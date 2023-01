Analyse: Die neuen Panzer der Ukraine von NATO-Verbündeten werden nicht die sofortige Wende bringen, die manche erwarten

CNN

—



Diejenigen, die hoffen, dass Kampfpanzer, die von NATO-Verbündeten an die Ukraine gespendet wurden, eine unmittelbare Wirkung im Krieg mit Russland haben werden, müssen ihre Erwartungen möglicherweise anpassen.

Nach der Bestätigung, Lieferungen der amerikanischen M-1 Abrams, deutscher Leoparden und britischer Herausforderer zu erhalten, sieht sich Kyiv nun mit den logistischen und operativen Realitäten konfrontiert, eine Auswahl von sehr unterschiedlichen und komplexen schweren Panzerungen in effektive Kampfeinheiten zu integrieren.

Aber zuerst müssen die Ukrainer den Zeitplan für die Lieferung berücksichtigen.

Selbst die optimistischsten Schätzungen gehen davon aus, dass es Monate dauern wird, bis die Panzer in großer Zahl auf das Schlachtfeld kommen, um einen großen Unterschied zu machen, während es im Fall der Abrams-Panzer mehr als ein Jahr dauern könnte, bis die Ukraine sie einsetzen kann.

Die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagon, Sabrina Singh, sagte am Donnerstag, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine eine weiterentwickelte Version des Abrams, den M1A2, zur Verfügung stellen würden.

Die USA „haben diese Panzer nicht im Überschuss in unseren US-Beständen verfügbar“, sagte sie und fügte hinzu, dass es „Monate dauern wird, sie in die Ukraine zu transferieren“.

Viele Analysten sagen, dass es für die Ukraine einfacher wäre, bei einem Panzertyp zu bleiben, und das macht Deutschlands Entscheidung, Leoparden in den Kampf zu lassen, so wichtig.

Moderne Kampfpanzer sind komplizierte Waffen. Äußerlich beeindruckend und robust, hängt ein Großteil ihrer Effektivität auf dem Schlachtfeld von ausgeklügelten Elektronik- und Computersystemen in ihrem Kern ab. Diese Systeme finden Ziele und richten das Hauptgeschütz des Panzers darauf aus.

Die Wartung der Panzer, ihre Reparatur und die Lieferung der erforderlichen Teile erfordert eine detaillierte Schulung von den Besatzungen in den Fahrzeugen bis hin zu den Logistikpfaden, die sie unterstützen, Hunderte oder vielleicht Tausende von Kilometern von der Front in der Ostukraine entfernt.

„Der Panzer, den sie am effektivsten betreiben und warten können, wird die richtige Option sein, was wahrscheinlich bedeutet, dass er in großer Zahl mit weniger komplexen Systemen verfügbar ist, der mit den am besten zugänglichen Kraftstoffen betrieben wird und leicht verfügbare Munition verwendet – und das ist wahrscheinlich der Leopard 2 “, sagte Blake Herzinger, ein Nonresident Fellow am American Enterprise Institute.

Nicholas Drummond, ein auf Landkriegsführung spezialisierter Analyst der Verteidigungsindustrie und ehemaliger Offizier der britischen Armee, stimmt dem zu.

„Ich würde sagen, dass die Fähigkeit, ukrainische Soldaten auszubilden, damit sie jeden ihnen gegebenen Panzer unterstützen können, fast wichtiger ist als die Art des Panzers, den sie benutzen“, sagte er.

Drummond sagte, die deutschen Panzer seien dafür ausgelegt, von Wehrpflichtigen wie der Ukraine gewartet zu werden, was den Leoparden einen Vorteil gegenüber den Abrams und Challengers verschafft, die von freiwilligen Berufskräften der US- und britischen Streitkräfte eingesetzt werden. Da Wehrpflichtige während ihrer Zeit in Uniform weniger Zeit zum Lernen haben, trägt ein einfacheres Design wie der Leopard dazu bei, die Wahrscheinlichkeit von Wartungsfehlern zu verringern, sagte er.

Nicht jedes bisschen dieser Wartung richtig zu machen, könnte zu einer Katastrophe auf dem Schlachtfeld führen.

Mark Hertling, ein CNN-Militäranalytiker, der einst die 1. Panzerdivision der US-Armee befehligte, kennt den Abrams und seine Fähigkeiten und Schwachstellen gut.

