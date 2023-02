CNN

De laatste belangrijke ontwikkelingen van een speciale grand jury in Georgië die de verkiezingsdiefstal van Donald Trump in de staat onderzoekt, leiden tot intriges over een vraag die de hele politieke wereld beantwoord wil hebben: zal de ex-president worden aangeklaagd?

Een uittreksel van het rapport van de speciale grand jury dat donderdag werd vrijgegeven, toonde aan dat het de officier van justitie aanbeveelde om aanklachten in te dienen tegen een of meer niet bij naam genoemde getuigen waarvan het geloofde dat ze tijdens de getuigenis hadden gelogen. Details over de vraag of iemand moet worden aangeklaagd voor de onderliggende vraag – een vermeende poging om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden ongedaan te maken – werden niet vrijgegeven. De officier van justitie van Fulton County, Fani Willis, had eerder tegen een rechter gezegd dat er in de zaak “op handen zijnde” aanklachtbeslissingen waren.

Het is niet duidelijk of Trump of zijn naasten betrokken zouden zijn bij aanklachten wegens meineed of iets anders. De ex-president heeft niet getuigd voor de speciale grand jury. En Trump beweert dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

De ontwikkelingen van donderdag zullen waarschijnlijk tot nerveuze momenten leiden bij enkele van de 75 getuigen die in het onderzoek hebben getuigd. De prikkelende blik in enkele conclusies van de grand jury zorgde er ook voor dat buitenstaanders zich afvroegen of de potentiële blootstelling van Trump en de mensen om hem heen was verslechterd in het licht van de nieuwe informatie. Het hangt ook in de lucht hoe het op Willis zou wegen als ze beslissingen overweegt die een enorme impact kunnen hebben, gezien de betrokkenheid van een voormalige president die al een verklaarde kandidaat is in de race van het Witte Huis in 2024.

De nieuwe ontwikkelingen in Georgië voegden nog een ontnuchterende dimensie toe aan een toch al ernstige reeks strafrechtelijke onderzoeken rond Trump. Er zijn tekenen dat een speciale raadsman onderzoek doet naar zijn daden voor en tijdens de opstand van 6 januari 2021 en dat zijn hamsteren van geheime documenten onder speciale raadsman Jack Smith in een stroomversnelling komt. Vorige week bleek bijvoorbeeld dat Smith de buitengewone stap had genomen om de getuigenis van een voormalige vice-president in verband met de zaak van 6 januari te dagvaarden. Mike Pence heeft gezworen de dagvaarding tot aan het Hooggerechtshof aan te vechten.

Vragen over Georgië worden bemoeilijkt door het feit dat de uittreksels van donderdag afkomstig waren uit een grand juryrapport dat slechts gedeeltelijk werd vrijgegeven. Zo’n document is per definitie eenzijdig, aangezien getuigen niet samen met raadslieden getuigen en geen kans hebben om eventuele beschuldigingen te weerleggen. De rest van het rapport is niet vrijgegeven om te voorkomen dat de rechten worden geschaad van mensen die al dan niet in de zaak worden aangeklaagd. Toch vormen de aanbevelingen van vervolgingen wegens meineed – hoewel niet bindend – een kleine stap voorwaarts met betrekking tot de vraag of er strafrechtelijke aansprakelijkheid zal zijn voor een poging om de democratie te ondermijnen – of om het te verdoezelen.

De grand jury luisterde naar opmerkelijke figuren, waaronder de advocaat van Trump, de voormalige burgemeester van New York, Rudy Giuliani, en de voormalige stafchef van het Witte Huis, Mark Meadows. Senator Lindsey Graham uit South Carolina, een bondgenoot van Trump, vertelde donderdag aan Manu Raju van CNN dat hij vertrouwen had in zijn getuigenis.

Sommige juridische analisten hebben geconcludeerd dat de sfeer van de zaak en de signalen die door Willis worden verzonden, betekenen dat sommige aanklachten waarschijnlijk zijn – hoewel aanklachten natuurlijk niet betekenen dat iemand tijdens het proces zal worden veroordeeld.

“Ik ben ervan overtuigd dat er aanklachten zullen komen, hetzij voor meineed, hetzij voor andere misdaden”, vertelde Thomas Dupree, een voormalig plaatsvervangend assistent-procureur-generaal in de regering van ex-president George W. Bush, donderdag aan CNN’s Jake Tapper.

En juridisch analist Elie Honig van CNN wees op de openhartige opmerkingen van de grand jury over de mogelijke kwestie van meineed.

