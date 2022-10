Der Oberste Gerichtshof der USA wird am 31. Oktober zwei Fälle anhören, in denen es darum geht, ob Universitäten Amerikaner asiatischer Herkunft rechtswidrig diskriminiert haben. In beiden Fällen ersucht Students for Fair Admission das Gericht um Aufhebung Grutter v. Bollingererfüllt der Fall von 2003, in dem es um das Streben nach Vielfalt ging, die strenge Prüfung, die erforderlich ist, um die verfassungsrechtliche Vermutung gegen Diskriminierung gemäß der Gleichschutzklausel der 14. Änderung zu überwinden.

Aber die Richter können Rassenpräferenzen Einhalt gebieten, ohne zur Verfassungsfrage zu gelangen. Universitäten müssen sich an Titel VI des Civil Rights Act von 1964 halten, der eindeutig eine bevorzugte Zulassung aufgrund der Rasse vorsieht. Die Bestimmung lautet einfach: „Keine Person in den Vereinigten Staaten darf aufgrund von Rasse, Hautfarbe oder nationaler Herkunft von der Teilnahme an einem Programm oder einer Aktivität, die Bundesländer erhält, ausgeschlossen werden, ihr werden die Vorteile verweigert oder sie werden diskriminiert finanzielle Unterstützung.“