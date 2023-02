De Europese heldenreis van 1. FC Union Berlin führt in de finale van de Europa League. In der Zwischenrunde der Bundesligist zegeviert op Ajax Amsterdam. De Niederländische Meister is mit der Wucht der Union-Elf überfordert, das Stadion in Köpenick komt uit de Jubeln kaum heraus.

Het mentaliteitsmonster van Union Berlin is een van de weinige geschichte schrieben en een uniefhaltsam in de finale van de Europa League. Three Tage voor de Bundesliga-Gipfel door FC Bayern bezwenkt die leidende schaftliche kämpfenden Überflieger aus Köpenick den vermeintlichen Favoriten Ajax Amsterdam im Zwischenrunden-Rückspiel mit 3:1 (2:0). Voor Niederländer is het Europapokal-seizoen nach de Vorrundenaus in der Chmapions League dagegen endgültig vorbei.

“Was man here erlebt, ist unglaublich”, zei Kapitän Rani Khedira op RTL: “Wir haben unser Herz komplett auf dem Platz gelassen und auch verdient gewonnen. Wir genießen den Moment. Es ist außergewöhnlich.”

Robin Knoche (20., Handelsmeter nach Videobeweis), Winter-Zugang Josip Juranovic (44.) en Danilho Doekhi (50.) schossen den Bundesliga-Geschreven in de nächste Runde, sterven am 9. en 16. Maart gepubliceerd met. De Ghanese WM-Shootingstar Mohammed Kudus (47.) verkürzte zischenzeitlich für die Gäste. Ajax-verdediger Edson Alvarez sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

Nach dem 0:0 im ersten Duell vor Wochenfrist in den Niederlanden steht Union unter den besten 16 and darf bei der Achtelfinal-Auslosung am Freitag (12 Uhr/RTL+) auf Schwerweighte wie den FC Arsenal hoffen. Gleichzeitig gab der für den Klub historische Triumph Rückenwind für das Duell mit den Bayern, die Union am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN en im Liveticker bij ntv.de) von der Tabellenspitze stürzen könnte.

De Unie gaat zo lang door als het maar kan

Die Stimmung im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei war schon zu Beginn hitzig, als beide Fanlager Pyrotechnik zündeten. Vakbondstribune in de eerste minuut van de strijd in der altbewährten Fünferkette, wobei selbst nach vorne nur wenig ging – bis plötzlich das gesamte Stadion aufschrie.

Nach einer kreeg de kans om Unions Doekhi Ajax-Profi Calvin Bassey den Ball en die Hand te verslaan. Schiedsrichter Ricardo de Burgos (Spanje) liegt tegen de Berlijnse Anhänger als weiterlaufen, entschied nach Ansicht van Videobilder jedoch auf Strafstoß, den Knoche links unten verwandelte. Unions Abwehrchef hatte Glück, denn Gäste-Torwart Geronimo Rulli lenkte den Ball noch den Innenpfosten, von hen er ins Netz sprong. Onmiddellijke onkruidbrander Pyro im Union-Block.

Ajax heeft het niet meer gezien, het is een van de vakbondsafgevaardigden van de Zähne aus. Immer wieder war ein Bein, ein Fuß of ein Kopf im Weg. Of een Ajax-Profi-stand in Abseits. Dus wie Kudus (43.), der een van de Berlijnse keeper Frederik Rönnow parierten Abpraller ausregelwidriger Position ins Tor befördert hatte. En de Schicksal meinte es noch gütiger mit Union. Fast im Gegenzug veld das 2:0, als Rulli een eigen kracht heeft die Schuss von Juranovic aus rund 18 Meters door die Hände rutschte.

Kurz nach der Pause dann der Dämpfer für Union: Eine Flanke von Ajax-Stürmer Steven Bergwijn segelte durch den Strafraum, Union kamam keinen Zugriff en Kudus fälschte den Ball unhaltbar ins Tor ab. Einschüchtern liessen sich die Berliner davon aber nicht. Nur drie minuten später druckte Doekhi een Ecke über die Linie. En de Alte Försterei explodeerde en atmete kurz darauf auf. Erstklassig Freigespielt Zielte Kudus (61.) aus zehn Metern nur haarscharf links vorbei. Union bracht das Ergebnis mitviel Einsatz und Leidenschaft über die Zeit.