“De grand jury gelooft dat ze getuige waren van ernstig wangedrag. Dat is de toon. Het staat onmiskenbaar in het rapport,’ zei Honig.

Een van de potentieel meest significante fragmenten van het rapport gaat over de unanieme conclusie van de grand jury dat er geen bewijs was van kiezersfraude in Georgië dat de uitslag van een door Biden gewonnen verkiezing met iets minder dan 12.000 stemmen had kunnen veranderen.

“De Grand Jury hoorde uitgebreide getuigenissen over vermeende verkiezingsfraude van opiniepeilers, onderzoekers, technische experts en werknemers en functionarissen van de staat Georgia, evenals van personen die nog steeds beweren dat dergelijke fraude heeft plaatsgevonden”, schreef de speciale grand jury. in zijn rapport.

Norm Eisen, voormalig diplomaat en juridisch en ethisch expert, vertelde donderdag aan CNN dat de conclusie in ieder geval een mogelijk belangrijke bouwsteen is tegen Trump. Hij zei dat de bevinding “de kern raakt van wat Donald Trump beweert dat er in Georgië is gebeurd. Het verwerpt hem,” zei Eisen op CNN “Newsroom”

“Het legt ook een basis vast voor het indienen van aanklachten – je zou geen aanklacht kunnen indienen zonder dit soort conclusies – voor het uitlokken van verkiezingsfraude. Dit is weer een nagel aan de doodskist die er al vol mee zat.”

Een mogelijke verdediging als Trump wordt aangeklaagd, is dat de ex-president volledig geloofde dat er verkiezingsfraude was in Georgië en elders, en dat hij de integriteit van verkiezingen probeerde te beschermen. Toch dragen een verkiezingsaudit in Georgië die de overwinning van Biden bevestigde en de acties van Republikeinse verkiezingsfunctionarissen die ook zeiden dat er onvoldoende fraude was om het resultaat ongedaan te maken, bij tot aanzienlijke redelijke twijfel dat Trump echt kan hebben geloofd dat hij heeft gewonnen. De conclusies van de speciale grand jury versterken die indruk nog meer.

Toch waarschuwde Alberto Gonzales, die als procureur-generaal in de regering-Bush diende, dat het verkeerd zou zijn om “verschrikkelijk opgewonden” te raken door de gebeurtenissen van donderdag in Georgië of om ze te veel te interpreteren.

“We hebben nog een weg te gaan om een ​​vollediger beeld te krijgen van hoe de situatie eruitziet in de hoofden van de aanklagers hier”, zei Gonzales.

Trump benadrukte in een verklaring dat niets dat donderdag werd onthuld, enige invloed had op zijn situatie.

“De president nam deel aan twee perfecte telefoontjes over verkiezingsintegriteit in Georgië, waartoe hij gerechtigd is – in feite was het als president de grondwettelijke plicht van president Trump om verkiezingsveiligheid, beveiliging en integriteit te waarborgen”, zei de ex-president. in zijn verklaring.

De oproep van Trump aan de staatssecretaris van Georgië, Brad Raffensperger, was natuurlijk verre van perfect, aangezien hij de Republikeinse functionaris onder druk zette om het aantal stemmen voor de verkiezingen te wijzigen, zodat hij Biden in de belangrijkste swing state kon inhalen.

“Het enige wat ik wil doen is dit. Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, dat is er één meer dan we hebben omdat we de staat hebben gewonnen”, zei Trump volgens een transcriptie van het telefoongesprek dat plaatsvond op 2 januari 2021.

Een rapport van Brookings Institution over het strafrechtelijk onderzoek van Fulton County citeert de Georgische wet met betrekking tot verkiezingsfraude, die zegt dat er een misdrijf is gepleegd als iemand “verzoekt, verzoekt, beveelt, lastigvalt of op een andere manier probeert om de andere persoon tot dergelijk gedrag aan te zetten”. .” De auteurs van het rapport zijn van mening dat er aanwijzingen zijn dat Trump dergelijke daden verschillende keren heeft gepleegd tussen de verkiezingsdag 2020 en 6 januari 2021, toen de certificering van de verkiezingen door het Congres tijdelijk werd vertraagd door de opstand van het Capitool.

Of Willis hetzelfde concludeert en of er voldoende bewijs is om een ​​aanklacht in te dienen of een dergelijke kritieke zaak te winnen, is nog niet duidelijk. Maar het antwoord komt misschien snel.