Analyse: Der Rückzug Russlands aus der Hälfte von Cherson ist sowohl demütigend als auch nicht überraschend

Russlands Verteidigungsministerium sagt, seine Truppen bereiten den Rückzug aus einem großen Teil der besetzten ukrainischen Region Cherson vor, ein Schritt, der demütigend, aber nach den Entwicklungen der letzten Wochen auch nicht überraschend ist.

Der Plan würde Tausende von Quadratkilometern (einschließlich einiger der besten Ackerflächen der Ukraine) aufgeben, die Russland seit den frühen Tagen der Invasion besetzt hat und das erst vor fünf Wochen offiziell zu seinem Territorium erklärt wurde.

Bei einem choreografierten Treffen am Mittwoch in Moskau gaben der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu und General Sergej Surovikin – der kürzlich ernannte Kommandant dessen, was Moskau als seine „spezielle Militäroperation“ in der Ukraine bezeichnet – dem Abzug das bestmögliche Gesicht.

Seit August haben russische Truppen 9.500 ukrainische Soldaten in Cherson getötet und „bis zu 80 % bis 90 % der feindlichen Raketen erfolgreich abgewehrt“, behauptete Surovikin.

Dennoch würde ein Rückzug das Leben von Zivilisten und Truppen schützen, sagte er.

„Ich verstehe, dass dies eine sehr schwierige Entscheidung ist, aber gleichzeitig werden wir das Wichtigste bewahren – das Leben unserer Soldaten und die gesamte Kampffähigkeit der Truppengruppierung, die sinnlos auf der rechten Seite (West ) Bank in einem begrenzten Gebiet“, sagte Surovikin.

Russische Kommentatoren und Beamte haben das Wort Rückzug sorgfältig vermieden und den „Rückzug“ als einen intelligenten militärischen Aufruf bezeichnet, sich auf der Ostseite des Flusses Dnipro neu zu formieren, in verteidigungsfähigen Positionen, die die ukrainischen Streitkräfte nur schwer zerstören könnten.

Wie die Ukrainer reagieren werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Ihre Truppen an der Südfront sind erschöpft und das Land vor ihnen dürfte stark vermint sein. Die Verfolgung der russischen Truppen würde mehr Blut vergießen, ebenso wie jeder Kampf in dicht besiedelten Gebieten wie der Stadt Cherson.

Die Ukraine werde sich „sehr vorsichtig bewegen, ohne Emotionen, ohne unnötiges Risiko“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am späten Mittwoch in seiner täglichen Videobotschaft.

„Wir bewegen uns allmählich nach Süden und stärken unsere Positionen. Schritt für Schritt“, sagte er.

Die Ankündigung in Moskau löste nicht das Brustklopfen aus, das frühere Umkehrungen begleitete.

Der tschetschenische Führer Ramsan Kadyrow, der das Verteidigungsministerium und das Oberkommando oft kritisiert hat, sagte, Surovikin habe tausend Soldaten gerettet und „eine schwierige, aber richtige Wahl getroffen zwischen sinnlosen Opfern um lauter Äußerungen willen und der Rettung des unbezahlbaren Lebens von Soldaten .“

Kadyrow fügte hinzu, dass Cherson ein schwieriger Ort zum Kämpfen sei, insbesondere ohne garantierte Nachschubrouten.

Als die Ukraine im Sommer Raketen mit größerer Reichweite wie die US-HIMARS erhielt, machte sie sich daran, so viele Flussbrücken, Eisenbahnknotenpunkte und Versorgungsdepots tief hinter den russischen Linien wie möglich zu zerstören. Die Russen griffen auf Pontonbrücken zurück und tauchten sogar Eisenbahnwaggons unter, aber es wurde immer schwieriger, Munition und andere Vorräte über den Dnipro zu bringen.

Aber nicht alle nahmen den Rückzug von Cherson mit Gleichmut hin. Der hawkische russische Kommentator Sergey Markov beschrieb die geplante Aufgabe von Cherson auf seinem Telegram-Kanal als „die größte geopolitische Niederlage Russlands seit dem Zusammenbruch der UdSSR. Die politischen Folgen dieser riesigen Niederlage werden wirklich groß sein.“

„Der Hauptgrund für diese Niederlage ist die Ablehnung eines echten Krieges und die katastrophale Verzögerung bei der Entscheidungsfindung“, fuhr er fort.

