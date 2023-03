CNN

Militaire rechercheurs in Fort Hood zeiden dat er geen kwaad opzet was bij de dood van Pvt. Ana Basaldua Ruiz, die gestationeerd was op de post van het Texas Army, terwijl haar familie beschuldigingen uit dat ze seksueel werd lastiggevallen.

Basaldua Ruiz, een 20-jarige gevechtsingenieur bij de 1st Cavalry Division, is maandag overleden, volgens een verklaring van Fort Hood.

“De Criminal Investigation Division van het leger en de commandostructuur onderzoeken actief de feiten en omstandigheden rond haar dood”, aldus de woensdag vrijgegeven verklaring.

De moeder van Basaldua Ruiz, Alejandra Ruiz Zarco, kreeg van legerfunctionarissen te horen dat Basaldua Ruiz stierf door zelfmoord, vertelde de moeder aan CNN-partner Univision en Telemundo News.

Ruiz Zarco vertelde beide verkooppunten dat ze de bewering in twijfel trekt en zegt dat haar dochter op de basis seksueel werd lastiggevallen.

Het leger wilde de doodsoorzaak van Basaldua Ruiz niet aan CNN bevestigen, maar zei in een verklaring dat “elke mogelijke intimidatie zal worden aangepakt en volledig zal worden onderzocht”.

“Army CID zal doorgaan met het uitvoeren van een grondig onderzoek en het verzamelen van alle bewijzen en feiten om ervoor te zorgen dat ze precies ontdekken wat er is gebeurd”, aldus de verklaring.

De League of United Latin American Citizens, de grootste Latijns-Amerikaanse burgerrechtenorganisatie in de VS, heeft opgeroepen tot een onafhankelijk FBI-onderzoek naar de dood van Basaldua Ruiz.

De organisatie wil dat het onderzoek buiten de legerstructuur wordt uitgevoerd en dat het bewijsmateriaal onafhankelijk wordt geïdentificeerd, beoordeeld en geëvalueerd, zei ligawoordvoerder David Cruz.

De dood van Basaldua Ruiz komt drie jaar na de moord op Fort Hood Army Spc. Vanessa Guillén, die in april 2020 verdween en later dood werd aangetroffen in een ondiep graf. Haar familie zei dat Guillén seksueel werd lastiggevallen en was van plan een klacht in te dienen; ze werd vermoord de dag voordat ze het zou hebben ingediend. De verdachte, een medesoldaat van Fort Hood, pleegde zelfmoord nadat hij door de politie was geconfronteerd, zeiden ambtenaren. De familie van Guillén zei dat de man woedend werd toen hij erachter kwam dat ze van plan was aangifte te doen van seksuele intimidatie en haar vermoordde.

Een onderzoek in de nasleep van de dood van Guillén leidde tot de bestraffing van 14 hoge officieren en gaf aanleiding tot bezorgdheid over de cultuur op de basis.

De onafhankelijke beoordelingscommissie van Fort Hood constateerde daar “een gebrekkig klimaat”, waaronder “ineffectieve implementatie van het programma Seksuele intimidatie/aanvalsrespons en -preventie (SHARP) dat resulteerde in een alomtegenwoordig gebrek aan vertrouwen, angst voor vergelding en aanzienlijke onderrapportage van gevallen, vooral binnen de aangeworven rangen”, zei het Pentagon in 2020.

Basaldua Ruiz kwam uit Long Beach, Californië, en ging in 2021 het leger in, zeiden functionarissen. Ze was voor 15 maanden ingedeeld bij de 1st Cavalry Division.

“Het verlies van een van onze soldaten is een tragedie”, zei kolonel Christopher Dempsey, commandant van het 1st Armoured Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division. “Onze harten en gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en collega’s van Ana.”