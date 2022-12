An diesem Sonntagmorgen wurde das Polizeirevier Bitburg gegen 00:00 Uhr von der Re

Verbrechen, Polizei





Verkehrsunfall mit Personenschaden durch Alkoholeinfluss und überhöhte Geschwindigkeit. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 31-jähriger Autofahrer die Dauner Straße in Richtung Bitburg-Matzen hinunter. In einer Linkskurve verlor der Fahrer durch unangemessene Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Auto. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und der angrenzenden Friedhofsmauer. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des Fahrzeugs stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Fahrer des Fahrzeugs zog sich bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde nach Erstversorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der vorgeschriebene Sicherheitsgurt war zum Unfallzeitpunkt nicht angelegt. Durch den Aufprall fielen Teile der Friedhofsmauer auf den Friedhof und beschädigten mehrere Gräber. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Auch die Straßenlaterne wurde erheblich beschädigt. Ein RTW, ein Notarzt, die Feuerwehr Bitburg mit ca. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte, der städtische Bauhof, die Firma Westnetz und zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Bitburg.