Die Panzer kampfbereit zu halten bedeutet nicht nur, ihre Besatzungen zu schulen, sondern auch jede Person in der Lieferkette, die sie unterstützt, sagte er auf Twitter.

„Diejenigen, die sagen ‚Gebt ihnen einfach die verdammten Panzer!‘ Ich habe wahrscheinlich noch nie die Choreografie gesehen, um diese Arbeit auf dem Schlachtfeld zu machen“, sagte Hertling. „Wenn man im Kampf nur ein paar Dinge falsch macht, führt das zu Katastrophen und Fehlschlägen. Tödliche Panzer verwandeln sich in Bunker, die sich nicht bewegen oder schießen“, sagte er.

Da der Abrams in Amerika hergestellt wird, hat er „einen sehr langen logistischen Schwanz, der bis in die USA zurückreicht“, sagte Drew Thompson, Visiting Senior Research Fellow an der Lee Kuan Yew School of Public Policy an der National University of Singapore. Schlüsselkomponenten, die sich im Kampf abnutzen oder beschädigt werden, müssten durch US-Teile ersetzt werden, die an ein Reparaturdepot in der Ukraine oder möglicherweise Polen geschickt werden müssten, das dabei ist, eine eigene Flotte von Abrams zu erwerben.

Thompson sagte, das Pentagon sei gut darin, schwierige logistische Probleme zu lösen, „aber das Risiko ist sowohl für die USA als auch für die Ukraine hoch.“

Denken Sie an den Propagandasieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wenn Bilder von kaputten amerikanischen Panzern auf einem ukrainischen Schlachtfeld auftauchen.

„Leopards von einer europäischen Logistikbasis aus unterstützen zu können, ist definitiv vorzuziehen“, sagte Thompson.

Und das spricht für die Anzahl der verfügbaren Leoparden. Laut Drummond, Berater des Herstellers der deutschen Panzer, sind mehr als 4.000 im Einsatz. „Ersatzteile sind aus mehreren Quellen leicht erhältlich“, sagte er.

Die Vielfalt der Quellen für Leoparden wurde am Donnerstag hervorgehoben, als Kanada sagte, es würde vier der in Deutschland hergestellten Panzer in die Ukraine schicken, aber vielleicht noch wichtiger, auch Ausbildung und technische Unterstützung leisten.

Andere NATO-Länder mit Leoparden in ihren Arsenalen sind Polen, Griechenland, Spanien, die Türkei, Ungarn, Dänemark, Portugal, Norwegen, die Slowakei und die Tschechische Republik. Die NATO-Beitrittskandidaten Schweden und Finnland haben ebenfalls eine beträchtliche Anzahl von Leoparden.

Drummond gibt auch einen historischen Überblick darüber, warum Zahlen aus dem Zweiten Weltkrieg so wichtig sind, als in den USA hergestellte Sherman-Panzer gegen deutsche Tiger-Panzer antraten.

„Der Tiger war in vielen Bereichen messbar besser als der Sherman. Aber Sherman war gut genug“, sagte er.

„Was Sherman wirklich einen Vorteil verschaffte, war, dass es so konzipiert war, dass es einfach zu produzieren war. Mit 49.234 hergestellten Shermans gegenüber 1.347 Tigern überstieg die Quantität die Qualität. Heutzutage übertrumpft Unterstützung reine Feuerkraft, Schutz und Mobilität“, sagte Drummond.

Der Betrieb neuer, oft nicht übereinstimmender Arten von Ausrüstung ist etwas, in dem sich die Ukrainer im Krieg als geschickt erwiesen haben, indem sie alte Panzerbestände aus der Sowjetzeit und aus Russland erbeutete zu einer bisher effektiven Streitmacht zusammenfügten.

„Bis zu 12 von einem Modell, 30 von einem anderen und 100 von einem dritten … das ist ein weiterer Mittwochmorgen in der ukrainischen Armee“, sagte Trent Telenko, ein ehemaliger Qualitätskontrollprüfer der US-Verteidigungsvertragsverwaltungsbehörde.

„Die Ukraine wirft kluge Köpfe auf ihre Wartungsprobleme, zusammen mit echter mechanisierter Logistik und moderner Lagerinformationstechnologie, um den Überblick über Teile mit modernen 2D- und 3D-Barcodes auf ihren Ersatzteilverpackungen zu behalten“, sagte er.

