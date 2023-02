Analyse: Biden’s reis naar Kiev levert de scherpste berisping op die mogelijk is voor Poetin

CNN

—



Er is geen krachtiger symbool van het falen van Vladimir Poetin.

Een jaar geleden lanceerde de Russische leider een blitzkrieg tegen Oekraïne, waarbij hij de spot dreef met zijn geschiedenis en soevereiniteit en zijn tanks richting Kiev stuurde om de democratisch gekozen regering onder leiding van een voormalige komische acteur uit te wissen. Zijn doel was duidelijk: voor eens en voor altijd de droom van Oekraïne om zich bij het Westen aan te sluiten, de kop in te drukken en het te dwingen terug te keren naar de baan van groter Rusland.

Destijds had iedereen die voorspelde hoe de verjaardag van de oorlog zou worden gemarkeerd, kunnen mijmeren over een Russische militaire parade en een bezoek van Poetin zelf aan een marionettenleider die hij had geïnstalleerd in een land dat weer onder de ijzeren vuist van Moskou stond.

De realiteit is heel anders na heroïsch Oekraïens verzet ondersteund door wapens gestuurd door NAVO-leden.

De president van de Verenigde Staten, gekleed in overjas en zonnebril, slenterde bij daglicht door Kiev, bezocht een historische kerk terwijl de luchtalarmsirenes loeiden en stond naakt naast president Volodymyr Zelensky op het uitgestrekte, open en iconische Sint-Michielsplein van de stad.

Zijn aanwezigheid was het meest direct een teken van verzet naar Poetin en een gekoesterd teken van vastberadenheid en empathie voor het volk van Oekraïne. Zijn publiek omvatte ook Europese mogendheden in een westerse alliantie die Biden sinds het einde van de Koude Oorlog als geen president heeft geleid en versterkt. En elke keer dat een opperbevelhebber zo’n gewaagde plons op het wereldtoneel maakt, maakt hij ook een punt naar de Amerikanen – van wiens steun de voortdurende buitengewone steun voor de oorlogsinspanningen van Oekraïne afhangt – en naar zijn eigen fervente binnenlandse critici.

Biden contrasteerde opzettelijk het gevoel van toen en nu dat zijn bezoek, net voor de verjaardag van de Russische invasie, opriep.

“Die donkere nacht een jaar geleden zette de wereld zich letterlijk schrap voor de val van Kiev”, zei Biden tegen Zelensky op een persconferentie geflankeerd door de Stars and Stripes en de kenmerkende blauw-gele nationale vlag van Oekraïne. Het evenement zelf droeg zijn eigen symboliek – er waren geen twee leiders die ineengedoken in een bunker zaten, maar vond plaats in een sierlijke kamer zoals elke persconferentie van andere leiders in elke andere hoofdstad.

“Een jaar later staat Kiev. En Oekraïne staat. Democratie staat’, verklaarde hij. “De Amerikanen staan ​​achter je en de wereld staat achter je.”

Bidens woorden misten misschien de poëzie van ‘Ich bin ein Berliner’ of ‘Mr. Gorbatsjov, haal deze muur neer.” Maar het bezoek van Biden ging meteen de geschiedenis in, naast twee bepalende reizen naar het verdeelde Berlijn van de presidenten John Kennedy en Ronald Reagan, die vlampunten waren van de Koude Oorlog en die elk hun eigen beeld van Amerikaanse vastberadenheid naar het Kremlin stuurden.

Die gebeurtenissen maakten duidelijk dat de Verenigde Staten hun westerse bondgenoten steunden zolang het nodig was om de Sovjet-Unie te overwinnen. Het bezoek van Biden was bedoeld om zijn opmerking een vergelijkbaar historisch gewicht te geven. Washington is er “zolang het nodig is” – hoewel het onwaarschijnlijk is dat het de angst in Kiev en Europa zal wegnemen dat een presidentswisseling die Amerikaanse gelofte zou kunnen verzwakken.

Op foto’s: president Biden bezoekt Oekraïne en Polen

Het geheime bezoek van Biden, waarbij de president de VS onaangekondigd verliet en op weg was naar een actief oorlogsgebied, kwam overeen met een deel van het kleurrijke podiumkunsten dat Zelensky – een meester in public relations – heeft gebruikt om de westerse steun voor zijn volk en de miljarden dollars te behouden. dollar pijplijn van wapens en hulp.

