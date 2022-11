Amy Jo Johnson von den Power Rangers würdigt Jason David Frank

Amy JoJohnson erinnert sich Jason David Frank durch Musik.

Das Power Rangers star widmete ihrem verstorbenen Co-Star, der im Alter von 49 Jahren starb, eine herzliche Hommage. Ein Vertreter von Jason bestätigte seinen Tod an mehreren Verkaufsstellen am 20. November, obwohl keine offizielle Todesursache öffentlich bekannt gegeben wurde.

In einem emotionalen 17-minütigen Instagram-Video, das am 21. November gepostet wurde, sprach Amy – die Kimberly Hart spielte, die ursprüngliche Pink Power Ranger gegenüber Jasons grünem Power Ranger – unter Tränen mit den Fans darüber, wie sie um den Tod des Schauspielers trauert. „Ich habe an euch alle gedacht und euch alles Liebe geschickt“, sagte sie. „Ich hoffe, dass jeder da draußen, der sich deprimiert oder traurig oder verloren fühlt oder der Meinung ist, dass es keinen anderen Weg gibt, einfach weiß, dass es einen gibt, und bitte um Hilfe bittet.“

Amy teilte mit, dass „Jason meinen Gesang immer sehr gemocht hat“, und spielte eine kraftvolle Ballade darüber, wie sie einem Freund zur Seite stand und sang: „Wenn du mich jemals sehen willst, weißt du genau, wo ich sein werde.“