Aber Deutschlands Zusage von 14 Leopard-Panzern ist nur ein Bruchteil der 300, die die Ukraine braucht. Deutschlands wichtigste Regierungspartei sagte am Mittwoch in einem Tweet, dass mehr von Kiews anderen Partnern kommen würden, um zwei Bataillone Leoparden – insgesamt rund 80 Panzer – in ukrainische Hände zu geben.

Der NATO-Verbündete Polen, der den Vorstoß anführte, Deutschland dazu zu bringen, die Lieferung der in Deutschland hergestellten Ausrüstung an die Ukraine zuzulassen, ist ein wahrscheinlicher Spender von Leoparden.

Beamte sagen, ukrainische Besatzungen könnten mit dem Training an den Panzern beginnen, die sie schließlich in Kürze erhalten werden. Aber sie im Kampf zu sehen, ist wahrscheinlich Monate entfernt.

„Ukrainisches Militärpersonal muss ausgebildet werden – der Leopard ist ein technologisch sehr fortschrittliches Gerät, und das wird einige Wochen dauern, nur der Ausbildungsprozess“, sagte der portugiesische Außenminister João Gomes Cravinho am Mittwoch dem Sender SIC.

„Danach gibt es logistische Hürden, die mit den Verbündeten angegangen werden müssen, also wird es zwei, drei Monate dauern.“

Während die Ukraine auf die modernen Panzer wartet, wird Russland wohl nicht stehen bleiben.

Das Institute for the Study of War (ISW) berichtete am Donnerstag, dass sich Moskau möglicherweise auf eine Offensive in der Region Luhansk in der Ostukraine vorbereitet, bei der der Schwerpunkt eher auf konventionellen russischen Streitkräften als auf den vertraglich gebundenen Truppen der Wagner-Gruppe liegen wird, die operiert haben dort.

Aber das Wissen, dass neue Panzer kommen, wird den ukrainischen Kommandanten mehr Freiheit geben, ihre aktuellen Bestände einzusetzen, um jeder russischen Offensive entgegenzuwirken, sagte ISW.

Hertling, der Militäranalyst von CNN, sagte auch, dass die Leopard-Panzer in etwa drei Monaten auf dem Schlachtfeld sein könnten. Die Abrams könnten acht oder mehr nehmen, schrieb er auf Twitter.

„Aber das ist blitzschnell, um eine Truppe zu liefern (und) vorzubereiten, die nicht auf diesen Fahrzeugen ausgebildet ist“, sagte Hertling.

Und obwohl die Leoparden und Abrams einige Zeit brauchen, um auf das Schlachtfeld zu gelangen, sagen Experten, dass das ukrainische Militär sie jahrelang brauchen wird.

„Wir beobachten, wie sich das ukrainische Militär gleichzeitig modernisiert und verwestlicht, während wir einen existenziellen Krieg führen“, sagte Herzinger vom American Enterprise Institute.

„Also werden Entscheidungen darüber getroffen, welche Art von Panzern sie auch in Zukunft wollen, was mit vielen langfristigen Entscheidungen in Bezug auf Sicherheitspartner einhergeht“, sagte er.

Die Ukraine wird vielleicht in absehbarer Zeit nicht der NATO beitreten, aber sie wird wie ein NATO-Land bewaffnet sein.

Analysten weisen auf das beeindruckende Arsenal an NATO-kompatibler Ausrüstung hin, die sich bereits auf dem Schlachtfeld befindet oder für die Ukraine in Vorbereitung ist – Infanterie-Kampffahrzeuge aus den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland, HIMARS-Raketensysteme und andere Artillerie sowie Patriot-Luftverteidigungsbatterien unter diesen Systemen.

„Dies wird nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der ihnen zur Verfügung stehenden Ausrüstung sicherstellen und es der Ukraine ermöglichen, effizienter in die NATO und andere westliche Logistik- und Wartungssysteme integriert zu werden“, schrieb Frank Ledwidge, ein Militärexperte an der Universität von Portsmouth auf The Conversation in diesem Monat.

„Die Ukraine wird in diesem und im nächsten Jahr nicht nur in der Lage sein, die zunehmend bekämpfte russische Armee zu besiegen – ihre Streitkräfte werden auch in Zukunft jeden weiteren Angriff eines aufgerüsteten, revanchistischen Russlands abschrecken.

„Sie wird die Sicherheit der Ukraine – und damit Europas – bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein gewährleisten.“