Tijdens de Amerikaanse oorlogen in het Midden-Oosten van de afgelopen 20 jaar raakten Amerikanen eraan gewend dat de presidenten George W. Bush, Barack Obama en Donald Trump Washington in het holst van de nacht verlieten en opdoken in Bagdad of Kabul om Amerikaanse troepen en door de VS gesteunde leiders te bezoeken. En hoewel die reizen hun eigen mate van durf en gevaar hadden, ging het bezoek van Biden een stap verder: hij waagde zich aan een buitenlandse hoofdstad die vaak wordt aangevallen door de lucht en die niet de veiligheid biedt die wordt geboden door grote garnizoenen van Amerikaanse troepen en luchtmachten. De VS hebben Rusland wel op de hoogte gebracht van de plannen om te bezoeken voor “deconflictiedoeleinden”, aldus Bidens nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan.

Biden was altijd al van plan geweest om deze week Europa te bezoeken om de verjaardag van de Russische invasie te vieren – hoewel zijn openbare programma alleen melding maakte van een reis naar buurland Polen. Maar een reis over de Atlantische Oceaan zonder Oekraïense component zou onbevredigend zijn geweest, gezien het feit dat veel Europese leiders Kiev al hebben bezocht. Toch is de veiligheidsvoetafdruk van de Amerikaanse president veel groter dan die van die leiders, en zijn positie als leider van het Westen laat hem veel meer bloot.

Maar door Oekraïne niet te bezoeken, zou Biden impliciet hebben toegegeven dat er een aantal dingen waren die Poetin hem zou kunnen beletten – in feite een teken van zwakte van de VS.

Oekraïners begrepen de bedoeling beter dan wie dan ook.

“Het omslagpunt in deze oorlog zal niet zijn wanneer we nog een set wapens krijgen, maar wanneer onze alliantie stopt met het spelen van een reactieve rol op wat Poetin zal doen”, vertelde Kira Rudik, een lid van het Oekraïense parlement, aan CNN This Morning.

“President Biden heeft de overhand opgeëist … en morgen zal Poetin moeten antwoorden op wat er vandaag is gebeurd”, zei Rudik, verwijzend naar een toespraak waarin Poetin dinsdag naar verwachting het Russische volk zal verzamelen.

Politieke symboliek is alleen effectief als het resultaten oplevert, het beleid stuurt en een diepgewortelde situatie verandert.

Dus, net als de Berlijnse bezoeken van Kennedy en Reagan, kan de ware historische omvang van Bidens gevaarlijke reis naar Oekraïne alleen worden beoordeeld in het licht van latere gebeurtenissen. Met andere woorden, zijn gebaar zal een loos gebaar zijn als Rusland – dat zich klaar lijkt te maken voor een lenteoffensief – de oorlog wint.

En hoewel de foto’s van Biden in Kiev opmerkelijk waren, kunnen ze de echte vragen en onzekerheden rond de Amerikaanse benadering van de oorlog en de meningsverschillen met de Oekraïners niet verhullen. Dit komt zowel tot uiting in de soorten wapens die de VS bereid zijn aan te bieden als mogelijk in uiteenlopende scenario’s over hoe de oorlog zou kunnen eindigen. De zinsnede “zolang het duurt” kan voor verschillende mensen verschillende dingen betekenen en er zijn alle tekenen dat deze oorlog, die Poetin niet kan missen, nog vele bloedige jaren zal voortduren en de westerse vastberadenheid op de proef zal stellen.

Het persoonlijke karakter van de berisping van de president aan Poetin zal ondertussen waarschijnlijk een reactie uitlokken van een meedogenloze leider die geen genade heeft getoond voor burgers en een wrede onverschilligheid heeft getoond voor de waarde van het menselijk leven – zowel Russisch als Oekraïens. Een mogelijke manier waarop het bezoek van Biden averechts zou kunnen werken, is dat het de bewering van Poetin zou kunnen versterken dat hij echt een oorlog voert tegen het Westen in plaats van tegen een onafhankelijke soevereine natie – een omlijsting die populair is onder sommige Russen en die Biden heeft geprobeerd te vermijden.

Het bezoek van de president diende alleen om de groeiende oppositie tegen de oorlog onder conservatieve Republikeinen in eigen land aan het licht te brengen – die, als hij nog niet in de buurt komt van het niveau dat hem zou kunnen dwingen Oekraïne te verlaten, voldoende is om zorgen te baren over de omvang van toekomstige hulppakketten en wat een nieuwe president na 2024 – Trump of een GOP-leider die zijn ‘America First’-neigingen deelt – zou kunnen betekenen voor Oekraïne.

Het meest in het oog springende verschil tussen Biden en Zelensky ligt in het soort wapens dat de Amerikaanse president bereid is te verstrekken. De regering in Kiev voert haar campagne voor het sturen van F-16-jets naar het Westen op en krijgt nu steeds meer steun van enkele invloedrijke tweeledige leden van het Congres.