Kadyrow schien zuzustimmen, dass Verzögerungen Moskaus Optionen eingeschränkt hatten. Der Kampf in Cherson erfordere „eine stabile regelmäßige Munitionsversorgung und die Bildung eines starken, zuverlässigen Rückens“, sagte er. „Warum wurde dies nicht von den ersten Tagen des Spezialeinsatzes an getan?“

Als Surovikin im Oktober den Job als Oberbefehlshaber der Operation bekam, warnte er davor, dass schwierige Entscheidungen getroffen werden müssten. Das Debakel in Charkiw – bei dem die ukrainischen Streitkräfte innerhalb einer Woche über einen Großteil der Region fegten – ging seiner Ernennung voraus, und er war möglicherweise besorgt, dass Cherson schnell zu einer weiteren Verlegenheit werden könnte.

Am 18. Oktober sagte Surovikin in einem Interview mit der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS, dass die Pläne für Cherson von der „sich entwickelnden militärisch-taktischen Situation“ abhängen würden, die er als „bereits sehr schwierig“ bezeichnete.

„Wir werden bewusst und rechtzeitig handeln, ohne die Annahme schwieriger Entscheidungen auszuschließen“, sagte er.

Diskretion, so scheint es, wurde zum besseren Teil der Tapferkeit. In den vergangenen zwei Wochen haben sich russische Truppen am Ostufer eingegraben. Pillbox-Wachhäuser sind zu einem alltäglichen Anblick geworden; Gräben erschienen auf Satellitenbildern und Zivilisten wurden kurzerhand aus Häusern in der Nähe des Flusses entfernt.

Wenn sich die russischen Truppen zum Ostufer zurückziehen, werden ihre Versorgungswege einfacher und sie werden ihre Verteidigung in der Tiefe wiedererlangen. Jeder Versuch ukrainischer Streitkräfte, den Dnipro zu überqueren, wäre so kostspielig, dass es unerschwinglich wäre.

Russland würde die Kontrolle über 60 Prozent der Cherson-Region behalten, einschließlich der Küstenlinie entlang des Asowschen Meeres. Solange Moskaus Truppen das Ostufer des Dnjepr kontrollieren und befestigen, werden die ukrainischen Streitkräfte darum kämpfen, den Kanal, der Süßwasser zur Krim führt, zu beschädigen oder zu stören.

Surovikins Priorität scheint die Stabilisierung der Verteidigungslinien Russlands nach einigen schwierigen Monaten zu sein. Er wies am Mittwoch darauf hin, dass die aus Cherson abgezogenen Streitkräfte „für aktive Operationen, einschließlich offensiver, in anderen Richtungen in der Operationszone eingesetzt werden“.

Es besteht immer die Möglichkeit, dass das Moskauer Treffen am Mittwoch darauf abzielte, die ukrainischen Streitkräfte in eine Falle zu locken, und dass die Russen nicht beabsichtigen, das Westjordanland ganz aufzugeben. Hochrangige ukrainische Beamte waren sicherlich skeptisch. Aber die taktische Situation für die russischen Streitkräfte, die in eine schrumpfende Tasche über dem Fluss gedrängt wurden, hat sich in Wochen von einer Herausforderung zu einem nahezu unmöglichen entwickelt.

Das größere politische Versagen in Cherson lässt sich nicht tarnen. Seit März regieren von Russland ernannte Beamte die Stadt Cherson und ihre Umgebung. Sie haben russische Pässe an alle, die einen haben wollten, verteilt, darüber gesprochen, dass der Rubel die ukrainische Griwna ersetzen soll, und den Großhandel mit Getreide organisiert.

Hochrangige Beamte kamen aus Moskau, um Chersons Integration in die „russische Welt“ zu besprechen. Und dann war da noch das illegale und unglaubwürdige Referendum im September, gefolgt von der Pomp-Zeremonie in Moskau, in der Cherson und drei weitere Regionen annektiert wurden.

Am 30. September sagte Putin, er habe eine Botschaft für Kiew. „Die Menschen, die in Luhansk und Donezk, Cherson und Saporischschja leben, werden unsere Bürger. Bis in alle Ewigkeit.“

„Wir werden unser Land mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften und Mitteln verteidigen.“

Auch in der Politik ist eine Woche eine lange Zeit. Die von Putin vor etwas mehr als einem Monat orchestrierten Feierlichkeiten wurden in einer Region verwechselt, gerade als ukrainische Streitkräfte beginnen, auch in Luhansk einzudringen.