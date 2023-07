Angesichts der hohen Temperaturen haben die Amtsärzte die Einführung einer an Südeuropa angelehnten Siesta-Arbeitsweise in Deutschland gefordert. „Bei Hitze sollten wir uns an die Arbeitsweise südlicher Länder halten: Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags eine Siesta machen, ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten“, sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes Öffentliche Gesundheitsärzte (BVÖGD), Johannes Nießen, das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Wenn es sehr heiß ist, ist der Mensch nicht so leistungsfähig wie sonst. Auch schlechter Schlaf ohne Abkühlung in der Nacht führt zu Konzentrationsproblemen.“

Der Arzt fügte hinzu: „Aufwändige Arbeitsanforderungen sollten daher auf die frühen Morgenstunden verlagert werden. Darüber hinaus sind ausreichend Ventilatoren und leichtere Kleidung erforderlich, auch wenn die Kleiderordnung im Büro dies nicht zulässt.“ Wichtig sei außerdem, viel mehr zu trinken und leichte Kost in mehreren kleineren Portionen zu sich zu nehmen. „Ein kaltes Fußbad unter dem Schreibtisch wäre eine weitere Möglichkeit, sich im Homeoffice abzukühlen“, ergänzte Nießen.

DGB will Büros ab 35 Grad schließen

Unterdessen forderte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel alle Arbeitgeber dazu auf, in den Sommermonaten regelmäßig Hitzegefährdungsbeurteilungen zu erstellen. „Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter vor der Hitze schützen – die Arbeit in der Hitze ist für die Mitarbeiter belastend und gefährdet im schlimmsten Fall ihre Gesundheit“, sagte Piel dem RND. „Gefährdungsbeurteilungen sind am Arbeitsplatz immer noch kein Standard – ein Versagen der Arbeitgeber, das angesichts des Klimawandels und extremer Sommer völlig inakzeptabel ist.“

Piel erinnerte an die unterschiedlichen Bedingungen in den Branchen: „Jobs sind sehr unterschiedlich: Es macht einen großen Unterschied, ob man im Büro, in der Werkstatt oder auf der Baustelle arbeitet.“

Die Temperaturen in Deutschland werden nun in den kommenden Tagen deutlich voneinander abweichen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind zu Wochenbeginn im Norden Schauer und kurze Gewitter bei maximal 24 Grad vorhergesagt, in der Nordsee liegen die Temperaturen sogar unter 20 Grad.

Tausende Todesfälle durch Hitze

Ganz anders stellt sich die Situation jedoch im Süden und Südwesten dar, hier dominiert laut DWD weiterhin warme, feuchte bis heiße Luft mit maximal 31 Grad. 2022 war der heißeste Sommer in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Einem Forschungsbericht der Fachzeitschrift „Nature Medicine“ zufolge gab es in Europa mehr als 60.000 hitzebedingte Todesfälle, Deutschland hat mit 8173 Todesfällen die dritthöchste Zahl an Todesopfern auf dem Kontinent.

Die Amtsärzte mahnten zudem, auf die ersten Alarmsignale einer Hitzeerkrankung zu achten: „Es kann zu starken Kopfschmerzen, trockener, heißer Haut, Verwirrtheit, Herzrasen und erhöhter Atemfrequenz sowie Erbrechen und Bewusstseinsstörungen kommen.“ Hitze kann tödlich sein, “, sagte Verbandschef Nießen.

Das Arbeiten in Räumen mit mehr als 35 Grad ist nicht mehr möglich – es sei denn, der Arbeitgeber stellt Hilfsmittel wie Luftduschen und Wärmepausen zur Verfügung. Anya Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)

Der Gewerkschafter Piel pochte auf Kühl- und Sonnenschutzmaßnahmen ab einer Temperatur von 26 Grad. „Grundsätzlich muss der Arbeitgeber bei Temperaturen über 26 Grad für Abkühlung sorgen. Steigt das Thermometer über 30 Grad, müssen Arbeitgeber die Belastung reduzieren“, sagte sie.

Die Vizepräsidentin des Betriebsärztlichen Verbandes, Anette Wahl-Wachendorf, erläuterte, wie man sich am Arbeitsplatz vor hohen Temperaturen und schädlichem UV-Licht schützen kann. Sie plädierte dafür, Sonnencreme, langärmelige Kleidung und einen Hut zu tragen. „Wichtig ist auch, viel zu trinken“, rät der Arzt.

Auch das Arbeiten im Büro kann bei hohen Temperaturen unangenehm werden. Wahl-Wachendorf fügte hinzu, dass die Produktivität bei großer Hitze leiden könne, die Arbeit langsamer sei und die Erschöpfung früher eintritt. Auch DGB-Gewerkschafter Piel forderte die Schließung von Büros mit Temperaturen über 35 Grad. „In Räumen mit Temperaturen über 35 Grad darf nicht mehr gearbeitet werden – es sei denn, der Arbeitgeber bietet Hilfsmittel wie Luftduschen und Wärmepausen an.“