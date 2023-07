Amtsärzte fördern die Einführung der Siesta in Deutschland

Angesichts der hohen Temperaturen fordern die Amtsärzte die Einführung einer Siesta-Arbeitsweise im Sommer in Deutschland. „Wenn es heiß ist, sollten wir uns an der Arbeitsweise südlicher Länder orientieren: Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags eine Siesta machen, ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten“, sagte der Bundesvorsitzende Verband der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Johannes Nießen, das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).