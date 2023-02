Ana de Armas is alles om het mysterie terug in Hollywood te brengen.

Terwijl we nadenken over het begrip roem door de decennia heen, hebben de Messen uit actrice wees met de vinger naar sociale media voor het veranderen van de manier waarop fans naar beroemdheden kijken.

“Ik heb het gevoel dat de nieuwe generaties dat concept van mysterie rond roem niet hebben, vanwege sociale media,” vertelde Ana Vanity Fair in een interview dat op 15 februari werd gepubliceerd. “Er is zoveel informatie die er is en die te veel wordt gedeeld. Het concept van een filmster is iemand die onaantastbaar is en die je alleen op het scherm ziet. Dat mysterie is verdwenen.”

Ze voegde eraan toe: “Voor het grootste deel hebben we dat onszelf aangedaan – niemand houdt nog iets voor iemand achter.”

En Ana weet het een en ander over het gouden tijdperk van Hollywood, zoals ze heeft afgebeeld Marilyn Monroe in de Netflix-film Blond. Terugkijkend op de carrière van de iconische bom, zei de 34-jarige: “Er was daar veel waar ik me mee kon identificeren.”

Ze vervolgde: “Als je Marilyn Monroe ‘de filmster’ terzijde schuift, is ze gewoon een actrice die probeert door het leven en dit systeem te navigeren, dat voor niemand zo moeilijk te navigeren is.”