Abgeordnete verärgern könnte, gegen eine Politik abwägen, die die Öffentlichkeit gegen ihn aufbringen könnte.“

Konservative Abgeordnete und Berater ihrerseits sind eine Mischung aus erleichtert, wütend, besorgt und in einigen Fällen niedergeschlagen. Einige denken, dass die Öffentlichkeit ein bisschen Ruhe und Frieden vom politischen Chaos zu schätzen wissen wird. Einige sind außer sich, dass der Mann, der Johnson zu Fall gebracht hat, seinen Willen bekommen hat. Einige glauben, dass Sunak beim Brexit zu weich sein wird. Manche glauben, dass die nächste Wahl bereits verloren ist.

Bis zur nächsten Bundestagswahl sind es theoretisch noch mindestens zwei Jahre. Das ist mehr als genug Zeit für Sunak, um das Schiff zu stabilisieren und die düsteren Umfragewerte der Konservativen wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Aber er muss seine Party mitnehmen.

Und wenn man sich die letzten Wochen ansieht, könnte der neue Premierminister zu einem weiteren konservativen Führer werden, der gezwungen ist, mehr Zeit mit der Verwaltung der Innenpolitik seiner eigenen Partei zu verbringen, als sich mit den massiven Problemen seines Landes zu befassen.