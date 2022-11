Analyse: Donald Trumps Kaiser-hat-keine-Kleider-Moment

CNN

Donald Trump dreht sich alles ums Gewinnen.

„Wir werden so viel gewinnen“, sagte er im Wahlkampf 2016. „Du wirst des Gewinnens müde werden. Sie werden sagen: „Bitte, Herr Präsident, ich habe Kopfschmerzen. Bitte gewinnen Sie nicht so viel. Das wird schrecklich.“ Und ich werde sagen: ‚Nein, wir müssen Amerika wieder großartig machen.‘ Du wirst sagen: ‚Bitte.‘ Ich sagte: ‚Nein, nein. Wir werden weiter gewinnen.’“

Trumps gesamte Persönlichkeit ist in diese Vorstellung verwickelt, dass er – mit Entschuldigung an DJ Khaled – alles, was er tut, ist, zu gewinnen. Aus seiner Sicht ist er der ultimative Gewinner im Leben – er ist reich! Er ist erfolgreich! Er ist berühmt! – und die einzigen Leute, die das nicht anerkennen, sind die Hasser und die Verlierer.

Abgesehen davon, dass Trump zumindest in der Politik viel mehr verloren als gewonnen hat.

Trump hat das Präsidentschaftsrennen 2016 gewonnen, ja. Aber seitdem ist folgendes passiert:

* Die Republikaner verloren 2018 die Kontrolle über das Repräsentantenhaus.

* Trump verlor das Weiße Haus im Jahr 2020.

* Die Republikaner verloren 2021 die Kontrolle über den Senat.

* Die Republikaner haben trotz hoher Erwartungen bei den Zwischenwahlen 2022 dramatisch unterdurchschnittlich abgeschnitten.

Es ist diese ausgesprochen lückenhafte Bilanz, auf die sich ein neuer Kommentar der Redaktion des Wall Street Journal konzentriert, wenn es darum geht, dass es Zeit für die Republikanische Partei ist, sich vom ehemaligen Präsidenten zu lösen.

„Herr. Trump hat die Wahlen 2022 verpfuscht und könnte den Demokraten den Senat für zwei weitere Jahre übergeben“, heißt es in dem Kommentar. „Herr. Trump hatte als Präsident politische Erfolge, einschließlich Steuersenkungen und Deregulierung, aber er hat die Republikaner in ein politisches Fiasko nach dem anderen geführt.“

Ja, genau das!

Eines der verwirrenderen Dinge an Trumps anhaltender Anziehungskraft auf die Republikanische Partei – zumindest für mich – ist seine Fähigkeit, seine Machtposition trotz nachweislich schlechter Ergebnisse zu behaupten. Nur 39 % der Mittelwahlwähler sahen ihn laut einer nationalen Wahlausgangsumfrage positiv.

Es gibt wirklich nein Zweifel an Trumps Bilanz als Führer der Republikanischen Partei. Er hat immer wieder erhebliche Rückschläge und enttäuschende Leistungen erlebt. Er hat Kandidaten mit begrenzter Anziehungskraft aus den extremsten Teilen der republikanischen Basis herausgedrängt, die es nicht geschafft haben, dem Sieg in gewinnbaren Sitzen nahe zu kommen. Er hat auch Gemäßigte, Unabhängige und sogar einen anständigen Teil der Republikaner entfremdet.

Wenn IRGENDEIN anderer Politiker die Art von Wahlergebnissen hätte, die Trump rühmt, kann ich mir schwer vorstellen, dass Politiker ihnen weiterhin Ehrerbietung erweisen würden. Tatsächlich würde es wahrscheinlich einige Anstrengungen geben, diesen Politiker zur Seite zu drängen – und den Hauch der Niederlage loszuwerden.

Warum ist das bei Trump nicht passiert? Nun, das liegt zumindest teilweise daran, dass Trump nie eine Niederlage eingeräumt hat – weder bei den Wahlen 2020 noch bei einem der anderen oben erwähnten Wettbewerbe.

„Während die gestrigen Wahlen in gewisser Weise etwas enttäuschend waren, war es aus meiner persönlichen Sicht ein sehr großer Sieg – 219 SIEGE und 16 Niederlagen im General – wer hat jemals besser abgeschnitten“, sagte Trump am Mittwoch auf seiner Truth Social-Website.

Tatsachen sind jedoch Tatsachen. Trump hat seit seinem atemberaubenden Sieg 2016 auf Schritt und Tritt verloren. Die Frage ist nun, ob die republikanischen Wähler sich dieser Tatsache bewusst werden.