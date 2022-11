Amy Schumers 3-jähriger Sohn Gene mit RSV ins Krankenhaus eingeliefert

Amy Schumer’s Sohn erholt sich zu Hause nach einem gesundheitlichen Schock.

Am 6. November, Stunden nachdem sie die Bühne betreten haben, um zu moderieren Samstagabend liveteilte der Komiker mit, dass sie und Chris FischerSein 3-jähriger Sohn Gene kämpfte mit dem Respiratory Syncytial Virus (RSV). „Das war die härteste Woche meines Lebens“, schrieb Schumer auf Instagram. „Ich habe die Proben am Donnerstag verpasst, als mein Sohn in die Notaufnahme gebracht und zum RSV zugelassen wurde.“

„Grüße an alle Eltern, die gehen [through] das jetzt“, fuhr Amy fort. „Ich durfte den ganzen Tag im Krankenhaus bei ihm sein und die wunderbaren Menschen bei @nbcsnl hätten nicht unterstützender sein können.“

Amy, die Gene im Mai 2019 zur Welt brachte, teilte mit, dass er aus dem Krankenhaus entlassen wurde und sich besser fühle. Das In Amy Schumer star bestätigte auch die SNL Team, das sie und ihre Familie die ganze Woche unterstützt hat.

„Der Grund, warum diese Show so viel Spaß macht, ist eigentlich nicht die Aufführung oder die Show selbst“, bemerkte sie. „Es wird Zeit mit den Leuten dort zu verbringen. Die Besetzung und die Autoren natürlich, aber die Leute, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass es reibungslos läuft, sind meine Favoriten.“