Biden heeft tot nu toe geweigerd in te stemmen met het verzoek, dat de kern raakt van een dilemma dat zijn oorlogsstrategie bepaalt: hoe ver te gaan om Kiev te helpen winnen en tegelijkertijd een directe botsing tussen het Westen en Rusland te vermijden.

De Texas Rep. Mike McCaul, de voorzitter van de House Foreign Affairs Committee, klaagde op CNN’s “State of the Union” zondag dat Washington er in het verleden te lang over had gedaan om baanbrekende wapens naar Oekraïne te sturen en niet dezelfde fout zou moeten maken met gevechtsvliegtuigen. Op de vraag of de regering-Biden nu de inzet van F-16 gevechtsvliegtuigen overwoog, antwoordde de Texaanse Republikein: “Ik hoop het”, en voegde eraan toe: “Ik denk dat het momentum aan het groeien is om dit te laten gebeuren.”

Het sturen van door de VS gemaakte jets naar Oekraïne zou nog gevoeliger kunnen zijn dan het sturen van de tanks waarmee de president zojuist heeft ingestemd.

Dit komt omdat ze het vermogen van Oekraïne zouden vergroten om mogelijk Russische jets en luchtverdedigingssystemen in Rusland aan te vallen. Het gebruik van NAVO-vliegtuigen bij dergelijke operaties – zelfs met Oekraïense piloten – zou het Kremlin ertoe kunnen brengen te concluderen dat het bondgenootschap rechtstreeks tussenbeide is gekomen in de oorlog, waardoor het risico op een desastreuze escalatie van het conflict dat Biden heeft geprobeerd te vermijden, groter wordt.

Maar de gepensioneerde Amerikaanse Brig. Generaal Steve Anderson vertelde maandag aan CNN’s Poppy Harlow dat het bezoek van Biden op een ander keerpunt in de oorlog kwam.

“Dit is een geweldige show van leiderschap van president Biden. Goede leiders gaan altijd naar het geluid van de kanonnen.” Maar Anderson voegde eraan toe: “De Verenigde Staten moeten een beslissing nemen. Zijn we erbij om ervoor te zorgen dat de Oekraïners gewoon niet verliezen? Of doen wij mee zodat zij daadwerkelijk kunnen winnen?”

Wereldwijd minder belangrijk, maar nog steeds aanzienlijk, had Bidens reis naar Oekraïne binnenlandse politieke implicaties.

Een slopende en gevaarlijke reis die energie en uithoudingsvermogen vereiste, voelde als een steek naar critici die zich afvragen of Biden op 80-jarige leeftijd een herverkiezingsrace moet overwegen.

En net als Biden’s State of the Union-toespraak eerder deze maand, maakte zijn toneelkunst de meest extreme vleugel van de Republikeinse Partij woedend, die volgens Biden een gevaar vormt voor de Amerikaanse democratie en waarden. De vertegenwoordiger van Georgië, Marjorie Taylor Greene, bijvoorbeeld, bekritiseerde Biden snel omdat hij naar Oekraïne was gereisd en andere GOP-figuren beschuldigden hem ervan meer om de grenzen van Kiev te geven dan om die in de VS.

“Dit is ongelooflijk beledigend. Vandaag, op onze presidentsdag, verkoos Joe Biden, de president van de Verenigde Staten, Oekraïne boven Amerika, terwijl hij het Amerikaanse volk dwong te betalen voor de regering en oorlog van Oekraïne. Ik kan niet uitdrukken hoeveel Amerikanen Joe Biden haten”, zei Greene in een tweet.

Er zijn veel Amerikanen aan de rechterkant die het erover eens zijn dat Biden niet genoeg heeft gedaan om de zuidelijke grens te beveiligen en dat de kwestie centraal zal staan ​​bij de verkiezingen van 2024. Maar de opmerking van Greene was niet alleen een voorbeeld van de verslechtering van de beleefdheid in de Amerikaanse politiek. Het was onthullend van een pro-Trump-republikein die de opstandelingen steunde die op 6 januari 2021 probeerden de Amerikaanse democratie te vernietigen.

Er is misschien niets meer presidentieel dan opkomen voor de fundamentele Amerikaanse waarden van vrijheid en democratie en het recht van een volk om tirannie af te weren die met de punt van het geweer wordt afgedwongen door een machtigere buitenlandse onderdrukker wiens strijd voor onafhankelijkheid die van Amerika weerspiegelt.