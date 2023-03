Amy Robach en TJ Holmes verlaten GMA3 tijdens een romantisch schandaal

Amy Robach En TJ Holmes lopen letterlijk samen weg.

De twee voormalige GMA3 co-ankers werden zij aan zij gefotografeerd tijdens de 13,1 mijl lange United Airlines New York City Halve Marathon op 19 maart, bijna drie maanden nadat ze hun romance openbaar maakten en ongeveer twee maanden nadat hun vertrek uit ABC News was aangekondigd.

De 50-jarige Amy droeg een zwart bedrukt T-shirt onder een wit pufferjack, een felblauwe legging, neonoranje sneakers en zwarte handschoenen met een bijpassende muts. TJ, 45, liep in een zwart jack met capuchon, bijpassende korte broek, hardlooplegging en een beanie, gecombineerd met neongroene sneakers.

De twee, die in november voor het eerst geruchten over romantiek veroorzaakten, zijn de afgelopen maanden verschillende keren samen gespot. In februari werden ze gefotografeerd terwijl ze hun pda lieten zien tijdens een vakantie in Mexico. Een maand eerder, op de dag dat hun vertrek bij ABC werd aangekondigd, werden Amy en TJ knuffelend gezien tijdens een wandeling in Los Angeles.